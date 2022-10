Ukraine : Kiev et d’autres régions sont touchées par des pannes d'électricité après les frappes russes

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / Euronews / DR

La ville de Kiev et plusieurs autres régions sont confrontées à des pannes d'électricité et d'eau courante ce mardi après les frappes russes ayant visé dans la matinée des infrastructures essentielles.

La ville de Kiev et plusieurs autres régions sont confrontées à des pannes d'électricité et d'eau courante ce mardi après les frappes russes ayant visé dans la matinée des infrastructures essentielles, selon des informations d'Euronews et de France 24. A Kiev, l'opérateur DTEK a rapporté des « interruptions » dans l'approvisionnement en électricité et en eau pour les habitants de la rive gauche de la capitale.

« Selon les premiers éléments, trois frappes sur des installations électriques » dans l'est de Kiev ont été recensés, selon Kyrylo Tymochenko, un proche conseiller de la présidence ukrainienne, dans un message posté sur un réseau social.

Cela intervient au lendemain d'attaques perpétrées ce lundi au moyen de drones kamikazes sur la capitale ukrainienne.