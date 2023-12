Sophie Marceau retrouve Christophe Lambert; Meghan Markle shadow-kill Kate Middleton; Madonna regarde son fils peindre une top nue, Paris Hilton sa mère en pleine tatouze; Kourtney Kardashian se shoote au placenta, Gisèle Bundchen a honte de son toyboy

Une des hebdos People

Mais aussi : Florent Pagny pata-guérit; Closer voit jade et Joy Hallyday en danger; le divorce de Britney Spears est déjà plié et Kylie Jenner engage une nounou à temps plein pour ses 6 chiens

Et donc ça va mieux pour Florent Pagny. Paris Match nous le montre en Une sur un ciel bleu et un fond qu’on devine rocailleux : comprenez, il repart en Patagonie. Et la condition sine qua non pour ce retour « chez lui en Argentine », c’étaient les bons résultats des traitements anticancer. Célébrons donc cette victoire avec le chanteur ! Bon, pas sûre que la photo de lui torse nu sur la machine qui envoie les rayons soit indispensable mais l’entretien en mode battant, exalté de la vie et de l’Amour, oui ! C’est la petite lueur dans la nuit d’hiver, l’esprit de Noël qui commence à scintiller.

Sophie Marceau renoue avec son ex, Christophe Lambert, le temps d’un diner. La une de Public laisse présager quelque chose de plus perenne, mais ne nous emballons pas. L’acteur est venu au théâtre, soutenir et applaudir notre Vic nationale. Une gentille attention, dont une source dit que l’actrice était ravie. Bras-dessus, bras-dessous et rejoint par le producteur de la pièce, la soirée s’est prolongée au resto. Ce n’est peut-être pas nécessaire non plus d’en faire tout un fromage.

En famille, y en a qui jouent au Scrabble, d’autres qui débatent politique : Madonna, elle mate son fils ainé peindre sur corps nu. Et bien sûr, la star fière comme un bar-tabac de la place de Clichy, poste le résultat sur Internet. C’était à Milan, un petit dimanche classique, presque pépère quoi.

Meghan Markle aurait-elle réussi le crime parfait ? Dans un jeu de billard à 15 bandes, l’épouse du Prince Harry a apparemment réussi à atteindre sa belle-sœur et à faire vaciller son insolente côte de popularité. Concentrez-vous : A la naissance du petit Archie, il n’y aurait pas eu un mais deux membres de la Firme pour questionner la couleur de peau du petit garçon à naitre : le Roi Charles et sa « bien-aimée belle-fille » Kate Middleton. Cette révélation apparait dans « Endgame » version néerlandaise et seulement dans cette version-là. « Endgame » ou « Fin de règne » en français, c’est le nom du dernier pavé trash sur la famille royale britannique. Ces deux noms, la traductrice l’assure, figurait dans le manuscrit qu’elle a eu à travailler alors que l’auteur, lui, assure que non, il ne les a pas écrit. L’auteur ? Omid Scobie parfois surnommé la pom-pom girl de la duchesse de Sussex aurait peut-être hésité avant d’attaquer frontalement son gagne-pain. Meghan qui a déjà largement abreuvé Scobie d’infos croustillantes, a peut-être estimé que si le coup était porté de plus loin, on ne la soupçonnerait pas ? En tout cas, la presse britannique en est sûr : il s’agit d’un coup monté ! Donc, ce n’est pas encore cette année que la famille va se retrouver.

Pour Closer, Jade et Joy se mettent en danger. Oh, pétard, catastrophe ! L’alcool comme papa ? La drogue, les sorties à outrance ? La vitesse ? La malbouffe ? Le décrochage scolaire ? Le bungee-jumping avec un élastique usé ? Non. On découvre au fil des pages que les deux plus jeunes filles de Johnny s’apprêtent… à donner une première interview. Ah, d’accord, ce genre de danger. Seules, sans leur Maman pour faire écran, pour les protéger. Pour muscler le papier, mes confrères rappellent la violence que subissent ces deux enfants sur les réseaux, chaqe fois qu’elles postent une photo en string ou en crop top. Laetitia, en est d’ailleurs très inquiète. « C’est extrêmement douloureux pour elles. C’est d’une violence, ça dépasse l’entendement. ». Alors, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais ce serait peut-être (je dis bien peut-être) judicieux d’arrêter ? Couper Instagram, il me semble que, techniquement, c’est possible.

Paris Hilton fait neiger à Los Angeles. L’héritière a organisé une super party toute rose évidemment, sur le thème de la Magie de l’Hiver. Qu’il fasse plus de 20 degrés en cette saison n’est pas un problème pour s’inventer une soirée au cœur d’un Méribel de guimauve et donc de faire tomber de la « vraie neige » le tout dans son jardin, tant que l’idée est de célébrer tous ses succès : deux bébés en moins d’un an, dont elle est complètement gaga, nous dit Page 6, le spécialiste des gossips du New York Post et une nouvelle saison de sa télé réalité.

Les soirées, c’est un peu le truc des Hilton, ces temps-ci : rose chez la fille, tatouze chez la mère ! Kathy Hilton, 64 ans, s’est fait tatouer pour la première fois en compagnie de sa sœur Kylie et d’une star de la country de leurs amies. Paris, elle-même, est outrée ! Elle que sa mère pistait en appelant les mags people tellement elle faisait la bringue, même elle ! n’a pas de tatouage. Alors en groupe en plus ??!!

Kourtney Kardashian mange son placenta en capsule. Pardon, j’aurais dû prévenir. Indiquant qu’elle ne faisait pas de la pub, la sœur de Kim a tout de même posté une photo de sa main pleine de ses gélules et a même enfoncé le clou en listant tous les bienfaits pour se remettre de l’accouchement. Oui, c’est une pratique partagée par certaines communautés, mais ça reste un peu… beurk. Enfin, surtout parce que toujours sur la brèche, votre rédactrice a voulu s’assurer que c’était possible. Et donc, oui, c’est un vrai business, dont le processus est expliqué en photos, de la récupération à la déshydratation en passant par la préparation (un peu de citron et de poivre de cayenne, oui oui) et le conditionnement. Le produit est astucieusement (horriblement-dégoutamment ?) nommé « Mommy Made » et il vous en coutera un minimum de 400 dollars. Miam !

Pour Diane Leyre, le concours de Miss Univers a viré au carnage : elle n’a même pas passé les sélections et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle rentre amère. Elle estime que sa candidature a été sabotée. Maquillage en mode cata, mèche de cheveux brulée et aveuglement à l’eau micellaire (l’ex-Miss France est allergique, et manque de bol, c’est exactement le produit qui a été utilisé sur, malgré ses mises en garde.), « je pense que l’équipe (au Salvador) ne voulait pas d’une française ».

Le divorce de Britney Spears est plié. La star a trouvé un accord – à 6 chiffres, avec son ex-mari le coach sportif Sam Asghari, quelques petits mois après leur séparation. Selon Voici, Monsieur n’a pas contesté le contrat de mariage et les discussions ont été sereines. Comme quoi, quand on veut.

Gisèle Bündchen aurait-elle honte de sortir avec un prof de gym ? Si on peut se poser la question, c’est que la top brésilienne continue d’expliquer qu’elle est célibataire, mais chaque fois qu’elle est paparazzée, devinez qui v’là-t’y pas sur les clichés ? Joaquim le prof de Ju-jitsu ! Rencontré, il y a un an, en plein tourment du divorce, le garçon est de tous les bons coups : le dernier en date étant une petite virée au Costa Rica avec les enfants pour Thanksgiving. Voici suppose que peut-être il est aussi chauffeur, masseur, assistant et coach des enfants… Un super beau-père quoi.

Closer et Voici se positionnent dans l’affaire Cauet et exposent la thèse de l’avocat de l’animateur : les accusations de viol dont il fait l’objet, et qui émanent maintenant de 3 plaignantes différentes, viseraient en fait une extorsion de fond. Celle-ci serait même déjà chiffrée : autour de 100.000 euros. Pour Voici et sa source, Cauet aurait gardé de nombreux messages d’une des jeunes femmes – la principale accusatrice, qui prouveraient « qu’elle faisait une fixette sur lui (…) à la limite du harcèlement. Si la dénonciation n’est qu’une histoire de gros sous, ce serait vraiment la fin des haricots : quel procédé infâme que celui qui provoquerait d’un même coup le discrédit de la parole de nombreuses victimes et la plongée vertigineuse d’un homme et de sa réputation dans le chaos. Pouah.

Et pour finir avant de retourner au charbon : La secrétaire d’état à la biodiversité, Sarah El Haïry, v avoir un premier enfant avec sa compagne, Pauline. Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara aussi sont en célicouple, comme Dany Boon et Laurence Arné : ensemble depuis 14 ans et mariés depuis 10, ils ne partagent pas le même appartement. Mariah Carrey est accro au shopping et dépenserait plusieurs centaines de milliers d’euros par mois, rien qu’en nippes. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont huit chiens et un chat, Kylie Jenner, la petit-amie de Timothée Chalamet, elle, en a 6 et a engagé une nounou pour s’en occuper. Selon Alain Afflelou lui-même, Sharon Stone a été payée 1 million pour faire la pub de ses lunettes. En Eurovision, les grands sont nuls, mais les petits assurent : la France, avec Zoé Clauzure, a gagné le titre pour la deuxième fois consécutive. Bravo !

