SpaceX : qui sont les civils sélectionnés pour le premier vol touristique de Crew Dragon ? ; L'astéroïde de 350 m Apophis ne représente pas une menace pour les 100 prochaines années

Un nouvel état de la lumière généré par des chercheurs

Des photons, des effets quantiques et un état extrême de la matière. Voilà comment des chercheurs sont parvenus à générer un nouvel état de la lumière. De quoi, peut-être, faire avancer les travaux sur les systèmes de communication quantique cryptée.

SpaceX : qui sont les civils sélectionnés pour le premier vol touristique de Crew Dragon ?

L'équipage du premier vol touristique à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX est aujourd'hui connu. Ce vol, réalisé dans le cadre de la mission d'Inspiration4 de Jared Isaacman, fondateur et patron de l'entreprise Shift4 Payments, est prévu en septembre 2021. Comme la capsule ne s'amarrera pas à l'ISS, le port d'amarrage sera remplacé par une coupole d'observation de la Terre et de l'espace !

L'astéroïde de 350 m Apophis ne représente pas une menace pour les 100 prochaines années

De nouvelles observations de l'astéroïde Apophis excluent tout risque d'impact pendant au moins un siècle. Après 17 ans d'observations et d'analyses d'orbite, l'astéroïde se voit en conséquence retirer de la liste des impacteurs potentiels.

ʻOumuamua signale-t-il l'arrivée d'une étoile à neutrons dans le Système solaire ?

Il ne s'agit pas encore d'une publication officielle mais d'une thèse avancée lors d'un séminaire sur Zoom au prestigieux Caltech, où de nombreux prix Nobel ont été et sont encore professeurs. Un lien a été établi entre la trajectoire, la forme de ʻOumuamua et une étoile à neutrons dont la présence se signalerait déjà par les effets crédités jusqu'ici à l'hypothétique neuvième planète.

Lire la suite sur Futura Sciences

Le Cern va rendre transportable l'antimatière comme dans le film « Anges et Démons » !

Aucun explosif n'est plus puissant ni n'occuperait un plus petit volume que celui utilisant de l'antimatière. Dans un tout autre but, le Cern se propose de construire des dispositifs qui rendraient l'antimatière portable.

