VIDÉO - Qui est Valeri Zaloujny, le nouveau “Héros de l’Ukraine” ?

Le président Ukrainien, Volodymyr Zelensky, photo AFP

C’est sans doute un modèle pour tout ou partie des soldats ukrainiens. Valeri Zaloujny, général de l’armée de Kiev, vient d’être décoré du titre de “Héros de l’Ukraine”, informe Euronews sur son site. Un décret présidentiel a été publié à cet effet le vendredi 9 février 2024. Le président de la République, Volodymyr Zelensky, a profité de la cérémonie de remise de la médaille pour souligner l’éminent “mérite personnel dans la protection de la souveraineté et de l’intégrité territoriale” du pays de l’officier.

Valery Zaloujny a rejoint l’Académie nationale de défense de l’Ukraine dès 2005, dont il est sorti diplômé avec distinction en 2007. Il est devenu commandant de la 51è brigade mécanisée distincte en octobre 2009, avant de devenir chef d’état§major et premier commandant adjoint du Commandant opérationnel Ouest en 2017. C’est le 27 juillet 2021 qu’il prend la tête de l’armée ukrainienne.

Le général, qui commandait jusqu’à lors les forces armées ukrainiennes, vient toutefois d’être remplacé, notent nos confrères. C’est Oleksandr Syrsky qui occupe désormais son poste et ses anciennes fonctions. Il dit avoir identifié plusieurs des réponses que l’armée ukrainienne devra donner pour pouvoir surmonter les défis auxquels celle-ci est aujourd'hui confrontée. Il estime ainsi nécessaire d’améliorer les rotations de troupes et juge indispensable de mieux exploiter les avancées technologiques pour gagner l’avantage et sortir d’une guerre de position qui patine.