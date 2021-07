Mars : nouveaux soupçons de la présence de nombreux lacs sous sa surface ; Dans les yeux de Thomas Pesquet : la Grande Barrière de Corail toujours en danger

Thomas Pesquet, à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Et aussi : Aube cosmique : quand les premières étoiles se sont allumées ; Comment les scientifiques ont obtenu l’image d'atomes à la plus haute résolution jamais observée ; Espace : Richard Branson va voler plus tôt que Jeff Bezos, lequel embarque une passagère de 82 ans

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Mars : nouveaux soupçons de la présence de nombreux lacs sous sa surface

La région du pôle Sud de Mars pourrait abriter de vastes lacs souterrains sous sa surface, selon une étude publiée le 16 juin par des chercheurs de la Nasa. En analysant les données transmises par le satellite Mars Express, les scientifiques tentent de comprendre et théoriser la composition des couches inférieures de la Planète rouge.

Lire la suite sur Futura Sciences

Dans les yeux de Thomas Pesquet : la Grande Barrière de Corail toujours en danger

La Grande Barrière de Corail, située à l'est de l'Australie, est apparemment « l'une des rares structures sous-marines qu'on peut voir à l'œil nu depuis la Station (ISS) », selon Thomas Pesquet. Cette structure, s'étend sur 2.300 kilomètres de long et génère, à elle seule, 4,8 milliards de dollars américains de revenus pour le secteur touristique australien.

Lire la suite sur Futura Sciences

Aube cosmique : quand les premières étoiles se sont allumées

Dans le cadre du modèle cosmologique standard, on sait que les premières étoiles se sont formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Une nouvelle détermination de la date et de la durée de cette Aube cosmique vient d'être obtenue par les astrophysiciens grâce notamment à Hubble.

Lire la suite sur Futura Sciences

Comment les scientifiques ont obtenu l’image d'atomes à la plus haute résolution jamais observée

Grâce à des algorithmes sophistiqués et à la ptychographie électronique, des chercheurs ont pu extraire une image incroyablement précise des atomes au sein d'un échantillon. Un record qui frôle les limites de ce qui est physiquement observable.

Lire la suite sur Futura Sciences

Espace : Richard Branson va voler plus tôt que Jeff Bezos, lequel embarque une passagère de 82 ans

Richard Branson va-t-il remporter la très petite et tout aussi amicale course à l'espace qu'il livre à Jeff Bezos pour devenir la première société à offrir un service touristique à la frontière de l'espace ? Il semble que oui. Du côté de Jeff Bezos, on préfère avoir l'équipage le plus fun. Wally Funk, 82 ans, sera du voyage ! Cette Américaine, membre des programmes Woman in Space et Mercury 13, a toujours rêvé de devenir astronaute.

Lire la suite sur Futura Sciences