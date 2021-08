Revue de presse du 21 août 2021

Et aussi : Le prince Charles et Camila seraient ses parents

Marion Cotillard et Guillaume Canet sur un nuage

Le tournage vient de s'achever au terme de 17 semaines de travail. Après avoir fini le tournage d’Astérix & Obélix : L'Empire du milieu, qu’il a réalisé, Guillaume Canet profite d’un repos bien mérité avec Marion Cotillard qui joue dans le film avec Pierre Richard, Vincent Cassel, et Gilles Lellouche (Obélix) sans oublier Guillaume lui-même (qui joue le rôle d’Astérix). Marion et Guillaume sont toujours aussi amoureux et ne cachent pas leur bonheur tendrement enlacés, en maillot de bain à la Une de Voici.

Estelle Lefébure sur les planches

Estelle Lefébure à Saint-Barth à la Une de Closer, debout dans l’eau en maillot de bain, avec son mobile à la main ? En fait, elle (55 ans) photographie son fils Giuliano, 10 ans, qui fait ses débuts en kitesurf. Ne rêvez pas en voyant le beau jeune homme qui accompagne le duo sur les photos. C’est le moniteur de Giuliano.

Estelle est toujours célibataire depuis qu’elle a rompu avec Olivier, un médecin rencontré sur le tournage de « Rendez-vous en terre inconnue ». Après Arcachon en juillet avec sa fille Ilona, un coup d’avion vers les Antilles et Saint-Barth.

L’ex-mannequin se lance dans une nouvelle aventure : à partir du 17 septembre, elle a un rôle dans la pièce « Les Grandes Ambitions, aux côtés de Philippe Lellouche. Dans une longue interview à Paris Match, Estelle reconnaît qu’elle a le trac. Et aussi qu’elle est un cœur à prendre : « J’ai beaucoup d’amour à donner ».

Marc Lavoine et Line Papin : rien ne va plus

Il y a de l’eau dans le gaz entre Marc Lavoine et Line Papin. Et selon Voici, le couple "a décidé de faire un break après trois ans d’amour". Pourtant "Je m'en fous !" C'est ce que répondait Marc Lavoine à tous ceux qui critiquaient son couple avec Line Papin. La romancière de 25 ans qui a trois décennies de moins que lui. Mais un an après leur mariage, les deux amoureux auraient décidé de faire une pause.

Julia Roberts et Daniel inséparables

Julia Roberts (53 ans) et Daniel Moder (52 ans) se sont rencontrés en 2000, sur le tournage du film Le Mexicain. Ils étaient chacun en couple. Mais depuis 2001, ils ne se sont plus quittés et ont eu trois enfants ensemble. Voici nous les montre à Positano sur un yacht, tendrement enlacés. Bel exemple de longévité amoureuse

Le prince Charles et Camila seraient ses parents

Simon Dorante-Day ? Un Australien âgé de 55 ans qui affirme depuis des années sur les réseaux sociaux qu’il est le fils caché du prince Charles et de Camilla Parker Bowles rappelle Voici. Simon serait le fruit d’une relation adolescente entre le prince de Galles et la jeune Camilla Shand et serait né le 5 avril 1966. Mais selon les informations officielles, le fils de la reine Elizabeth II et son épouse Camila ne se sont rencontrés qu’en 1970 lors d’un match de polo, soit cinq ans après la naissance du dénommé Simon Dorante-Day…

Tony Parker fait du bateau avec Alizé

Croisière pour Tony Parker en compagnie de sa compagne, la joueuse de tennis Alizé Lim, 31 ans, au large de St Tropez. Ils ne sont pas trop serrés à bord de ce yacht de 50 m de long qui bat pavillon croate. La location est facturée 175.000 euros la semaine. Pour afficher leur complicité leurs maillots de bain ont le même motif décoratif. Cela va faire bientôt un an et demi qu’ils ne se quittent plus.

Les deux amants ne sont pas seuls à bord. Il y a aussi Josh, 7 ans, et Liam, 5 ans, les deux garçons que Tony a eu avec Axelle, son ex-femme précise Closer.

Priyanka Chopra et Nick Jonas ensemble à Londres

Nick chanteur de 28 ans, habite Los Angeles, Priyanka actrice de 39 ans, habite Londres. Cela fait quelques heures d’avion ! Ils restent donc séparés plusieurs semaines, pris par leur carrière. Heureusement, Priyanka a son fidèle chien, et habite avec sa maman. Priyanka et Nick se retrouvent au moins une fois par mois. Et en décembre prochain ils vont fêter le troisième anniversaire de leur mariage. C’était le cas il y a quelques jours, ils ont été photographiés dans les rues de Londres avec la maman de l’actrice.

Stéphane Plaza dit adieu à Paris

Sur son compte Instagram, Stéphane Plaza a surpris ses fans en annonçant, qu’il tirait un trait sur Paris, pour aller vivre en province. Closer s’étonne aussi puisque l’animateur de M6 a acheté un bien immobilier dans la capitale. Mais après tout pourquoi pas, ! Stéphane peut vivre en résidence alternée. Une partie du temps à Paris et le reste en Bretagne.

Shy’m et son bébé

Premier été avec son bébé pour Shy’m : son fils est né le 22 janvier dernier, il y a 7 mois. Elle a choisi de louer une villa sur la presqu’île du Cap-Ferret, avec son chéri l’acteur Tanel Derard. Ils ont été vus (photos dans Public) profitant de la plage.

Charlène met la pression sur Albert de Monaco

Charlène est partie depuis quatre mois en Afrique du Sud. Selon Public, elle ne sera pas là pour la rentrée des classes de ses jumeaux, Jacques et Gabriella (6 ans). Albert est privé de sa femme. Ce long séjour en Afrique du Sud aurait été prolongé pour des raisons médicales. Vendredi 13 aout, elle aurait été opérée pendant quatre heures sous anesthésie générale à la suite d’une infection. Le prince pourrait la rejoindre pendant sa convalescence. Il semble qu’elle souhaiterait que la famille (et surtout leur deux enfants) séjourne plus souvent en Afrique du Sud, le pays de Charlène.

Les fesses du Mentalist

Fausse manœuvre pour l’acteur Simon Baker, 52 ans, sur une plage australienne. En se déshabillant pour mettre son maillot de bain, l’acteur de la série le Mentalist a montré ses fesses en plein soleil. Sous l’objectif d’un photographe qui a immortalisé la scène. L’acteur et sa nouvelle chérie, la styliste Laura May Gibbs, ont vu le photographe et cela les a fait beaucoup rire comme le montrent les images dans Closer et Public.

Elton John chante au restaurant

Samedi 14 août, Elton John mange au restaurant La Guérite, avec son mari et des amis sur les iles Lérins, au large de Cannes, il y a un DJ aux manettes. Puis tout d’un coup, Elton se met à chanter Cold Heart, le titre de son nouveau single ! C’est lui-même qui le raconte sur Instagram, souligne paris Match : « Je me suis dit que j’allais faire une surprise aux convives de la Guérite. Si vous n’y étiez pas ne pleurez pas : rendez-vous les 11 et 12 juin prochain à Paris la Défense Arena.

Jennifer Lopez : tout entière pour Ben Affleck

Ne cherchez plus des photos de Jennifer Lopez sur son compte Instagram avec son précédent amoureux, Alex Rodriguez ! Elles ont toutes été effacées samedi 14 août. Jennifer se consacre désormais intégralement à Ben Affleck et veut oublier les quatre années passées avec Alex. Hasard ou choix volontaire, en juin dernier Alex a loué une villa dans les Hampton en même temps que Ben et Jennifer. Et en juillet, Alex était à St Tropez sur un yacht, comme Jennifer et Ben. Ces coincidences ont peut-être contrarié Ben ? En tout cas, depuis, Jennifer a fait le ménage sur son compte Instagram.

Dix-sept ans après leur première rupture Ben et Jennifer semblent vouloir mettre toutes les chances de leur côté pour que leur nouvelle idylle dure longtemps.

Macron va jouer au foot

Emmanuel Macron va jouer au football pour un match caritatif du Variétés Club de France (VCF) géré par Jacques Vendroux signale Paris Match. La rencontre a lieu le 14 octobre prochain, au stade Léo Lagrange, à Poissy.

Les régimes de Beyoncé

Beyoncé affiche des formes irréprochables alors qu’elle approche des 40 ans. Mais elle a eu tendance à être obsédée par sa forme physique dès son adolescence comme elle le révèle dans une interview au Harper’s Bazaar citée par Public: « J’ai passé trop de temps à faire des régimes ». Ainsi, lors de son dernier accouchement en 2017, elle s’était infligé un régime draconien pendant 22 jours : « sans pain, sans glucides, sans sucre, sans produits laitiers, sans produits d’origine animale » et elle en avait fait la promotion au grand dam des nutritionnistes. Ce qui avait menacé sa santé physique et mentale. Heureusement, tout cela est du passé. C’est promis, dit-elle : « Plus jamais je ne me pousserai aussi loin. »

Tout va mal pour le prince Andrew

Il est soupçonné d’avoir violé une mineure américaine en 2001, le prince Andrew pensait que la prescription lui éviterait de devoir s’expliquer sur cette affaire. Mais l’Etat de New York a levé la prescription pour les crimes sexuels. Virginia avait 16 ans, quand, selon elle, le prince aurait commencé à abuser d’elle. Une photo la montre d’ailleurs avec Andrew qui la tient par la taille à cette époque-là.

Virginia a déposé plainte le 9 août dernier. Du coup, la reine Elisabeth a convoqué Andrew à une réunion de crise avec des conseillers juridiques au château de Balmoral. Paris Match montre son arrivée au château. Il est au volant avec son garde du corps sur le siège passager avant, et sur un des sièges arrière, on devine Sarah Ferguson son ex-épouse. A 61 ans, Andrew semble avoir toujours le soutien de la Reine, mais il a, quand même, été mis à l’écart de toutes les cérémonies officielles. Et on ne le voit plus en public avec sa mère depuis janvier 2020. Andrew va-t-il tomber, victime de ses mauvaises fréquentations ? C’est le businessman Jeffrey Esptein qui lui avait présenté Virginia. On sait qu’Epstein s’est suicidé dans sa prison avant d’avoir été jugé, emportant ses secrets avec lui.

David Schwimmer et Jennifer Aniston : le retour ?

Un magazine britannique a révélé que David avait été vu, très complice, avec Jennifer, dans un vignoble, à Santa Barbara. Comme leurs personnages dans Friends, ce couple mythique va-t-il se reformer dans la vraie vie ?