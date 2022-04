Après sa gifle à Chris Rock, Will Smith démissionne de l'académie des Oscars

Will Smith a giflé Chris Rock après une blague de ce dernier.

Après l'indignation provoquée par sa gifle à l'humoriste Chris Rock sur scène lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith a présenté sa démission de la prestigieuse académie chargée de décerner ces statuettes, a-t-il annoncé dans un communiqué publié vendredi.

"Je démissionne de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, et j'accepterai toute autre conséquence que le conseil d'administration jugera appropriée", a écrit l'acteur de Men in Black.

"Mes actions lors de la 94e cérémonie des Oscars étaient choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux que j'ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et de mes proches, tous ceux qui étaient présents et le public mondial à la maison", a-t-il également ajouté.

Tous les participants à la remise des prix ont été surpris lorsque Will Smith est monté sur scène et a insulté Chris après que celui-ci a fait une blague sur le crâne rasé de sa femme, atteinte d'une maladie auto-immune.

"J'ai trahi la confiance de l'Académie. J'ai privé d'autres nominés et gagnants de leur opportunité de célébrer et d'être célébrés pour leur travail extraordinaire. J'ai le cœur brisé."

"Je veux remettre l'accent sur ceux qui méritent l'attention pour leurs réalisations et permettre à l'Académie de revenir au travail incroyable qu'elle fait pour soutenir la créativité et l'art dans le cinéma."

Après les événements de dimanche soir, Smith avait déjà présenté des excuses dans un autre communiqué publié lundi matin. "J'ai dépassé les bornes et j'ai eu tort", a déclaré l'acteur tout en ajoutant : "Je suis embarrassé et mes actions n'étaient pas représentatives de l'homme que je veux être. Il n'y a pas de place pour la violence dans un monde d'amour et de gentillesse."

À Lire Aussi

Et Staline s’installa en maître à Hollywood…