Didier Bourdon raconte la génèse des chansons cultes des Inconnus

Connu pour ses talents d'acteur et d'humoriste au sein des Inconnus, Didier Bourdon est aussi connu pour les chansons des Inconnus, dont certaines sont devenues culte comme "Isabelle a les yeux bleus", "Auteuil Neuilly Passy", "C'est toi que je t'aime", ou encore "Rap-tout".

A l'occasion de la sortie de son album "Le bourdon", le 11 juin prochain, dont il sera l'auteur, le compositeur et l'interprète, et qui contiendra une nouvelle version du tube "Vice et versa" des Inconnus, Didier Bourdon a accordé une interview à Néo dans lequel il revient sur l'histoire musicale du trio d'humoristes.