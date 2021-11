Afrique : des motos-taxis électriques fabriquées au Rwanda

Moto électrique Ampersand

La firme rwandaise Ampersand fabrique des motos-taxis électriques dont l'utilisation est plus économique que celle des motos à moteur thermique raconte la BBC.

Ampersand explique : "Au Rwanda, les conducteurs dépensent plus en un an en essence que le coût d'une moto neuve. Nous avons montré que nous pouvons offrir une alternative dans le même style que leur moto actuelle [qui] coûte moins cher à acheter, moins à alimenter et moins à entretenir."

Ampersand estime que les économies de carburant et d'entretien d'une moto électrique par rapport à une moto thermique peuvent doubler les revenus d'un conducteur. Il y a environ 25 000 taxis motos opérant dans la capitale rwandaise.

Ampersand compte actuellement 73 employés dans son usine de motos rwandaise et déménage dans une nouvelle usine ce mois-ci à mesure que la production augmente.

L'entreprise a mis en place des stations d'échange de batteries - où les conducteurs échangent leurs batteries épuisées contre des batteries rechargées - dont cinq sont déjà opérationnelles autour de Kigali.