L'Assemblée nationale observe une minute de silence en hommage à Thomas

L'Assemblée nationale a observé ce mardi 28 novembre une minute de silence en hommage au jeune Thomas, poignardé à la fin d'une fête à Crépol, dans la Drôme, il y a dix jours. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a évoqué avant la minute de silence « un drame qui endeuille et choque notre pays tout entier, plongeant chacun d'entre nous dans une infinie tristesse ». « Un déchainement de violences a fait basculer une commune française dans l'horreur et je veux dire au nom de la représentation nationale toute notre solidarité de coeur et d'esprit devant cette tragédie », a-t-elle déclaré.

L'Assemblée a notamment observé ces derniers mois des minutes de silence en hommage aux victimes des attaques du Hamas en Israël, à Dominique Bernard, enseignant tué à Arras par un homme mis en examen depuis pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste », aux victimes d'une attaque au couteau à Annecy par un réfugié syrien, ou encore au jeune Nahel, tué à Nanterre par un policier.