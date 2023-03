Le plastique usagé pourrait-il être une source d’énergie prometteuse ?

L’innovation dans les étapes de recyclage du plastique est très importante, ce qui est un bon signe pour l’environnement.

Atlantico : Dans le monde, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, soit à peu près le même poids que l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, environ 85 % finissent dans des décharges ou sont perdus dans l'environnement. Les déchets plastiques pourraient-ils devenir une source de carburant utile ? Combien d’énergie obtient-on en moyenne grâce au recyclage du plastique ?

Damien Ernst : Pour le plastique qui termine dans les océans, il provient essentiellement de pays qui ne pratiquent pas à la lettre le recyclage et qui ne sont pas irréprochables pour la collecte des déchets. L’Europe n’est pas la seule responsable. La pollution au plastique concerne davantage les pays asiatiques ou l’Inde. Les poubelles et le plastique finissent dans les rivières.

En Europe, le plastique atterrit dans des décharges et une certaine quantité des déchets plastiques finissent dans des incinérateurs. Cela permet de produire de la chaleur et de l’électricité qui est valorisée.

Depuis longtemps, une partie des plastiques est valorisée au niveau énergétique. Ces plastiques ont été fabriqués à partir de pétrole ou de gaz, pour les molécules de base. Lorsque vous brûlez ces plastiques, cela émet du CO2. Mais il y a d’autres utilisations qui sont envisagées pour le plastique afin que cela soit plus vertueux pour l’environnement.

Il y a une grande variété d’utilisations pour le recyclage du plastique, notamment dans la construction. La filière de recyclage des bouteilles est aussi très performante avec un grand nombre de cycles de réutilisations. Certains chercheurs dans des laboratoires mènent des expérimentations également avec des vers qui vont manger le plastique. L’innovation dans les étapes de recyclage du plastique est donc très importante, un bon signe pour l’environnement.

Un nouveau système à énergie solaire pourrait-il montrer la voie à suivre pour recycler encore plus efficacement le plastique ? Dans un article de la BBC, le professeur Reisner et son équipe de l'Université de Cambridge dévoilent leur méthode. Ils ont mis au point un processus capable de convertir non pas un, mais deux flux de déchets - le plastique et le CO2 - en deux produits chimiques en même temps - tous alimentés par la lumière du soleil. La technologie transforme le CO2 et le plastique en gaz de synthèse - le composant clé des carburants durables tels que l'hydrogène. Le système fonctionne en intégrant des catalyseurs, des composés chimiques qui accélèrent une réaction chimique, dans un absorbeur de lumière. Selon le professeur Reisner, le processus ne produit aucun déchet nocif. En produisant ainsi du gaz de synthèse grâce au recyclage du plastique, est-il possible d’alimenter l'industrie pétrochimique et la rendre durable ?

A travers le plastique, vous avez des chaînes CH, et si vous ajoutez du CO2 à la base et de l’hydrogène, il est possible de générer du gaz de synthèse. Pour ces recherches et ces procédés qui visent à fabriquer des gaz synthétiques à partir de plastique recyclé, de biomasse, d’hydrogène généré par électrolyse de l’eau et par capture de CO2 dans l’atmosphère, il faut bien voir qu’il s’agit d’un domaine de la recherche en chimie qui est extrêmement actif et en plein essor. Les résultats de ces chercheurs permettent de constater des améliorations pour un certain type de réaction. Enormément de travaux sont menés à l’heure actuelle pour générer ces gaz synthétiques. C’est comme s’il s’agissait de gaz d’origine fossile mais fabriqués de manière synthétique.

Souvent la réaction de base qui est utilisée pour ces gaz est la réaction de Fischer-Tropsch ou des variantes de ces réactions-là. Ce domaine de la littérature scientifique est extrêmement actif et prometteur à l’heure actuelle.

Les décharges de déchets plastiques pourraient-elles être les champs pétrolifères du futur pour générer de l’énergie ? Est-ce là un grand espoir pour l’environnement pour l’avenir ?

Il s’agit effectivement d’un grand espoir pour l’avenir. Il faut néanmoins mettre en perspective notre production de plastique par rapport à notre consommation d’énergies fossiles. Cela représente un faible pourcentage de notre consommation d’énergie fossile qui arrive sous forme de plastique recyclé. Cela permettra de diminuer notre combustion des énergies fossiles.

Les décharges de plastique contiennent une quantité d’énergie utile mais qui est malheureusement encore assez faible par rapport à notre consommation d’énergie fossile.

Ces recherches et ces opportunités de recyclage sur le plan énergétique pour le plastique sont néanmoins un plus. Cela peut être une première étape dans la transition énergétique. Ce mécanisme de recyclage du plastique et de production d’énergie représente un fort potentiel. Et cela est d’autant plus utile par rapport à l’incinération des déchets plastiques qui valorise très mal la capacité énergétique de ces matières plastiques.