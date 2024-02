Voici recase déjà Charlotte Casiraghi, Natalie Portman et Benjamin Millepied se retrouvent à LA; Hélène Arnault et Brigitte Macron triolisent avec le fiancé de Rihanna; Vincent Cassel carnavalise en string; Omar Sy rentre à Paris

Unes des hebdos People

Mais aussi : Kim Kardashian veut cacher les fesses de Bianca Censori, Kourtney dévoile les siennes, Cécile Dion, Adele et Sharon Stone ont des oursins dans les poches et Victoria Beckham se casse le pied à la gym

Charlotte Casiraghi, déjà recasée par Voici. Tout juste séparée de son mari, Dimitri Rassam, la princesse monégasque aurait craqué pour un écrivain : Nicolas Mathieu, 45 ans, vainqueur du prix Goncourt pour « Leurs enfants après eux ». Plutôt bretelle et papillon, l’héritière et le transfuge de classe « savourent les frissons des débuts » et se retrouvent sans doute autour de leur amour de la littérature et de la philosophie. Soucieuse de tourner la page, la fille de Caroline de Monaco aurait déjà prévenu son ex de cette nouvelle rencontre. « Il est tombé des nues » rapporte un proche au mag.

Kim Kardashian veut rhabiller la femme de son ex. La nudité provocante de Bianca Censori n’est pas du tout du goût de l’influenceuse (et si même celle qui se montre sous toutes les coutures pour gagner sa vie trouve ça choquant !) et elle aurait expressément demandé à Kanye West que sa femme se couvre quand ils passent du temps avec leurs quatre enfants. La mèche a été allumée quand North 10 ans a reproduit la pochette du dernier album de son père sur un cahier d’école et qu’elle a diffusé le tout sur Tik Tok : on y voit son père de face intégralement en noir (et masqué comme un personnage de film d’horreur) et sa belle-mère de dos, fesses à l’air évidemment. Les maitresses et la plus célèbre des sœurs en K ont moyennement apprécié, on les comprend.

Pourtant dans la famille Kardashian, c’est courant de montrer ses fesses. Cette semaine, par exemple, c’était au tour de Kourtney et c’est à Voici que nous devons ce cliché par-dessous : l’ainée des sœurs K, habituée à être filmée H24 a choisi d’emmener ses enfants jouer au tennis, en chemise… et c’est tout. Le résultat était à prévoir avec la moindre petite brise, Kourtney dévoile sa lune, cadeau, à tout un public qui n’en demandait pas tant. Ou bien alors, si au contraire ?

Brigitte Macron, cul et chemise avec le compagnon de Rihanna, Asap Rocky. Emmanuel Macron a-t-il du souci à se faire ? La première dame, dont on connait donc le goût pour la jeunesse a redîné avec le rappeur, quelques jours seulement après l’avoir reçu à l’Élysée et ce, sans la mère de ses enfants. Bon, il ne s’agissait pas d’un tête-à-tête mais quand même d’un repas intime, à 4, au resto avec la femme de Bernard Arnault et de leur fils cadet, Frédéric. Pendant ce temps, Rihanna était au turbin et avait privatisé Versailles pour un projet pro. Apparemment pas jalouse, le couple de chanteur a été vu ces derniers jours à Venise, main dans la main pour un séjour romantique. Heureusement, donc, la confiance règne.

Natalie Portman retrouve Benjamin Millepied à Los Angeles. L’actrice et son (ex ?) mari ont été filmés dans les rues de la ville avec leurs deux enfants. Retour de flamme ou simple brunch pour le bénéfice des enfants ? En tout cas, elle paraissait souriante et détendue, le chorégraphe un peu plus fermé.

Victoria Beckham s’est cassée le pied le jour de la Saint-Valentin. C’est une séance de gym qui a mal tourné : est-ce qu’elle aurait laissé tomber un poids ou bien est-elle tombée elle-même, les circonstances ne sont pas très claires, mais loin de se laisser diminuer, l’ex Posh Spice s’est offert une sortie au resto, tout en style avec une grosse botte orthopédique sur un pied, et un escarpin Alaïa sur l’autre.

Omar Sy rentre au bercail. Après une décennie passée aux Etats-Unis, l’ « Intouchable » aurait pris la décision de se réinstaller à Paris, avec femme et enfants. Sa carrière chez l’oncle Sam était pourtant au beau fixe, et selon Closer, peut-être un peu trop. Des rumeurs insistantes sur une liaison avec sa partenaire à l’écran, Kerry Wahsington l’aurait convaincu de couper le cordon. « Les choses n’étaient pas facile pour Hélène (sa femme, NDLR) ces derniers temps » selon le mag et sa source. Le couple n’a tout de même pas tout lâché puisqu’ils ont décidé de garder leur maison de Los Angeles. Pour mieux revenir ?

Michael J Fox a fait sa Céline Dion aux Bafta. La star de « Retour vers le futur » qui se bat contre Parkinson depuis plus de 30 ans a fait une apparition surprise, comme la chanteuse aux Grammy Awards, pour remettre le prix du meilleur film à Christopher Nolan. Arrivé en fauteuil roulant sur la scène, il a tenu à se mettre debout devant le pupitre, provoquant une standing ovation dans la salle.

Estelle Lefébure a passé la Saint-Valentin en tête à tête avec son petit-fils. L’ex de David Hallyday apprécie toujours autant son rôle de Grand-Mère. Paparazzée par Closer, le mannequin semble en effet gaga de Harrisson, le bambin d’Ilona, son ainée. Elle le prend en photo avec son portable toutes les 3 secondes, sans doute pour donner des nouvelles à la maman, « très écolo » pour qui tout doit être bio et en bois. L’escapade « Baby sitting » à Paris n’aura duré que 48H, mais entre le manège, les promenades en poussette et les petits pots à faire maison, le programme était bien chargé.

Et toujours au rayon des sexy grand-parents : Gad Elmaleh est aussi un tout jeune pépé puisqu’à à 53 ans, il a déjà la joie d’avoir une petite-fille, née de son fils Noé, 23 ans.

Vincent Cassel enlève le haut mais pas le bas pour le carnaval de Rio. L’acteur est un habitué de l’évènement et pour l’occasion, avait revêtu un pagne de strass par-dessus son pantalon et une parure scintillante à même le torse. Il était du coup bien assorti à sa fiancée, la jeune top Narah Baptista, qui elle, a tout à fait joué le jeu de la cariocca, en itsi-bitsi-bikini. Le couple était entouré pour l’occasion d’un groupe d’amis et de la sœur de l’acteur, Cécile Cassel alias Hollysiz.

Le Prince William, pot de colle recadré par sa femme. L’info est à lire dans Public : à sa sortie de la clinique, la Princesse Kate était étonnée et comblée des attentions de son mari pour elle. Des fleurs, des plaids et des coussins dans toutes les pièces pour qu’elle se sente bien, le frigo rempli de ce qu’elle aime. Elle ne l’avait jamais vu comme ça. Mais au bout de trois semaines de proposition de massage et de regonflement de coussins, les attentions sont devenues lourdingues. « Elle a dû le gronder », lui intimer l’ordre de lui ficher la paix et lui donner un coup de pied aux fesses pour qu’il se rende aux Bafta (l’équivalent british des Césars), même seul. Un bon signe, confirmé dans Point de Vue qui rapporte que la famille aurait pu rejoindre le Norflok pour quelques jours, preuve indéniable de l’amélioration de l’état de santé de la prochaine reine d’Angleterre.

Les fans de Céline Dion attendent toujours leur flouze ! 9 mois après l’annonce de l’annulation des concerts de la star, le remboursement des tickets se fait toujours attendre. 14.000 spectateurs seraient concernés. Et ceux d’Adele dénoncent une « extorsion » : pour la série de concerts annoncés en Allemagne, le tarifs des places fait tousser. 300 euros pour une strapontin en fond de salle, 1200 pour le carré VIP. Heum

Des oursins dans les poches, on pourrait croire que Sharon Stone en a aussi : dans une interview, elle s’est plainte que systématiquement, lorsqu’elle sort diner et même si elle rejoint un ami qui partage un resto avec 15 personnes, c’est à bibi qu’on refile l’addition. « C’est vous qui héritez de la note à 3000 dollars à chaque fois ». L’histoire ne dit pas comment elle s’en sort et si elle réussit parfois à passer son tour sans passer pour la rapiat du groupe. Pas si facile d’être millionnaire.

Jean-Paul Rouve épinglé par un voisin : ce gros dégoutant ne ramasserait pas les poops de son chien.Public montre le message adressé par le riverain, épinglé sur une borne de recharge électrique de leur quartier : « s’appeler Jean-Paul Rouve ne dispense pas de ramasser quand on fait ch… son chien sur le trottoir ». Il faut avouer qu’on a assez de la Mairie pour rendre la capitale impraticable…

Et pour finir avant de choisir un Sugus vert : selon sa fille Anoushka, Alain Delon aurait pensé, puis renoncé au suicide assisté en Suisse, mais aurait décidé de ne plus se soigner. Jean-Michel Jarre et sa sœur ont été déshérités par leur père. Après Kim Kardashian, c’est au tour de Beyonce de révéler qu’elle souffre de psoriasis mais sans photo à l’appui, le sien se situerait sur le cuir chevelu. Tom Cruise a rencontré les deux enfants de sa nouvelle petite-amie, la russe Elsina Khayrova. Les mugs et les casquettes, c’est has-been : en bon camelot, Donald Trump a lancé une paire de baskets montantes et intégralement dorées avec un T et un drapeau américain sur le talon : il vous en couterait 370 euros si vous vouliez montrer un soutien. Amanda Lear aussi : l’actrice a révélé qu’elle aussi, le producteur Harvey Weinstein avait tenté d’échanger des faveurs sexuelles contre une carrière aux Etats-Unis. Elle s’est enfuie. la mère de Gerald Darmanin continue de vouloir lui faire la cuisine et lui glisse des billets de 10 dans les poches. Joe Biden ne travaille que six heures par jour, Paris Match rapporte que compte tenu de son âge, certains créneaux de la journée sont dévolus à la sieste.

