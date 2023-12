Laura Smet fuit Laeticia Hallyday; Jazmin Grimaldi mâratrise Charlène de Monaco; Adèle Exarchopoulos tâte François Civil, Audrey Fleurot, le téton de son mari; Dominique Tapie voit Bernard réincarné en cèpe; Kim Kardashian fond, Ben Affleck muflise

Unes des hebdos People

Mais aussi : Céline Dion ne va pas mieux; Tom Cruise avec une arnaqueuse ? Victoria Beackham se saoule avec sa belle-fille, Meghan et Harry s’offre un nouveau break en jet et Kendall Jenner est à nouveau célibataire

Voilà ce qui se passe quand on s’y prend trop tard ! Les paquets sont mal faits, il en manque un pour tante Belotte, il n’y a plus assez de scotch et la cousine Chantal commence déjà à agacer. Cette semaine, les People sont comme moi, ils n’ont pas eu le temps.

François Civil et Adele Exarchopoulos n’ont pas pris le temps de nous dire qu’ils étaient ensemble ! C’est la une de Closer. Selon le mag, ils sont amoureux depuis cet été et un tournage où ils bossaient tous les deux. Tel un conte de Noël, les deux jeunes gens nous sont présentés comme deux ex-cancres devenus des acteurs surdoués. Les nouveaux Johnny et Vanessa ? Alain et Romy ?

Laetitia Hallyday devrait prendre le temps d’une bonne grosse thérapie : la pauvrette a elle-même déclaré qu’elle foirait toutes ses histoires d’amour parce que Johnny ne lui a pas donné sa bénédiction. « Il était très possessif. J’étais très soumise à mon mari. Je n’assume pas de tomber amoureuse. » Faites-vous ce cadeau Laeticia, ça vaut le coup !

Laura Smet, de son côté, a tout juste eu le temps de nous envoyer une petite carte postale depuis l’Ile Maurice. L’actrice s’est faite paparazzer sur la plage et en bateau avec son mari et son fils. Ces quelques jours de vacances lui ont peut-être évité d’entendre le dernier scud lancé par sa belle-mère depuis un plateau télé : « Ces deux petites filles (Jade et Joy) auraient bien eu besoin d’un grand-frère et d’une grande-sœur sur le chemin du deuil. Elles se sont senties bien seules. » et joyeux Noël !

Un autre bourpiff virtuel est venu de Jazmin Grace, la fille ainée d’Albert de Monaco. « Bon anniversaire à mon frère Jacques et à ma sœur Gabriella ! », un message assassin, selon Public, à destination de sa belle mère Charlène. La photo « en mode tribu » qui accompagne le post - les quatres enfants, hors et dans le mariage du Prince Albert, veut bien dire ce qu’elle veut dire : nous sommes là et tu ne pourras pas nous évacuer sous le tapis, Belle-Maman !

Petite carte postale également de la part d’Audrey Fleurot, partie se relaxer dans l’océan Indien. Et vu la mine réjouie de son homme énamourée alors qu’ils s’enlacent dans l’eau, elle est douée pour les vacances.

La santé de Céline Dion à nouveau dégradée. Comme une météo un peu sinistre, la sœur Claudette donne des nouvelles de temps en temps. Selon elle, certains médecins « ont perdu espoir ». Et même si la star « travaille dur, elle n’a pas retrouvé le contrôle de ses muscles. »

Remercions Public, de prendre le temps de nous présenter un peu mieux le nouveau crush de Tom Cruise : c’est une arnaqueuse ! Le mot est lâché dès le titre. Elle a 36, son père est un porche de Poutine, son ex-mari un oligarque exilé et selon le mag, de nombreuses ONG estime que le couple a détourné des sommes colossales de brouzouf. Achtung Tom !

La famille Tapie voit des champignons voler et croit que c’est un signe envoyé par Bernard. C’est la veuve du business man qui raconte : « lui qui adorait les cèpes, sa fille, son mari et moi, avons vu un de ces champignons sortir du panier, voler et cogner le torse de la jeune femme, alors que justement, nous parlions de lui ! » Atlantico rejoint Public : c’est sûr que c’étaient des cèpes dans l’omelette ?

Et la famille Kardashian, a priori ne se drogue pas, mais elle ne manque pas d’humour : la plus petite du clan, Kylie a posté une photo vintage d’eux tous en guise de carte de vœux. Après une courte enquête pour savoir qui était une « Casey », présente parmi toutes les sœurs en K – la fille de Caitlyn Jenner (l’ex-mari de Kris), les internautes ont pu à loisir scruter toutes les siliconades : les fesses, les seins, les nez, les pommettes, les lèvres, quand ce n’est carrément pas le sexe, donc, on ne reconnait personne ! Kim Kardashian qui a peut-être envie de revenir à sa forme initiale s’est filmée chez une plasticien pour « se faire retendre la peau » (mais d’où ?) et tenter un nouveau traitement « magique, dont personne n’a encore entendu parler ». En tout cas, l’influençeuse a fondu et selon le Daily Mail a perdu 10 kilos ces derniers mois !

Ben Affleck, encore et toujours saoulé, envoie un texto pendant que Jennifer Lopez tente de l’embrasser fougueusement. Elle ferme les yeux, y met tout ce qu’elle peut. Mais non, lui s’en fout. Il faut dire que le programme n’était pas folichon : le couple sortait leur mummies respectives pour un shopping interminable de Noël

Victoria Beckham enterre la hache de guerre et se frotte à sa belle-fille au Bahamas. La designeuse a posté une petite vidéo où on voit les deux femmes danser dans le soir tombant sur une plage du Bahamas. Facile aussi de se réconcilier dans un décor pareil ! Toutefois la légende la belle-deuche est assez enigmatique : « on avait pas tellement bu ». Est-ce à comprendre au premier ou au deuxième degré ?

Le Prince William ne tient pas l’alcool et son cousin par alliance Mike Tindall, vient d’avouer dans un podcast que son petit nom en famille était même « One Pint Willy ». « Tu vas avoir des problèmes, toi ! » a avancé sa femme, Zara, la fille de la Princesse Anne, dans un grand éclat de rire.

Mathew Perry serait mort en abusant quand même un peu de la drogue. Il prenait de la testostérone pour prendre en masse musculaire qui le rendait méchant, un autre produit pour maigrir, des sucettes à la nicotine, des subsituts aux drogues dures et même si personne n’aimerait le croire, ce serait quand même bien une surdose de Kétamine qui aurait causé sa mort.

Et pour finir, très très vite fait, avant la dernière séance de shopping, Bradley Cooper s’offre une maison à la campagne, juste à côté de sa supposée girl friend, Gigi Hadid. Meghan Markle et le Prince Harry se font un petit break au Costa Rica avant Noël, aller-retour en jet, en hop ! Frédéric Beigbeder s’est fait jeter : après avoir découvert qu’il avait une liaison, sa femme est tombée des nues. Selon Public, l’écrivain a quitté le pays basque avec ses cartons. Kanye West n’en rate pas une : le rappeur s’est pointé sur scène avec une cagoule type Ku Klux Klan. Kendall Jenner s’est séparée de Bad Bunny, un affreux jojo de 29 ans. Le rappeur se vantait dans ses chansons de leurs ébats chez Kim Kardashian. Chic non ?

