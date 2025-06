Atlantico-Green

Lee White : « En 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons »

La ville de Nice s’apprête à accueillir la 3e Conférence des Nations unies sur l’océan. Avec la pollution et le réchauffement climatique, plus de 50% des récifs coralliens ont été perdus dans certaines zones, comme l’explique Lee White, biologiste britannique et expert international en protection forestière et océanique.