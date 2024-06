Marion Maréchal est arrivée au siège du RN pour une rencontre avec Jordan Bardella et Marine Le Pen

Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal ont rendez-vous à 17 heures au siège du RN, où Jordan Bardella veut « bâtir le rassemblement le plus large possible aux législatives ».

Au lendemain de l’écrasante victoire du Rassemblement national aux européennes, qui a entraîné l’annonce surprise de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, une réunion secrète doit avoir lieu ce lundi après-midi, à 17 heures, au siège parisien du RN. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal s’y retrouveront pour évoquer ensemble les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains.

Le signe d’une future alliance ? Une chose est certaine : Jordan Bardella accueille Marion Maréchal en tant que Marion Maréchal, et non en tant qu’émissaire d’Éric Zemmour, écrit le Figaro. Une source anonyme prévient : « ce sera une simple discussion. Elle ne vient pas en tant que représentante de Reconquête », ajoute-t-elle. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont d’ailleurs d’ores et déjà décidé qu’il n’y aurait aucune « alliance électorale » avec d’autres mouvements politiques, mais que le « rassemblement et l’élargissement se fera au cas par cas », selon plusieurs sources concordantes.

« Je constate ce soir que le bloc national est à près de 40%. La coalition des droites à laquelle j'aspire apparaît plus que jamais nécessaire. C'est pourquoi j'ai toujours distingué les adversaires des concurrents et refusé de concentrer mes attaques contre le Rassemblement national », avait déclaré Marion Maréchal dimanche soir, affirmant qu’elle était prête à discuter avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan.