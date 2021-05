Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce sur Twitter après 27 ans de mariage

Bill Gates

"Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", ont déclaré le co-fondateur de Microsoft et son épouse Melinda Gates, dans un message identique diffusé simultanément sur leurs comptes Twitter respectifs.

«Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons de partager notre conviction en cette mission et nous continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie".

Les réseaux sociaux sont le lieu d'expression de la famille Gates, en ce oment difficille. La fille aînée des Gates, Jennifer Gates, a publié, elle aussi une déclaration, sur Instagram : "Cela a été une période difficile pour toute notre famille. J'apprends toujours comment soutenir au mieux mon propre processus et mes émotions, ainsi que membres de la famille en ce moment. "

Bill Gates a fait fortune grâce à Microsoft, le géant du logiciel qu'il a cofondé en 1975. Il est la quatrième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 124 milliards de dollars, selon Forbes.

Les Gates se sont rencontrés peu de temps après que Melinda Gates a commencé à travailler chez Microsoft en 1987.