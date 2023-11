Melania Trump domine Donald, Brigitte Macron ambiance Emmanuel au souper; Loana quitte sa mère, Jade & Joy Halliday tourmentent la leur; Stéphane Plaza se cache; le fiancé de Rihanna risque la prison, Paris Hilton ignore ce que fait le sien dans la vie

Unes des hebdos People

« Avec Bibi, ça peut toujours exploser », le père de Brigitte Macron la surnommait aussi « Mai 68 » du temps de ses jeunes années. Paris Match consacre sa Une à la première dame qui n’a pas rien changé à son mode de fonctionnement depuis son arrivée à l’Élysée. Du terrain, du terrain, du terrain, de l’humour et un fil direct avec le président, mais « jamais le matin ». « Le matin, nous sommes seuls pour le petit déjeuner que je prépare moi-même, et il ne fait jamais la tête », alors pas question de démarrer la journée trop tôt. En revanche le soir, c’est une autre affaire. Le couple ne dine jamais avant 22/23H. « Il n’aime pas s’endormir. Sa Grand-Mère me le disait, tout petit, il était déjà comme ça. ». Mais alors l’influence, elle s’exerce quand ? « J’ai l’influence qu’une femme peut avoir sur son mari ». C’est-à-dire ? Peut-elle faut-il comprendre « comme » Melania Trump qu’elle décrit plus loin « très douce », avec un véritable « ascendant sur son mari (…) Quand à un diner, elle tape sur sa montre, il sait qu’il est l’heure de partir, et il obtempère ».

Loana est au plus down. C’est Voici qui donne des nouvelles alarmantes, photos à l’appui de la starlette. Dans les rues de Nice, elle erre, très amaigrie, ses longs cheveux non soignés formant des dreadlocks cotonneuses et les yeux bouffis. Installée dans un petit studio, ses revenus se réduiraient au RSA, elle aurait aussi coupé tous les ponts avec sa mère, pourtant un pilier jusqu’ici. « Le regard dans le vide, elle avait l’air complètement perdue. On avait peur qu’elle se fasse écraser par une voiture » a rapporté un témoin.

Jade et Joy en pleine crise d’ados, Laeticia trinque. A la maison de Los Angeles, selon Public, c’est soupe à la grimace et claquements de porte tous les jours. Même si la mère aimerait afficher encore sa complicité avec ses filles, «Jade prend son indépendance et ça fait parfois des étincelles » confesse un proche. Sa cadette de 15 ans, dont le mag dit qu’elle a « un fort tempérament », c’est pareil : sa mère doit lui lâcher la grappe, sinon, ça barde… Ah, la vie de mère(-de, parfois quand même)

Stéphane Plaza joue à cache-cache et brouille les pistes. A la Une de Public, l’animateur userait de nombreux stratagèmes pour passer sous les radars. Par exemple : il poste des photos de lointaines destinations (le Canada) laissant sous-entendre qu’il s’y trouve alors que « selon une source », il se terre chez lui, en banlieue parisienne. Ou encore : il a trois adresses et pour passer de l’une à l’autre ou bien pour aller chercher le pain, il se déguise ! Comme ça, pas de risque de se trouver nez à nez avec un fan désabusé.

Pourquoi aime-t’on détester Meghan Markle ? Parce que c’est trop facile, la duchesse de Sussex n’en rate pas une ! Flairant la bonne pub à moindre frais, l’épouse du Prince Harry aurait joué de tous ses contacts pour se faire inviter à l’enterrement de Matthew Perry. D’après les sources de Public, « elle était persuadée que c’était l’évènement où il fallait être vu en train de pleurer. Et comme elle a le même agent que Jenifer Ansiton, elle pensait que ce serait facile ». Heureusement que certaines personnes ont la tête sur les épaules. La Rachel de Friends a tapé du ^poing sur la table et imposé son veto : la cérémonie était intime, bien loin des mondanités et c’était bien comme ça.

La préparation de l’émission « C à vous » vire à la guerre de chipies, les chroniqueuses Emilie Tran-Nguyen, Aurélie Casse et la patronne Anne-Elisabeth Lemoine se parlent le moins possible et Pierre Lescure peste contre l’ambiance moisie.

La mère de Britney Spears racle toutes les miettes du dos de sa fille. Après s’être défendue d’avoir jeté les poupées et les journaux intimes de la pop star, elle a été prise la main dans le sac : depuis 5 ans, elle aurait ainsi vendu régulièrement des effets personnels de Britney, des accessoires ou tenues de scène et engrange ainsi des milliers de dollars. La chanteuse s’est dite « furieuse ». La hache de guerre est de nouveau déterrée.

Ed Sheeran, lui, vend lui-même ses caleçons sales, mais pour la bonne cause. Le chanteur roux a offert ainsi des centaines de vêtements, donc 149 slobards à une association de ville natale. « Les vêtements ne sont ni lavés, ni repassés mais donnés tels qu’ils ont été reçus » avec un certificat d’authenticité. Miam.

Si les résultats sont bons, Florent Pagny rejoindra la Patagonie à la fin du mois. Le chanteur ne refera pas la même erreur que l’an dernier, quand il a abandonné trop ses traitements. Après une rechute conséquente, il suit scrupuleusement les recommandations des médecins et ne fatigue pas trop sa voix. Pour fêter les 30 ans de carrière de son pote Pascal Obispo, il est apparu en forme, souriant et avec des cheveux.

L’amoureux de Rihanna côté pile finira t’il en prison ? Papa gâteau qui trimballe un camion de pompier géant pour ses fistons ou postent des photos d’eux des étoiles dans les yeux, ça c’est le côté face. De l’autre, il y a un bad guy qui deale du crack depuis qu’il a 15 ans, et dont le frère et le père se sont fait descendre par balles dans leurs binks. Ces jours-ci, il a été convoqué au tribunal pour agression et risque 8 ans d’emprisonnement. Le procès aura lieu l’année prochaine.

Pour finir avant d’éplucher les pommes-de-terre : En Australie, Paul McCartney a dédicacé « Hey Jude » à l’acteur Jude Law présent dans la salle de concert. Kylie Minogue copie Adele à Las Vegas : pour sa série de concert, la chanteuse australienne a pris exemple sur l’anglaise et se promène dans son public. Jean-Paul Gautier a rejoint Madonna sur scène au Portugal. « Il travaille très dur, mais ne me demandez pas ce qu’il fait » : Paris Hilton n’arrive pas à expliquer ce que fait son mari dans la vie. David Beckham serait entré en campagne auprès de Charles III pour devenir Lord. Kim Kardashian a un nouveau cheum : un joueur de football américain, divorcé et père d’un petit garçon. Odell Beckham Jr (rien à voir avec David et Victoria) a 31 ans et aurait déjà rencontré toute la famille. Philippe Lacheau et Elodie Fontan font un break et savourent leurs succès à l’ile Maurice. Drew Barrymore s’est fait tatouer en live – une tataïve donc, pendant son émission : elle a ajouté « I am Human » sur son bras gauche.

