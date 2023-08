Hausse des prix de l'énergie : les factures pharaoniques de régularisation font tiquer

Des clients de fournisseurs d'électricité privés ont reçu des factures de régularisation excessivement élevées, parfois dépassant 5 000 euros, ce qui les a poussés à former un collectif pour exprimer leur mécontentement. Jordan Jouffroy a reçu une facture de régularisation de 2 944 euros, correspondant à sa consommation annuelle, mais calculée après une augmentation des tarifs sans avertissement clair. D'autres clients ont également reçu des factures élevées et se sont rassemblés dans un collectif dirigé par Vincent Audigier, qui a reçu une régularisation de plus de 9 000 euros. Les membres du collectif critiquent le manque de transparence des fournisseurs, notamment ENI, en ce qui concerne les nouveaux tarifs. Bien qu'ENI affirme informer ses clients conformément aux règles, le médiateur de l'énergie a souligné un manque de transparence de certains fournisseurs face aux plaintes croissantes ces dernières semaines.

