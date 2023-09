A partir du 1er octobre, la recette des pains va changer

La quantité de sel dans les baguettes va diminuer.

La quantité de sel présente dans les pains spéciaux et courants va baisser, suite à une recommandation de l'OMS.

Ce dimanche, si vous êtes un fin palais, vous aurez peut-être l'impression que votre baguette de pain aura légèrement changé. Et en effet, leur composition va évoluer ce 1er octobre : la Confédération Nationale de la Boulangerie et de la Pâtisserie Française a annoncé une réduction légère de la quantité de sel présente dans les baguettes. La teneur en sel ne devra désormais pas dépasser 1,4 g pour 100 g de pain "courant ou traditionnel" et 1,3 g pour les "pains spéciaux".

Cette évolution s'inscrit dans une stratégie globale visant à réduire de 10 % la teneur en sel des pains d'ici 2026. En 2022, les boulangers s'étaient déjà engagés à ne pas dépasser 1,5 g de sel pour 100 g de pain, comparé à une moyenne de 1,7 g mesurée en 2015 selon le Ministère de l'Agriculture. Cet objectif avait "été atteint à hauteur de 82%", selon la confédération.

Bien que ces quelques centigrammes de sel puissent sembler insignifiants, ils revêtent une importance cruciale en termes de santé publique, car le pain constitue 20 % de l'apport quotidien en sel des Français. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a incité ses membres à réduire de 30% leur consommation de sel quotidienne d'ici 2025. Selon l'organisation, un adulte doit consommer 5 grammes de sel par jour, soit une petite cuillère à café. Or, la moyenne est de 7 à 8 grammes en France. Cette surconsommation augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et d'infarctus du myocarde. Pour les enfants, cette recommandation est encore plus faible, à seulement 2 grammes de sel par jour.

