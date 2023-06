Natalie Portman se bat pour repêcher son mari, Leo DiCaprio chasse la post-ado; Cotillard &Canet bassinent dans le bonheur, Shakira &Lewis Hamilton y trempent leurs orteils, Stéphanie de Monaco chouchoute les siens; Cyril Lignac bardise son fils

Unes des hebdos People

Mais aussi : Jade Hallyday &Léon Bruel sont copains comme cochons; Jennifer Lopez et Ben Affleck emménagent dans leur palace; Sean Penn retrouve l’amour et Marc Lavoine prend un gadin en concert.

Marion Cotillard et Guillaume Canet sont sur un bateau, et personne ne tombe à l’eau. C’est le scoop de Public : le couple fait la une, partageant du bon temps en famille à la Croix Valmer. Chacun pagaye, dans son canoë au curieux look de bassine transparente, un enfant à son bord. Ils se sourient, se passent de la crème solaire. La paparazzade montre même l’actrice s’essayer au golf sous les yeux de son compagnon. « Le couple vit son plus bel été » pour le mag. Début juin, c’est un peu prématuré non ?

Tournée de flonflons à Monaco pour le centenaire de Rainier III. Le clan Grimaldi avait décidé de sortir toutes les voitures de collection qui avaient appartenues au souverain et de faire le tour du rocher, Albert, Charlène et les enfants, en tête du cortège dans une Delahaye de 1947, suivi de Caroline dans une Simca, puis de toute la smala des trois générations. Gala décrit une joyeuse après-midi familiale, où tout le monde baguenaude, s’éparpillent joyeusement avec un protocole minimal, la famille régnante est « disponible », la Princesse bien présente, et Mamoune, la nouvelle Grand-mère Steph de Monac’, en baskets. Au diable les escarpins, cette injonction tortionnaire, quand on peut passer la journée dans des chaussons…

Cyril Lignac baptise son fils Léo, dans la ville de Brigitte Bardot – bardise, donc : Saint-Tropez. L’occasion de voir que le petit chou craquant-croquant, dont la mère est originaire de la cité mythique, est blond comme les blés. Après la messe, proches et amis se sont réunis sur la plage – pas très abandonnée en cette saison, pour partager l’après-midi et les dragées. Et grâce à Voici, on sait que le chef et sa compagne depuis trois ans, Déborah sont en train de rénover une villa sur les hauteurs de Saint-Tropez où « ils pourraient passer plus de temps dès la rentrée prochaine. »

À Lire Aussi

Avec l’intelligence artificielle, les deepfakes photos ou vidéos sont à la portée de tous

« Voici la fille que Johnny a payé pour toi ». On croyait un énième recueil de « moments intimes » sirupeux et faux-derche avec le chanteur, mais non. Le garde du corps de l’idole des jeunes y va fort. Il raconte donc ce souvenir, « le plus insolite », où une dizaine de filles de l’Est avaient débarqué à l’hôtel où l’équipe résidait à l’issu d’un concert. L’une d’elle lui était donc « offerte ». Et puis, histoire de remettre de l’huile sur le brasier anti-Laeticia, Patrick Roussel, au service de Johnny de 1999 à 2015, rapporte qu’il a fallu l’intervention de Brigitte Macron en personne pour que David et Laura soient placés devant aux obsèques de la star. La veuve les avait placés au dixième rang. Selon Closer, Laeticia serait furieuse de se voir à nouveau dépeinte en marâtre.

Natalie Portman entame une campagne pour sauver son mariage. Après les rumeurs d’infidélité de son mari, le chorégraphe Benjamin Millepied, elle s’est montrée, tour à tour radieuse et enamourée toute la semaine. Au restaurant ou en gala, l’actrice américaine sort au bras de son frenchie et le dévore des yeux. Et puis dans les tribunes du Parc des Princes ou de Roland Garros, elle affiche une mine splendide et joviale. Peut-être sent-elle qu’elle a une longueur d’avance face à la jeune Camille Etienne, la maitresse évoquée par la rumeur ? Si c’était elle, la militante écologiste de 25 ans, pourrait-elle vraiment rester en accord avec ses convictions en formant une famille recomposée voyageant d’un continent à l’autre la moitié de l’année ? En tout cas, pour Natalie Portman, les sous-titres sont clairs : tout va bien dans mon couple, merci bien et passez votre chemin !

À Lire Aussi

Albert de Monaco dément leur divorce mais Charlène sort sans alliance; Kylian Mbappé instadrague et prend des vents; Sharon Stone se fait semi-ruiner par la SVB; Gwyneth Paltrow se soigne le trou à l’ozone; Florent Pagny veut mourir en Patagonie

Shakira serait « en crush sur», comme disent les jeunes, Lewis Hamilton. La chanteuse a traversé l’Atlantique pour assister au Grand Prix d’Espagne et applaudir le coureur automobile. Officiellement, il ne s’agissait « que » de venir déposer les enfants chez leur père pour l’été. Mais, près d’un an après sa séparation trash d’avec Gérard Piquet, le site People affirment qu’« ils passent du temps ensemble et apprennent à se connaitre ». Ca veut bien dire ce que ça veut dire.

Leonardo DiCaprio tente de se recaser selon Voici. L’acteur adepte des jolies filles semble faire passer un casting à bord de son yacht d’où montent et descendent des floppées de mannequins jeunes et jolies. Selon l’hebdo, après la Sardaigne et Cannes, il est maintenant à Ibiza, d’ailleurs en compagnie d’une petite Meghan de 22 ans. Nuit à bord, promenade à terre et diner avec les copains : pour Voici « la pêche a été bonne ». Chic.

Dernier flirt du panier : celui de Sean Penn avec une actrice de 43 ans, Olga Korotyayeva. Leur sortie au restaurant où il fait bon etre vu, Nobu à Los Angeles, a été interprété comme une présentation officielle. Public rappelle que l’acteur aime les histories au long cour, malgré son divorce express d’avec Leila George, deux ans à peine après le mariage. L’ex de Robin Wright s’était alors dit négligeant, espérons qu’il a pris des notes.

Jennifer Lopez et Ben Affleck emménagent dans leur nouveau palace. A peine l’encre de la signature sèche, les camions de déménagements se sont pointés dans la cour. Grâce à la vue aérienne dans Voici, on distingue des centaines de cartons et un tas de tapis dépliés à même le bitume, sans doute pour ne rien abimer. Y’en a partout. Il va bien falloir du matos pour meubler les 15 chambres, 25 salles de bain, salles de sport, de boxe ou autre pool-house.

À Lire Aussi

Albert& Charlène de Monaco macarénisent, Tom Cruise se phacochérise; Kim Kardashian visite la chatte de Karl Lagerfeld; Karine Ferri imminaccouche; Adriana Karembeu et Stomy Bugsy se teen-patinent; Chris Martin, Bruce Springsteen& Rishi Sunack s’affament

Marc Lavoine conspué en Normandie. “ Le pire concert que j’ai vu”. Le regard vide, pas un mot pour le public, encore moins pour son équipe, le chanteur a même oublié les paroles de ses chansons, avant de stopper le concert, trente minutes avant l’heure prévue. Les fans le disent comme absent et Public « au plus mal », incapable pour l’instant de refaire face après sa séparation.

La Zarra a planté notre eurovision, et planté sa carrière du même coup : la chanteuse canadienne qui a terminé (16ème) le concours de chant par un doigt levé bien haut fait les frais de sa « divattitude ». Ses concerts et prestations sont annulés les uns parès les autres, faute de spectateurs et ses titres sont déprogrammés des radios. Bien fait ?

And just like that… Le retour de Samantha. Kim Cattrall qui intrèprete la très salace copine de Carrie, Charlotte et Miranda, a du bénéficier d’une offre en or, tant elle a dit et répété qu’elle detestait ses consoeurs, Sarah-Jessica Parker en tête. Et si on ne connait pas encore le montant du cachet, on sait que l’actrice n’a accepté de revenir qu’à la conidtion qu’elle n’ait aucune scène en commun avec les autres filles. Pas simple pour les scénaristes.

Dans les gradins de Roland Garros, vos hebdos ont vu : Cyril Hanouna tenir par la main, une petite jeune de 20 ans ; les stars de France Télé, Caroline Roux et Anne-Sophie Lapix avec leurs maris, Bruno Solo, très très enthousiaste, Cristina Cordulla asperger son +1 de crème solaire, ou encore Michèle Laroque avec sa fille et un ami, tendant son visage vers le soleil.

À Lire Aussi

Daniel Ducruet & Stéphanie de Monaco s’instabibochent; Britney Spears terrorise Justin Timberlake, Gwyneth Paltrow concourdebitise Brad Pitt & Ben Affleck; Rihanna majusculise son fils; Karine Ferri raccouche; Kevin Costner subit un largo-traumatisme

Et puis pour finir, avec une (des, en vrai) fraise(s) tagada : A trois ans et demi, le fils de Nabilla a un agenda de ministre : cours de français, anglais, piano, jujitsu… « Tout est cadré sur un tableau ». Isabelle Mergault et Laurent Ruquier ont failli se marier après une soirée mélancolique arrosée. « Il a dit oui, j’ai dit oui. Le lendemain, on a réfléchi ». La Reine d’Angleterre a été forcée d’arrêter de fumer en accédant au trône, « pour ne pas trainer derrière elle une odeur de tabac ». Carla Bruni et Florent Pagny vont-ils chanter ensemble ? Madame Sarkozy a en tout cas posté des photos d’eux, ensemble, en studio. Bill Murray, le désormais pépé grincheux de Hollywood, 72 ans, serait en couple avec Kelis, chanteuse de RnB de 42 ans, très populaire dans les années 2000 avec son tube, Milkshake. Jade Halliday, 18 ans, et Léon Bruel sont copains comme cochons au Lycée français de LA où ils ont partagé quelques cours et même un petit flirt selon Closer. Paris Hilton fait venir son fils de 4 mois à ses concerts en lui mettant un casque anti-bruit. Ça va peut-être donner des idées au public…

À Lire Aussi

Pascal Obispo& Sonia Mabrouk s’aiment au Ferret, Guillaume Canet& Marion Cotillard s’ignorent à Cannes; Tom Cruise& Janet Jackson flirtouillent, Emmanuel Macron papouille le PM japonais; Harry quitte le domicile conjugal, Lily-Rose Depp vide son hôtel