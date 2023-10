Vidéo : Sur les lieux de la rave party en Israël, des familles cherchent encore leurs proches

Sur le site du festival de musique techno, près de Réïm dans le désert du Néguev dans l'ouest d'Israël, le temps semble s’être arrêté. On y trouve encore des voitures calcinées, la plupart avec les portes ou le coffre ouverts, comme abandonnées brutalement. Surtout, au moins 260 cadavres ont été retrouvés par les secours israéliens. D'autres ont été enlevés et sont portés disparus, possibles otages du Hamas.

Sur place, une équipe de journalistes de BFTMV a rencontré un jeune homme à la recherche de son frère disparu le jour de l'attaque terroriste. C’est la troisième fois qu'il revient sur le lieu du drame en quête de la moindre trace de son proche. « On l'a cherché dans tous les hôpitaux, toutes les cliniques du pays, avec la police, personne n'a rien trouvé », déplore Itzhak Levy. « Nous passons le terrain au peigne fin, nous essayons de trouver sa voiture ou son téléphone. Quelque chose qui appartient à notre frère », ajoute-t-il.

Plus loin, sur le lieu principal de la fête, un survivant du massacre est venu récupérer son véhicule, quasi intact. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est difficile de revenir, j'étais là, on faisait la fête et ils sont arrivés », déclare-t-il au volant de sa voiture.

Plusieurs militaires de Tsahal, l'armée israélienne, se sont installés sur le site pour le protéger d'une nouvelle incursion de terroriste. Une mission à peine croyable pour certains soldats. « Ce que nous avons vu sur la route, ce sont les mêmes choses terribles qu'on avait vues auparavant avec Daesh en Syrie », déclare l’un d’eux. « Nous avons 35 ans et c'est la première fois que nous voyons des choses pareilles dans notre histoire », ajoute-t-il.