« Les algues terrestres pourraient participer au piégeage du carbone dans les sols »

On en parle peu. Pourtant, les sols constituent le plus grand dépôt de matière organique au monde. D'après les dernières estimations, ils pourraient stocker quelque 2.500 gigatonnes de carbone. C'est largement plus que la végétation. D'où l'importance, dans le contexte de réchauffement climatique, de mieux comprendre leur dynamique. Et pour cela, Vincent Jassey, chercheur au Laboratoire Écologie fonctionnelle et Environnement du CNRS, s'est intéressé aux grandes oubliées de cet écosystème : les algues. Il nous éclaire à ce sujet.