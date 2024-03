Près de 130 collèges et lycées visés par des menaces depuis la semaine dernière

Ces « actes malveillants » ont visé les environnements numériques de travail (ENT) des établissements concernés. « Ces situations ont toutes été signalées aux forces de l’ordre, aux services d’enquête judiciaire, ainsi qu’à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) », a précisé le ministère.

« Une vague massive » a d'abord ciblé 74 lycées d'Île-de-France jeudi, avant de nouvelles menaces contre 22 collèges de Seine-et-Marne et 11 établissements scolaires de l'académie de Strasbourg vendredi. Le lendemain, 18 collèges et lycées supplémentaires ont fait l'objet de menaces via leur ENT dans les Hauts-de-France.

La source de ces menaces n'a pas été identifiée à ce stade.