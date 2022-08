Reprise des incendies en Gironde : plus de 6800 hectares brûlés, Borne et Darmanin attendus sur place

Crédits Photo: France 24

Les incendies ont repris en Gironde

Après la reprise des incendies dans le département, la Première ministre et le ministre de l'Intérieur doivent se rendre sur place ce jeudi.

Malgré la mobilisation de 1 100 pompiers, le feu continue de progresser en Gironde. Plus de 6 800 hectares sont partis en fumée en deux jours. La sécheresse que connait actuellement la France, avec des températures caniculaires avoisinant les 40 °C, accentue les risques de départ de nouveaux feux.

Dans un communiqué, la préfète de Gironde, Fabienne Buccio, explique que ces chaleurs devraient se "maintenir jusqu’à samedi et se conjuguent avec un air très sec pour créer des conditions de risque très sévère d’éclosion de feu". "Les conditions sont particulièrement difficiles : la végétation et les sols sont particulièrement secs après plus d’un mois sans pluie."

La représentante de l'Etat, "demande aux riverains de ne pas se rendre sur les différents sinistres afin de ne pas gêner l'action des secours. Elle recommande à chacun la plus grande prudence et rappelle que tout le département de la Gironde est placé en vigilance ROUGE renforcée pour le risque d’incendies en forêt en raison des conditions météorologiques." La Première ministre et le ministre de l'Intérieur doivent se rendre sur place ce jeudi.