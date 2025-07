Revue de presse des hebdos

Marianne dénonce les profiteurs de la République; L’entourage de Bayrou croit à son destin, Emmanuel Grégoire à celui de Dati; Le capitalisme rit dans Challenges, les sous-préfecture pleurent dans le Point; Emmanuel Carrère voit Macron en vieille chouette

Dans vos hebdos cette semaine : ça sent les vacances… L’Express sort un numéro double pour nous parler bouffe et régimes, Challenges est déjà en vacances, qui nous offre LE livre de l’été : la liste des 500 fortunes de France à apprendre par coeur à la plage, et Le Point se la joue Dolce Vita, direction l’Italie…