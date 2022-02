Sophie Marceau et Richard, c’est (bien) finit, Kanye West et Kim Kardashain, ç’est (grave) pourrit; Tom Cruise a des vues sur Angelina Jolie; Adele fait du pole dance avec un gros caillou; Zidane bientôt papi, Estelle Lefébure bientôt mamie;

Unes des hebdos People

Kanye West pousse le bouchon trop loin. « C’est mon premier divorce, alors dites-moi comment faire ? Ma fille a été mise sur Tik-Tok contre ma volonté. » 1-0. « Le besoin de Kanye de m’attaquer constamment est beaucoup plus nuisible qu’un compte Tik-Tok » 1 partout, Kim Kardashian a bien négocié ce retour de son de court, tout en subtilité. « L’Amérique t’a vue essayer de kidnapper notre enfant à son anniversaire ». Aië, là ça part mal, la réponse du rappeur tirant sur une grosse ficelle de boucher pour tenter d’émouvoir. « Il faut arrêter de jouer avec la vie des hommes noirs : je ne joue plus avec mes enfants noirs. » Là, c’est le dérapage, la lourde chute, Ye ne contrôle plus rien, tel un woke à qui il manque des cases. Les clashs, la rumeur sur Pete Davidson, son petit ami, qui serait gay et malade du sida, tous ses looks les plus iconiques pompés par la nouvelle petite-amie, l’influençeuse a avalé plus d’une couleuvres. Et bien c’est fini ! Selon Public, elle s’est ruée chez son avocat après cette passe d’armes numériques sur les réseaux sociaux. Ca va saigner !

Tom Cruise a ressorti ses fiches et jète son dévolu sur Angelina Jolie. Spécialiste du dating sur casting, l’interprète de Maverick, célibataire depuis des lustres - incartade avec sa co-star de Mission Impossible 7 mise à part, serait tombé sous le charme de l’ex de Brad Pitt, après un voyage au Costa Rica. « Tom trouve qu’ils feraient un excellent duo, à l’écran comme en dehors. » et depuis, il lui enverrait des tonnes de scriptes pour qu’ils travaillent ensemble. On ne sait pas encore ce qu’en pense l’intéressée. Peut-être qu’elle est en train de remplir ses colonnes « Pour » et « Contre », pour pouvoir faire une réponse circonstanciée.

À Lire Aussi

La France se porterait-elle mieux avec une Elizabeth II ?

Camilla Parker Bowles deviendra Reine ! Vu de notre fenêtre, on pourrait bien rétorquer : Ah ? Et ? On ne le savait pas déjà ? Mais si le regard dépasse Calais, alors, oui, c’est une sacrée nouvelle ! Souvenez-vous : à son arrivée dans la famille royale, la pauvre maitresse du Prince Charles était honnie, conspuée de toute part. L’opinion britannique la voyait responsable de la mort de Lady Diana, et la Reine refusait même de prononcer son nom en privé. Pour apaiser les remous causés par leur mariage, le futur Roi d’Angleterre avait annoncé que sa deuxième épouse n’aurait pas le titre suprême à son accession au trône et ne serait jamais « que » Princesse Consort. Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, reconnue pour son esprit vif, son sens de la répartie et surtout son parcours protocolaire sans faute, Camilla Parker Bowles est devenue une intime d’Elizabeth II, se permettant même de l’embrasser en public ! Dans un message touchant, la souveraine a annoncé clairement son souhait de donner le titre de Reine à sa bru «lorsque le temps viendra ». La belle-mère l’a donc totalement remise à sa place !

Pendant ce temps, Kate Middleton fait du rugby et sa photo s’étale dans TOUS les hebdos de la semaine. La duchesse de Cambridge remplace le Prince Harry en tant que marraine de la Fédération Anglaise de Rugby, et prouve sa motivation en mouillant le maillot. Le meilleur cliché est dans Point de Vue : la future Reine d’Angleterre est prise d’un gros fou rire, alors qu’elle est soulevée par ses co-équipiers à près de trois mètres du sol pour attraper une touche.

À Lire Aussi

Princesse bis ? Albert de Monaco fête la Sainte Dévote avec son ex; Roschdy Zem emménage avec Sarah Poniatowski; Miss France a honte de ses pores, Rihanna aime son nombril; Emmanuel-Philibert de Savoie tient à ses bijoux de famille, Tom Cruise à sa banane

La belle vie d’Adele. Depuis l’annonce de l’annulation de sa série de concerts à Vegas, la chanteuse continue de vivre sa vie, et n’a même pas l’air embêtée. Elle a remporté trois Brit Awards, l’équivalent de nos Victoires de la Musique et s’est affichée sur le tapis rouge avec un énorme diamant accroché à son « wedding finger », son annulaire gauche. Une façon de faire taire les rumeurs sur sa relation tumultueuse avec Rich Paul ? Pas d’annonce officielle pourtant, mais la chanteuse a l’air de s’éclater. A peine quelques jours plus tard, elle faisait la fête dans une boite branchée de Londres, et à fait mine de participer au concours de striptease organisé ce soir là, esquissant quelques passes sur un pole dance.

Bernard Tapie a laissé sa femme sur le carreau. C’est à la Une de Match : Dominique Tapie est ruinée, elle n'a plus un radis pour payer son coach sportif ou son coiffeur. Et ça ne va pas s’arranger puisque, légalement solidaire de son mari, elle va devoir régler l’ardoise post Crédit Lyonnais, 600 millions d’euros. Un scénario catastrophe que l’homme d’affaire redoutait : il espérait qu’à sa mort, les créanciers soient plus cléments, fasse un geste. L'épouse en difficulté peut en tout cas compté sur l'appui d'un ami de toujours : Jean-Louis Borloo. "On ne laisse pas tomber la femme d'un pote !". Il a réussit à lui louer un appartement, qu'elle occupera à son départ prochain de sa résidence historique, l'hotel particuler de la rue des Saint-Pères, vendue il y peu à son insu, à François Pinault.

Voici le temps d’un double coup de vieux : Zidane va devenir Grand-Père - son fils ainé attend son premier enfant. Et puis, Johnny serait bientôt arrière-grand-père ! Ilona Smet, l’une des petites filles de feu le chanteur attend, elle aussi, son premier enfant. Le père est un banquier monégasque qu’elle fréquente depuis qu’elle a 16 ans. La naissance est prévue pour l’été, et sur aimable pression des parents, David Hallyday et Estelle Lefébure, le mariage devrait être célébré avant l’arrivée de l’hériter… Classicos les darons !

Jeff Bezos, ce vilain capitaliste richissime, envisage de faire démonter un pont historique en Hollande pour permettre le passage de son yacht à 430 millions. Ca, c’est la version de Voici. Mais en creusant un peu, on s’aperçoit, que c’est surtout le chantier naval qui a raté son coup, et n’a pas anticipé que le mastodonte ne pourrait pas passer sous cet ouvrage du 19ème siècle pour rejoindre la mer. Alors, restons calme ! Le constructeur va prendre les coûts à sa charge et évidemment, tout sera remis en état après. Considérant la commande de plusieurs bateaux par le fondateur d’Amazon et notamment les emplois que l’investissement représente pour sa ville, la Mairie a dit oui des deux mains, et tente depuis, tant bien que mal de contrer le bad buzz et d’éviter que le bateau ne soit recouvert d’oeufs pourris sur son trajet inaugural.

Les Spice Girls sont à nouveau séparées. Oh, ben c’est ballot, c’était si bien parti, pourtant ! Il y a deux ans, le girls band phare des années 2000 avait enflammé les stades avec une tournée « nostalgie ». Mais voilà, la pandémie est passée par là, et le projet de nouvel album, comme celui de nouveau long métrage ont fait long feu. A plus de 45 ans, Geri, les deux Mel, et Emma, rendent leurs tabliers et préfèrent « se concentrer sur leurs propres affaires ». Ce que Victoria Beckham, a décidé de faire depuis belle lurette. Pas folle elle, Posh Spice - la « snob » du groupe, n’avait jamais signé pour un revenez-y, trop occupée à tenir son business qui par à veau-l’eau. Public a fait les comptes : sa marque de fringues perd 8 millions par an nécessitant le passage régulier de son footballeur de mari à la caisse. Le mag, par ailleurs, cette semaine taille un véritable costard à la designeuse, et fait passer Victoria pour une véritable control-freak : 2 heures de gym à l’aube week-end et jours fériés compris, le même sempiternel poisson grillé/légumes vapeurs au menu depuis 25 ans et une fixette sur les injections cosmétiques… David Beckham passe pour un saint homme !

Sophie Marceau est à nouveau célibataire et ça la met en joie apparemment. La paparazzade et l’info sont à retrouver dans Public. L’actrice, éternelle Vic de la Boum, est radieuse dans les rues de Paris, discutant au téléphone dans un grand éclat de rire. Le magazine enterre sa relation avec le marseillais directeur de théâtres, Richard Caillat. Trop occupé, trop scindé entre sa ville natale et Paris, trop tendu. L’amour n’aura, cette fois, pas dépassé le cap fatidique des 3 ans, cher à Frédéric Beigbeder.

Marlène Schiappa mise à nue dans une biographie. Gala, Closer et Public se font l’écho de la sortie du livre qui dévoile, il faut bien le dire, le passé plutôt « cabossé » de notre actuelle ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Elevée aux portes de Paris, dans une famille modeste, elle a enchainé les galères, comme un mariage express à l’âge de 19 ans, une nuit à la rue, puis plusieurs agressions sexuelles. Vos mags la présentent aujourd’hui, comme la chouchoute d’Emmanuel Macron et le lui rendrait bien. « Je suis loyale au président, c’est non négociable ». A se demander quel poste elle obtiendra (a obtenu ?) si deuxième mandat il y a.

Et voici notre ribambelle de mignardises pour finir, Brigitte Macron fait elle-même la popote à son mari, le soir. Le menu préféré d’Emmanuel Macron ? «une petite omelette aux lardons, des pommes de terre sautées et une salade». A table ! Devinette : Qui est « la nouvelle Trump Tower »? Donald et Melania Trump ont ainsi surnommé leur propre fils, Barron, 15 ans et déjà 2 mètres de haut. Avant la première de sa pièce, Stephane Plaza a passé sa dernière soirée libre avec les copines : Cristina Cordula et Karine Le Marchand, selfie à trois à l’appui. Nabilla lève le secret de polichinelle sur celui qu’elle a dans le tiroir : photo sur Insta, annonce officielle, la rumeur courrait depuis plusieurs semaines, mais rien sur la date de naissance ou sur le sexe de l’enfant. Ariana Grande, tout juste mariée, a posté une photo d’elle, de profil, en ombre chinoise, le ventre rond, puis l’a effacé aussitôt. La signification du revirement a largement échappé aux internautes, mais Rihanna qui officialisait sa première grossesse le même jour la remercie peut-être secrètement…