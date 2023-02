Tim Burton met la main sur Monica Bellucci, Kate Middleton met la sienne au c.. de William; Brad Pitt belledochise Ines; Laurent Ruquier renonce à sa silhouette; José Garcia se marie par surprise; Sophie Marceau mémérise en solo; Charlène de Monaco : RAS

Unes des hebdos People

Monica Bellucci et Tim Burton, nouveau couple de l’année outé par Paris Match. En une, la comédienne et le réalisateur marchent bras dessus, bras dessous, la nuit, à Paris. Ils ont diné au Ritz, en tête à tête le soir de la Saint-Valentin, et c’est d’ailleurs ce soir là que les photographes ont surpris cette romance, qui aurait débuté en octobre dernier, alors que l’ex de Vincent Cassel remettait un prix au père artistique de « Mercredi « . La belle italienne, 58 ans et le doux dingue américain, 64 ans, une histoire improbable ou hautement compatible ? Le magazine ne sait pas choisir mais présente en tout cas ce nouvel item comme l’association de deux modèles vintage du cinéma, comme une réincarnation de Marilyn Monroe et d’Arthur Miller, ou comme si Sophia Loren tombait amoureuse de Woody Allen. L’avènement d’un Bellurton ou d’un Timnica ?

Sophie Marceau à nouveau célibataire, en version « célibattante » selon Public. Jean, baskets roses et long manteau-pull, l’actrice a été paparazzée sur une pelouse parisienne, promenant son chien, et souriant même au photographe intrusif. Depuis un mois, elle aurait choisi de “s’éloigner” de Richard Caillat, son compagnon depuis 3 ans. Exit la maison à Marseille, les aller-retours, « les choses bougent » avait-elle prévenu. Et finissent aussi, donc.

José Garcia s’est marié en catimini. Quelques mois seulement après s’être affiché avec sa nouvelle compagne, Camille, l’acteur lui a dit oui, il y a quelques jours sous les tropiques. Pas de tambour, ni trompette, Public, comme l’entourage semble tomber des nues, et rappelle que la précédente relation de l’éternel binôme d’Antoine de Caunes avait duré 28 ans. Comme les piles, il est plutôt parti pour durer.

Laeticia Hallyday montre les muscles et porte plainte contre Touche Pas à Mon Poste. Qu’on lui roule dessus à coup de ragots, passe encore, mais qu’on s’en prenne à ses filles, non, ça elle ne le permettra pas. La veuve de Johnny a décidé d’attaquer après que Joy, 14 ans, ait quasi été traitée de p… dans l’émission de Cyril Hanouna. Une chroniqueuse invitée à commenter un post « moue boudeuse-seins apparents-oeil lascif » de la cadette s’est lâchée. « Pour moi, c’est hyper vulgaire. Que ce soit elle ou une autre adolescente, on a pas le droit de faire ça. Parce que c’est la nouvelle génération, on a le droit d’être des -BIIIIPPP- ? ». L’Arcom (le CSA 2.0) a également été saisi à l’encontre de l’émission qui commence à accumuler une belle guirlande de casseroles.

Orlando Bloom surnage avec Katy Perry. En couple depuis 7 ans, l’acteur s’est lancé dans une explication abracabrantesque de ces relations de couple : « nous sommes dans des piscines très différentes. Ma piscine n’est pas une piscine qu’elle comprend, et je ne comprends pas nécessairement sa piscine. Parfois, les choses sont vraiment vraiment très difficiles. je ne vais pas mentir. » Ben oui, surtout difficile à comprendre.

Closer s’inquiète d’une éventuelle reprise du cancer de Florent Pagny. De récents examens médicaux auraient poussé le chanteur à revenir à Paris pour entamer un nouveau traitement. Le magazine avance tout de même que ce type de rechute est classique et aucune des dates de sa tournée d’été n’a été modifiée.

Laurent Ruquier vit au pays des bisounours gays et ça a l’air chouette. L’animateur a accepté de présenter son amoureux dans Gala : un bon papier à l’ancienne, avec photos posées ultra retouchées et compliments en sauce, un poil bourratif. L’animateur est heureux, et il a décidé de profiter de ses 60 ans en mangeant des burgers. Bon. Et son boyfriend - il est contre le mariage, est « très mature pour son âge », 34 ans, « a du répondant » et n’est pas impressionné par la célébrité. Très bien, très bien. Tel un Giscard adepte de la com’ contrôlée au bras de son épouse, Laurent Ruquier a trouvé son Anne-Aymone, on dirait.

Kate Middleton a mis la main aux fesses de son mari sur tapis rouge. Le couple a fait une apparition très commentée aux césars anglais cette semaine. Lui en nœud pap’ velours et souliers vernis, elle en robe nuptiale et longs gants noirs. Si tous vos hebdos rapportent le côté pile, souriant et contrôlé, Voici se délecte d’un côté face, un peu coquin et n’hésite pas a dévoilé que Kate a donné une petite fessée publique au Prince William, photo à l’appui, qui n’a même pas sursauté. Ca promet pour le couronnement.

Charlène de Monaco était à Courchevel avec son mari, le Prince Albert. Et… rien. Ils ont assisté à un concert de musique classique. Sa robe était décente, sa coupe de cheveux… égalisée et son mari aux petits soins. Les années d’enfumage sont loin : il faut s’y faire, l’ex nageuse olympique est princesse de Monaco, mère de 2 enfants, n’était pas prédestinée à enfanter un prince, mais elle fait avec. Qu’on se elle dise (au moins cette semaine), il n’y a Rien A Signaler.

Paris Hilton continue à se mettre à nu et l’adolescence de la richissime héritière ressemble à un mauvais téléfilm d’M6. Toutes ses relations ont été marquées par la violence : elle raconte un lien toxique avec un homme agé, un viol qui s’est soldé par son placement dans un camp de redressement. Et dans une longue interview au Glamour UK, elle parle aussi de sa rencontre malaisante avec Harvey Weinstein. Le porc-ducteur a commencé par lui proposer de venir lire des scripts dans sa suite, et voyant que ça ne prenait pas, il l’aurait suivi jusque dans les toilettes des filles tentant de forcer la porte, jusqu’à ce que la sécurité vienne le déloger. Il hurlait « c’est ma soirée ! C’est MA soirée », sous-entendant que chacun, et surtout chacune devait se plier à ses volontés. On comprend mieux pourquoi elle a détesté les hommes et le sexe pendant plus de 20 ans ! Heureusement pour elle, il y en a un qui la réconcilie avec le genre : son fils, dont elle a dévoilé le nom complet, Phoenix Barron Hilton Réum.

Le verdict est tombé pour Aya Nakamura et son ex-compagnon. Après une nuit de violence à la fin de l’été dernier, la chanteuse et son producteur de l’époque avaient été placés en garde à vue. Ils ont écopé respectivement de de 10 000 et 5000 d’amende pour « violences réciproques sur conjoint ». Et dans le même sac étiqueté “violent à grosse-tête”, on peut aussi trouver Francis Lalanne qui, lui, a été condamné pour harcèlement moral. Apparemment, il n’a pas supporté que sa compagne de 24 ans veuille le quitter : il lui a volé son portable avant de bousiller la serrure de son appartement dans un accès de rage. 800 euros d’amende et une interdiction de s’approcher de chez elle. Ca ne va pas être facile pour s’occuper de leur fils de 3 ans.

Pierre Palmade perd tout soutien. Après le drame, Muriel Robin, proche parmi les proches aurait traité l’acteur d'assassin, coupant tout pont possible entre les deux humoristes. Et à la lumière des nouvelles accusations de pédopornographie, Michèle Laroque, partenaire historique au théâtre, a souhaité prendre ses distances. Toutes les digues s'effondrent, rendant chaque minute la situation un peu plus sordide.

Harry et Meghan n'attaqueront pas South Park."Tout cela est franchement absurde" a fait savoir un porte-parole. Oui, la charge était abusrde, mais tellement drôle ! Les Sussex sont apparus, sans jamais etre nommés dans le dessin animé le plus satirique des etats-unis. Il y font un "tour du monde de l'intimité" sautant de plateau télé en plateau télé pour réclamer qu'on arrete de les interviewér, harry deteste les journalistes et Meghan est accro à Instagram. Irrévérencieux, injurieux, le programme fait mouche.

Et pour accompagner le Mont Blanc, Harry Styles a bu du vin dans une vieille basket en plein concert pour respecter une coutume porte-bonheur australienne. Vianney a fêté ses 32 ans, et partage un post Instagram où il pointe, philosophe « un chiffre sans grand intérêt, ni jeune, ni vieux , où vous commencez à assumer être fan d’ “affaire conclue”. Jude Law vient d’avoir son 7ème enfant. Le jour de son anniversaire, l’ex basketteur Michael Jordan a fait don de 10 millions de dollars à l’association «Make-a-Wish” qui réalise les vœux d’enfants malades. Ines Ramon, en couple avec Brad Pitt depuis 3 mois aurait rencontré quelques-uns de ses six enfants, certins d'entre eux n'adressant plus la parole à leur père. Adele et Ed Sheeran ont mis un vent à Charles III : les deux chanteurs ont refusé de participer au couronnement en Mai prochain. La rappeuse Cardi B porte du Chanel et des chaussures à 1000 dollars pour faire ses travaux d’intérêt général.