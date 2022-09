Leonardo DiCaprio flashe sur une vieille de 27 ans, Estelle Denis sur un sexa-marin; Justin Timberlake montre son c… en Italie, Alexandra Lamy s’embrase à Paris, Marion Cotillard déprime aux Etats-Unis; Bradley Cooper et Irina Shayk se font une Bennifer

Unes des hebdos People

Mais aussi, un vent magistral pour Kim Kardashian en pleine fashion week; la top Cara Delevingne, au plus mal, affole ses proches; Julia Roberts et George Clooney ont du mal à s’embrasser au cinéma.

Cette semaine, l’info est mince derrière la montagne d’hommages à Elizabeth II. Et si c’était l’occasion de se familiariser avec de nouvelles têtes People ?

Estelle Denis a un nouvel homme dans sa vie. Voici les a photographiés roucoulant dans les gradins d’un match de foot. Ils se bécotent, se tiennent la main, c’est chou ! Le remplaçant de Raymond Domenech s’appelle Marc Thiercelin, il est navigateur et a déjà passé tout l’été avec la belle, près de Toulon. Et maintenant, c’est en Bretagne qu’ils aimeraient partir ensemble en vacances. Ils pourraient s’y acheter une maison tout bientôt !

Marion Cotillard déprime aux States. L’actrice traine son spleen dans les rues de New-York et en Une de Public. Casquette et t-shirt à message façon teenager, la mine triste et les joues blêmes, le magazine en est sûr : vivre seule, elle « a du mal à s’y faire ». Elle enchaine les tournages avec des stars internationales, comme Kate Winslet et Jude Law, mais ça n’a, en effet, pas l’air suffisant pour lui donner le sourire. Peut-être que la promo à venir du prochain film de son ex va les béniferiser ? On peut toujours rêver.

Autre mag, et autre envie de retour de flamme : Closer voit le couple Bradley Cooper / Irina Shayk se reformer incessamment sous peu. L’acteur de « A star is born » et la mannequin russe ont déjà passé des vacances calliente avec leur fille de 5 ans. Voilà maintenant la balade en ville pour la rentrée. La petite est encore de la partie, tenant fièrement son père et sa mère dans chaque main. Le couple avait tenu 4 ans mais les rumeurs persistantes de liaison avec Lady Gaga au moment de la sortie de leur film, en avait eu raison. Alors, co-parentalité heureuse ou co-dodo retrouvé ? Mystère pour l’instant.

À Lire Aussi

Madonna charge une task force de lui recruter un nouveau toyboy et rebouche Britney Spears pour son mariage, Julie Gayet débouche François Hollande pour le leur; Tom Cruise rêve d’être le gogo de Gaga (Lady de son prénom); Shakira & Pascal Obispo rompent

Voici montre les fesses de Justin Timberlake. Tout ça parce qu’il n’aime pas garder son maillot mouillé ! Le chanteur et sa femme, Jessica Biel, se sont offerts quelques jours (très) romantiques au bord de l’eau en Italie : les longues séances de farniente sont entrecoupées de bisous, de câlins et de quelques baignades - Monsieur laisse d’ailleurs galamment Madame remonter la première à l’échelle, mais la suit de près pour ne rien rater du tout petit bikini panthère qu’elle porte… Et alors que l’ex de Britney Spears ne porte qu’une serviette de l’hôtel autour des hanches, pof, il décide de relever le tout, dos au photographe ! Pour se changer ? Pour montrer son agacement au paparazzi ? Peu importe, le résultat est le même : une jolie lune toute blanche, merci Voici !

Robbie Williams indique entre les lignes avoir eu des liaisons avec Kylie Minogue et Nicole Kidman et en plus, c’était nul ! Le rescapé du boys band « Take That » célèbre ses 25 ans de carrière, du coup, Paris Match lui consacre une double page et nous le présente comme un garçon (de 48 ans, tout de même) assagi, calmé de tous ses excès. Mais apparemment il n’est pas devenu patient ! Alors que ma consoeur évoque les femmes qui l’ont entouré, citant deux des stars avec lesquelles il a chanté en duo, il raconte son désir de femmes célèbres quand il avait 20 ans et «dans les deux cas, la réalité était décevante ». Bim ! La question portait plutôt sur le versant professionnel de ces rencontres, mais trop tard : « ah mince ! Je suis allé tout seul sur un terrain glissant. » Glycériné, même.

À Lire Aussi

Brad Pitt a peninsulé Marion Cotillard en secret; Christine Bravo s’est sexariée par envie de péniche; le mari de Nabilla engage un tueur à gage; Joalukas Noah fils-à-papaïse; Stéphane Plaza se désexualise; Florence Foresti toy-boïse un petit suisse

Alexandra Lamy, après le roucoule-paddle cet été, voilà le street patin ! L’ex de Jean Dujardin promène son nouveau jules à Paris et tout va bien. Dans Gala, on apprend qu’ils ont fait du shopping ensemble, façon Pretty Woman (ou Man, d’ailleurs, ne soyons pas sexiste) et puis Voici les a pris en flag de bisous baveux dans les rues de la capitale. Du coup, on peut conclure que les présentations avec les copains près de Saint-trop’ se sont bien passées. A voir Chouchou pousser sa grosse valise grise, on pourrait même penser que l’emménagement est pour demain !

Anna Wintour a collé un énorme vent à Kim Kardashian et… il a été filmé. Lisez plutôt : la bimbo Kallipyge assistait à un défilé de mode, au premier rang, comme d’habitude. Sursapée, comme d’habitude, d’un fourreau lamé translucide scintillant. A la fin du show, comme d’habitude, elle se lève pour applaudir le couturier. C’est le moment que choisit Anna Wintour pour faire son apparition dans le champ, de dos. Elle se dirige vers l’influençeuse, qui, trop contente, lui sourit, la regarde lui dit « hello » et se prépare à la saluer de plus près, se penche un peu… Rateau ! La rédactrice en chef du Vogue US n’avait d’yeux que pour la voisine, l’actrice Sarah Jessica Parker. Pas un regard pour cette pauvre Kim qui reste figée, son « Hello » suspendu en l’air, espérant que personne n’ait remarqué ce moment de solitude. C’est raté !

Cara Delevingne, nouvelle égérie du destroy, sur le point de faire une Britney Spears. L’actrice et mannequin de 30 ans va très mal. En tout ca, c’est ce que déduise tous les hebdos People après l'avoir découverte dans une série de photos et de vidéos : ca commence la semaine dernière, sur un parking, enfermée dans sa voiture, on la voit en train d’avaler des substances « non identifiées » (et ça n’avait pas l’air d’être de la gelée royale…) et à présent, c’est en chaussettes - sales, complètement hagarde et avec des gestes décousus, qu’elle a été filmée sur le tarmac d’un aéroport de Los Angeles. Apparement, elle aurait dû monter dans un jet prêté par Jay_Z, le mari de Beyonce, mais elle n’a jamais quitté la terre ferme. Closer et Public laissent entendre que l’équipage n’aurait pas souhaité la prendre en charge. Que ce soit les conséquences de plusieurs jours de défonce au festival Burning Man, (sorte de rave géante mi-concert, mi-salle de shoots à ciel ouvert), ou une rechute de dépression, son comportement alarme tellement ses proches qu’ils pourraient la forcer à entrer en cure. En tout cas, elle est repartie dans un gros 4X4, ses pieds sortant par la fenêtre, son chauffeur ayant sans doute eu peur de l’odeur…

À Lire Aussi

Laeticia Hallyday éblouidente la Tour Eiffel; Paris Hilton largue Joe Biden pour Britney Spears; Michel Drucker se fait empépéouté; Brad Pitt, Marc Lavoine et Sandra Bullock en pleine quinqualoose; le mari de Diam’s est celui d’une autre

Leonardo DiCaprio a flashé sur Gigi Hadid une vieille peau de 27 ans, et sort les rames pour la séduire. L’acteur qui est soupçonné par toute la planète de jeter toutes ses conquêtes quand elles passent le quart de siècle, aurait des vues sur le mannequin filiforme. Mais la demoiselle ne serait pas trop conquise, et il faudrait « apprendre à se connaitre », ce qu’il s’efforce de faire dans les soirées new-yorkaises, nous précise t-on. Malheureusement pour Jack du Titanic, la belle ne se voit « pas passer au stade romantique » selon une source et c’est bien dommage parce que « elle est exactement son type : magnifique, sexy mais discrète avec une attitude unique en son genre ». En voilà du glamour ! On dirait une fiche de poste d’une agence matrimoniale.

Et vous prendrez bien un scone beurré pour finir ? Nicolas Cage a eu un troisième enfant, le premier avec sa femme de 29 ans, épousée l’année dernière. Benjamin Biolay pouvait boire jusqu’à 5 litres de vodka par jour, avant de devenir abstinent. Julia Roberts et George Clooney sont très copains, voire trop ! Pour tourner une scène de baiser, ils ont du s’y reprendre à 79 reprises tellement ils riaient. En plein burn-out, Justin Bieber à de nouveau annulé sa tournée, sans date de reprise pour l’instant. Blake Lively a montré son ventre rond pour annoncer sa grossesse, un quatrième enfant avec son mari Ryan Reynolds. William d’Angleterre a du négocier 45 minutes avec son frère Harry pour qu’ils acceptent de sortir à 4, avec leurs femmes devant le chateau de Windsor et rencontrer les sujets britanniques en deuil. Kourtney Kardashian prend son jet pour un trajet de 17 minutes, mais, sans ciller, devient l’égérie d’une marque éco-responsable.

À Lire Aussi

Nathalie Baye poignarde Laeticia Hallyday ; Brigitte Macron s’éclate avec un water-toy, Emmanuel émet des gaz ; Justin Timberlake bronze en combi, Baptiste Giabiconi debout cul nul ; Gilles Lellouche bientôt quinqua papa, Patrick Bruel peut-être sexa