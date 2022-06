Madonna charge une task force de lui recruter un nouveau toyboy et rebouche Britney Spears pour son mariage, Julie Gayet débouche François Hollande pour le leur; Tom Cruise rêve d’être le gogo de Gaga (Lady de son prénom); Shakira & Pascal Obispo rompent

Unes des hebdos People

Cette semaine, on entre de plein pied dans la saison des mariages, même chez les People !

François Hollande a dit « voui ! » et c’est une grande première pour lui qui paraissait complètement bouché sur la question ! « Le mariage est une prison » avait-il coutume de dire (en général et en particulier avec Ségolène Royal ou Valérie Trierweiler.) L’ancien président s’est constitué prisonnier, discrètement, à Tulle après 10 ans de relation avec Julie Gayet. Les invités se comptaient sur les doigts d’une main, Benjamin Biolay et l’ainé, Thomas Hollande notamment avait fait le déplacement. La mariée qui a fêté ses 50 ans la veille du jour J portait une robe en soie blanche mais sans chichi. Longue vie !

Britney Spears aussi a dit « oui » au cours d’une soirée déjantée à en croire les (nombreuses) photos disponibles. Commençons déjà par sa tente rose bonbon, le torrent de roses qui allait avec et la robe blanche Donatella Versace. Voilà pour la cérémonie proprement dite. Ensuite, la chanteuse a enfilé une mini robe rouge que Madonna a du trouver à son gout, puisque qu’elle a re-smacké la petite : un baiser sur la bouche, comme celui qui avait mis le feu aux poudres il y a 20 ans. Ensuite, la mariée a décidé.. de se foutre à poil, et de ne porter que le blazer de son mari, pour se lâcher pieds nus sur le danse floor ! Sam Ashgari 28 ans lui, avait choisi de porter le voile de sa toute nouvelle femme… Frais ! A noter aussi des câlins avec Drew Barrymore, des selfies avec Paris Hilton et l’absence des parents et de ses deux fils, qui lui souhaitent malgré tout beaucoup de bonheur. Comme nous !

Avis aux bacheliers qui n’auraient pas reçu de réponse favorable sur Parcours Sup : votre avenir est peut-être au bras de Madonna ! Vous êtes musclé, vous avez moins de 30 ans, vous avez des velléités artistiques et n’êtes pas trop regardant sur l’élégance de la personne qui vous accompagne ? Vous pouvez devenir son prochain toyboy ! La campagne de recrutement vient de démarrer et le message est on ne peut plus clair : « l’année est chargée pour elle, il lui faut un faire valoir de qualité pour l’affronter » balance un proche. La superstar aurait monté une équipe dédiée pour rabattre les talents et lui présenter plusieurs CV. La formation parait plutôt cotée, voire diplomante : Gala dresse la liste des jeunes messieurs qui ont occupé le poste et tous ont « rebondi professionnellement » après être passés entre les mains de la chanteuse. Si la charge sexuelle vous effraie, l’hebdo du mercredi tient à vous rassurer : il rappelle qu’au moins deux de ses ex - Guy Ritchie qui fut son mari 8 ans, et le basketteur Dennis Rodman, passade des années 90, ont gentiment souligné son manque d’interêt pour la chose. Ceux qui en parlent le plus…

Pour Johnny Depp, vive les vacances, voyez comme on danse, les costards au feu et son ex au milieu ! Après sa victoire en justice face à Amber Heard, le Pirate des Caraïbes a bien vite retrouvé ses vieilles fringues moches et ses casquettes toutes molles pour faire des boeufs en Angleterre. L’allure sobre, bien coiffé, en costume trois pièces est restée de l’autre côté de l’Atlantique. Après des concerts et une soirée avec son ex, Kate Moss, Monsieur a régalé tous ses copains dans le meilleur restaurant indien de Birmingham. Le champagne rosé a coulé à flot faisant grimper la cuenta à plus de 50.000 euros… Qu’est ce qu’on dit ?

Shakira a plaqué son footballeur de mari et les magazines people n’ont rien vu venir. Depuis quelques semaines, dans les pages de vos hebdos, la chanteuse colombienne « rayonnait sur la plage avec ses deux garçons », belle, indépendante. Mais en fait, maintenant que l’info est tombée, à bien y regarder, elle était « préoccupée » pour Closer et avait « la mine défaite » pour Public. En tout cas, Gerard Piqué est accusé par tous d’être infidèle. Une fois pris sur le fait, ou de façon récurrente pour Public, c’est en tout cas, à coup sûr, la cause de la séparation. Quoiqu’il en soit, les deux ex, parents de deux enfants, ont confirmé l’info sur leurs réseaux. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, la justice espagnole a rejeté le recours de Madame : il y aurait bien un procès pour déterminer si elle a tenté de chiper 14,5 millions d’euros au Fisc. Dur.

Pour Michaël Youn aussi, c’est le retour au célibat. Et de son coté, c’est l’entourage qui trinque. « A fleur de peau » sur son nouveau film, Public nous décrit le réalisateur au bord de la crise de nerfs « Il ne cesse d’interrompre le tournage. C’est difficile pour les acteurs, que cette atmosphère déstabilise ». L’article met en avant son caractère « impétueux ». C’est à dire, en français dans le texte, qu’il n’arrête pas de beugler, quoi. Son histoire avec Isablle Funaro aura duré plus de 10 ans, et donné deux enfants. C’est pas si mal, allez !

Troisième séparation de la semaine en vue, celle de Pascal Obispo. Voici en Une met en avant « trop de disputes, trop de désaccords » avec le mannequin Julie Hantson, 31 ans. Accro au boulot, hyperactif, « Difficile pour une femme de se faire une place à ses cotés. C’est un torturé, il est dur à suivre ». Le mag lui prête une rupture ET lui taille un costard. Sympa.

Nabilla a mis son deuxième enfant au monde et Public nous explique pourquoi elle a choisi la France et non Dubaï, son lieu de résidence depuis plusieurs années. Non pas pour la sécu, dont on nous dit qu’elle n’en bénéficie pas mais pour être entourée de sa famille (« Ma grand-mère va pouvoir rester des semaines et des semaines avec moi »)… et de son chirurgien plastique. Apparement, le Monsieur était le premier à poster une photo du nouveau né, en blouse bleue. Il se trouvait donc dans la salle d’accouchement ? Sans doute a t’il voulu surveiller que ses coutures et ses implants tiennent bien en place. Autre argument interessant selon Public : accoucher en France permet d’obtenir la nationalité sans la tracasserie de la paperasserie. Pratique ! Au fait : il s’agit d’un petit garçon prénommé Leyann.

Brad Pitt est au bout du rouleau. Petite mine, personne dans sa vie, peu de sorties. L’homme le plus sexy de la planète est un bonnet de nuit ! Pour expliquer la cata, vos hebdos mettent en avant une nouvelle phase judiciaire dans la bataille contre son ex : il veut faire reconnaitre qu’elle cherche délibérément à lui nuire, notamment en ayant vendu ses parts de Miraval, sans l’avoir consulté. De fait, aucun apaisement est à prévoir avec la harpie Jolie. Angelina ne le laisse jamais voir les enfants et l’aurait même évincé des 16 ans de Shiloh, la numéro 4 de la fratrie, et premier enfant biologique du couple. Heureusement, il reste les copains. Enfin le copain, puisque seul l’acteur Bradley Cooper le voit régulièrement. Même le BFF de toujours, Gorge Clooney semble s’être éloigné.

Et pour Amel Bent aussi, la solitude est lourde à porter. Public voit la chanteuse « au plus mal », obligée de gérer tout, toute seule. Alors que son mari est en prison (pour avoir exercé en tant que garde du corps illégalement et touché des aides Covid frauduleusement), son petit garçon, né début avril a été hospitalisé une deuxième fois pour sa bronchiolite qui ne passe pas. Pour dormir à l’hôpital, elle a dû embaucher une nounou pour s’occuper des filles, restées à la maison ! Et pour couronner le tout, les contraintes sont telles pour organiser les visites au parloir, que la chanteuse et son mari, Patrick Antonelli n’ont pas pu se voir depuis plus d’un mois. La coupe et pleine !

Comme une comète, le Jubilé de la Reine d’Angleterre est passé et sa queue continue de nos éclabousser. Ainsi, les célébrations des 70 ans de règne ont encore la part belle dans vos hebdos cette semaine avec deux points à retenir : difficile de savoir si le séjour de Harry et Meghan a été un succès ou un gros fiasco. Et ouf, les enfants de la Firme, le petit Louis en tête ne sont pas des machines.

Harry et Meghan d’abord : Selon paris Match et plusieurs commentateurs britanniques, la visite du Prince exilé s’est parfaitement déroulée. Le frère du futur roi a apprécié d’avoir une entrée privilégiée dans la cathédrale, voulue par la Reine elle-même, où tous les yeux n’étaient braqués que sur son couple. Mais pour d’autres, comme Voici, ce furent « quatre jours en enfer ». Remisés aux places invisibles, le couple auraient souffert de la froideur des autres membres de la famille royale. Il faut dire que Kate et William ou Charles et Camilla les ont parfaitement ignorés. Le couple serait reparti « furieux » sans même attendre la fin des festivités.

Et puis, ouf ! Heureusement qu’il y a les journaux People pour déculpabiliser les parents ! Après avoir été inondés de photos des enfants modèles de la Firme tout au long du jubilé, Public et Closer proposent des clichés du Prince Louis, 4 ans, particulièrement dissipé. D’abord, au balcon de Buckingham, il hurle en se bouchant les oreilles lors du passage des avions au point que son illustre grand-mère se penche pour tenter de le calmer et un peu plus tard, on le découvre aussi embarrassant sa mère, lui faisant un pied de nez et lui tirant la langue devant tous les objectifs. Closer nous raconte que malgré plusieurs remontrances, il est resté survolté, jusqu’à ce que le Prince Charles le prenne sur ses genoux. Le petit polisson a été scruté à la loupe et sa popularité est montée en flèche !

Et voici déjà notre méli-mélo pour finir : ça gronde chez les parents d’élèves de l’école de Gorge et Charlotte d’Angleterre. Trop de voitures de services et de garde du corps, les familles « normales » ne peuvent plus circuler tranquillement, se garer, déposer leurs enfants comme elles le faisaient avant : Ras-le-bol ! Public balance sans trop y croire : la nouvelle Target de Tom Cruise s’appelle… Lady Gaga ! Depuis leur collaboration sur Top Gun 2, l’acteur aurait jeté son dévolu sur la chanteuse, pris déjà plusieurs râteaux, mais ne désarmerait pas au point d’agacer vertement le boyfriend attitré. Charlène de Monaco a le Covid, mais pas de symptômes importants. La Princesse s’est fait porter pâle au « Water Bike Chalenge » organisé par sa propre fondation. Nouvelle paparazzade pour Sophie Davant et Wiliam Leymergie dans Closer : ils sont toujours ensemble merci bien, et aurait décidé d’emménager ensemble.