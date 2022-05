Bono et The Edge de U2 ont chanté en solidarité avec les Ukrainiens depuis le métro de Kiev

Bono, chanteur du groupe U2, Antytila​, un chef de groupe musical ukrainien et maintenant militaire dans l'armée ukrainienne Taras Topolia, et le guitariste David Howell Evans (The Edge) se produisent dans le métro de Kiev.

