Stéphane Plaza se fait Sandrine Rousseauïser par ses ex, Jenifer corsipiège le sien; Sophie Marceau n’a plus goût à rien, la Reine d’Espagne tient à celui de ses tomates; Leonardo DiCaprio se Gigi amorise; Jennifer Aniston a la culotte joyeuse

Unes des hebdos People

Cette semaine, l’actu des People n’est pas tendre.

Closer pousse Sophie Marceau par dessus le parapet. Le mag ne prête « que des galères » et une "carrière en pente douce » à l’éternelle Vic du cinéma français. Rien que ça. De plus près ça donne quoi ? Elle n’aurait toujours pas trouvé de maison où poser ses valises dans le sud. Gros pépin, donc. Ses derniers films ont reçu un succès mitigé et ses projets sont au point mort, « comme si sa carrière ne l’intéressait plus ». Mouais, bof, les galères de Closer ressemblent un peu à des ballons de baudruche…

Stéphane Plaza trompe énormément. C’est le secret que Publichinelle a choisi de dévoiler cette semaine, après avoir écouté le témoignage de trois femmes. Trois anciennes compagnes de l’agent immobilier, qui se sont chacune à leur tour, rendues compte qu’elles étaient cocues et que la liste des maitresses était longue comme le bras. Le scénario est chaque fois le même : un début de romance flamboyant avec déclarations et attention maximales, puis le soupçon quand des sms arrivent par dizaines pendant un week-end en amoureux. L’une d’elle fréquentait l’animateur depuis 4 ans, une autre 8… A mon époque, on appelait ça un coureur de jupons. Les femmes se passaient le mot pour éviter de tomber dans le panneau, et il y en avait toujours pour espérer qu’avec elle, il changerait. « Mais ça n’arrive jamais ! » disait ma mère. N'en déplaise à certaines, ils n’étaient pas, hier non plus, des prédateurs, mais plus simplement des mufles.

À Lire Aussi

Albert & Charlène de Monaco se miconcilient autour d’un gros lapin; Al Pacino fait une madonnite aiguë; Laeticia Hallyday se prend un double râteau, Kim Kardashian pour une allumette; Rihanna se sent chèvre; Carla Bruni se fait vieille-chaussettisée

Jenifer n’a pas fait un bébé toute seule, et elle aurait du s’en rappeler. C’est ce que nous raconte Voici en « Une ». La chanteuse vit « une grosse tension » avec le père de son fils cadet, le comédien Thierry Neuvic. Pourquoi ? Parce que Jen a décidé de partir s’installer en Corse sans le prévenir. Et pour la garde alternée ? Ben tu te débrouilles. Vilain coup bas qui s’est finalement soldé quelques semaines après l’annonce. Le père, arrangeant a trouvé un appart sur l’île de beauté pour s’occuper de Joseph, 8 ans, dans le meilleures conditions. Les mecs bien aussi traversent les époques !

Cyril Lignac est au bout du rouleau. Comme pour nous, l’été semble déjà si loin ! Le chef a été pris en photo par Public avec une toute petite mine, attablée avec sa Déborah et leur petit Léo. Il se frotte les yeux, fait mine de reposer sa tête sur l’épaule de sa compagne… Mais tout s’explique : le mag dresse la liste de ses activités pros et il faut avouer qu’il y a de quoi fatiguer tous les hyperactifs de la planète : les chroniques sur RTL, les pâtisseries, les restos à gérer, le tournage de pubs plus l’enfant, le couple, les partis de Polo… C’est quand la sieste ?

Amber Heard se fait passer pour Calamity Jane en Espagne. Closer nous montre le nouveau quotidien de la jeune actrice, installée quelques temps à Majorque. Que fait-elle ? Elle se promène main dans la main avec « sa compagne depuis deux ans », Bianca Tutti, une chef-op’ américaine. Elle sourit niaisement en faisant de la balançoire avec sa fille. Et donne un faux nom pour louer sa baraque, celui de Calamity Jane : Martha Jane Canary. Une bonne blague, non ?

À Lire Aussi

Carla Bruni joue la rosière à rosé; Stéphane Plaza se fait larguer par les deux femmes de sa vie, Ricky Martin amber-heardiser par l’homme caché de la sienne; Cyril Lignac primo-papaïse, Laeticia Hallyday mérindignise; Karine Ferri grandémissionne

Karine Ferri, blackboulée de la Star’Ac, a du mal à avaler sa couleuvre. L’animatrice était sûre de l’emporter : elle allait présenter la nouvelle édition du concours de chant avec Nikos Aliagas, sinon qui d’autre qu’elle, gardienne de l’âme de Grégory Lemarchal, étoile historique du programme, et végétant dans l’écurie TF1 en attendant sa prochaine affectation ? Et bien non. Merci Madame, vous pouvez passer votre chemin. C’est une autre beauté, Karima Charmi, ancienne candidate, qui fera l’affaire. Karine Ferri, fumace, pourrait bien y voir le signal du départ, tant la chaine ne « lui propose depuis quelques années que des seconds rôles ou des présentations de deuxième partie de soirée.»

Chez les Beckham, on ne lave pas son linge en public, mais on se fake-réconcilie sous les projecteurs. La famille a résolument choisi d’afficher l’entente cordiale, à la fashion week de Paris, posant à la fin du défilé VB. Dans Closer, tout le monde est là : les parents, les quatre enfants ET la vilaine bru —vous savez, Nicola Peltz fraichement entrée dans la famille, qui se répand dans la presse et multiplie les piques à l’encontre de sa belle-Posh, expliquant notamment qu’elle a été incapable de lui fournir une robe de mariée. Cet enterrement apparent de hache de guerre intervient quelques jours après un soufflante mémorable du père au fils : tiens ta femme, Brooklyn ! « Nous ne faisons pas ça dans notre famille ! » et « tout ce qui se passera à partir de maintenant sera ta responsabilité. Le drama, c’est fini ! » Bien dit, Don David !

Gala est épatant ! Alors que les féministes sont vent debout pour rejeter au loin les commentaires sexistes, les remarques déplacées et l’objectivation, le respectable et respectueux hebdomadaire se paye une double page… sur les sexy boys qui protègent la famille royale d’Angleterre ! Il nous présente deux écuyers (mélange d’homme de confiance, de secrétaire et de garde du corps) certifiés « bonbons pour les yeux » et zoome sur « ces deux beaux spécimens ». Mais ? Jonathan Thomson et Rob Dixon, rebellez-vous ! Ne laissez pas votre sex-appeal et vos sourires mutins faire de vous des bouts de viande ! Continuez à porter vos kilts sans culotte en dessous et à bomber le torse quand vous donnerez le bras aux ladies de la couronne ! Nous savons que vous avez aussi un cerveau et un corps… coeur, pardon.

À Lire Aussi

William Leymergie et Sophie Davant micomposent leur famille; Cyril Lignac spritzouille; Public balance Nabilla, Sylvester Stallone, les poils et ronflements de son ex; Lilian Thuram feu-d-artipète plus haut que son c.., Katy Perry s’aère par le sien

Gisèle Bündchen prend le taureau par les cornes pour pour finaliser sa rupture : elle purifie sa voiture et engage un avocat ! Des semaines après avoir quitté le domicile conjugal, la top brésilienne a été aperçue en plein rituel purificateur près de chez elle, à Miami : sur des photos de page 6, on voit une chamane tournicoter autour de son SUV avec un bouquet de sauge incandescent. Evidemment, sur les photos, on n’entend pas les incantations, mais ça doit y aller ! « Pensées négatives, envie de meurtre et chapelets d’insultes envers Tom Brady, quittez cet habitacle ! Par le pouvoir de la sauge, je vous ordonne de laisser ma cliente tranquille et de lui accorder un divorce à l’amiable avec garde alternée une semaine sur deux. ». Et pour mettre toutes les chances de son côté, l’ex de Leonardo DiCaprio a aussi engagé un avocat pour mettre fin proprement à ses 13 ans de mariage. La goutte d’eau qui a fait voler le couple en éclat ? Tom Brady joueur de football américain a repris la compétition alors que manifestement, il avait promis de prendre son quart à la barre du foyer pour laisser Gisèle remonter sur les podiums.

Un peu plus et Leonardo DiCaprio, justement, passerait pour un harceleur ! L’acteur aurait filé son crush, Gigi Hadid, jusqu’à Paris pendant la Fashion Week ! Même hôtel, des parcours qui se suivent, sans se croiser, c’est louche. Ainsi, Closer qui a du passer de longues heures en planque nous apprend que la top est rentrée après un défilé, puis repartie sur les coups de 1h du mat pour aller en boite, suivie quelques minutes plus tard par Monsieur… Il la poursuit, ou ils veulent juste rester discrets ?

Pour finir, ce sera Pavlova et Paris-Brest : Letizia d’Espagne se balade toute seule, presque incognito à Madrid : elle se fait une toile, va au marché. Et même chez Carrefour, où elle choisit elle-même ses tomates. Lara Fabian dévoile une relation toxique et l’anorexie sévère dont elle a souffert en suivant dans un livre autobiographique : elle ne mangeait parfois qu’une pomme hebdomadaire, chaque quartier portant le nom d’un jour de la semaine. Après des trips clés en main pour la Mecque, Diam’s poursuit sa reconversion professionnelle. la chanteuse a retapé un riad à Marrakech pour le mettre en location, 500 euros la nuit. Patrick Sebastien assume d’être « libertaire et libertin ». Jennifer Aniston s’assume et aime son corps : résultat, elle se balade fréquemment en culotte chez elle, même quand des artisans viennent faire des travaux. Les experts engagés par Paris Hilton pour retrouver son chien sont formels : il a été dévoré par des coyotes.

À Lire Aussi

Leonardo DiCaprio flashe sur une vieille de 27 ans, Estelle Denis sur un sexa-marin; Justin Timberlake montre son c… en Italie, Alexandra Lamy s’embrase à Paris, Marion Cotillard déprime aux Etats-Unis; Bradley Cooper et Irina Shayk se font une Bennifer