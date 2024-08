Revue de presse des hebdos

Mélenchon entre hystérie & cynisme dans L’Express, connerie & absurdité dans L’Obs; Aura-t-on un budget à Noël ?; Macron ne veut personne à Matignon; Ciotti, satellisé par le RN; Les sites de rencontres, nouveau service public de la fécondité

Climat morose dans vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs et L’Express ne voient pas comment ficeler le budget 2025. François Hollande se fait historien dans Le Point, et conclut qu’il faudrait lâcher LFI pour voir la gauche au pouvoir. Marianne est bien seule à chercher des solutions pour redresser notre économie, et découvre que Marine Le Pen s’appelle en réalité Marion Le Pen dite Marine…