Akhenaton du groupe IAM hospitalisé en réanimation pour détresse respiratoire

Le groupe de rap marseillais avait du annuler plusieurs dates en raison d'un cas positif au sein de l'un des membres du quintete. On ne connaissait pas son nom mais depuis aujourd'hui, la famille de l'artiste a confirmé que c'était bien Akhenaton.

Après avoir contracté la Covid-19, le rappeur a été placé en réanimation pour détresse respiratoire dimanche à l'hôpital de la Timone.

Le chanteur de 52 ans a toujours exprimé sa réticence contre la vaccination et le pass sanitaire. Le 17 juillet dernier, il affirmait sur Twitter son opinion à ce sujet "Je le répète, je le redis comme je le fais depuis de nombreux mois. Avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non, dans le cas des soignants ou d'autres métiers (...) Il en va de nos libertés, de l'avenir de nos enfants".

Déjà l'année dernière il avait douté de la dangerosité du virus dans une in terview à Europe 1, "Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là (...) Je me pose des questions. Je ne dis pas que le masque est inutile. Il était utile en mars, au début de l'épidémie. Aujourd'hui, vous verrez que sur les masques, il y a écrit 'ne protège pas des virus' (...) Je pense que le masque a des effets beaucoup plus nocifs, car quand vous portez un masque pendant cinq heures sur votre visage, cela fait baisser le taux d'oxygène que vous avez dans votre sang".