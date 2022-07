Laeticia Hallyday éblouidente la Tour Eiffel; Paris Hilton largue Joe Biden pour Britney Spears; Michel Drucker se fait empépéouté; Brad Pitt, Marc Lavoine et Sandra Bullock en pleine quinqualoose; le mari de Diam’s est celui d’une autre

Unes des Hebdos People du 2 juillet 2022.

Mais aussi : Karin Viard a dit voui ! Kim Kardashian s’est transformée en Sugar Mummy; Laetitia Casta et Louis Garrel bullent au soleil; Guillaume Canet et les enfants Depardieu aiment le saut d’obstacles et Nathalie Marquay ressent l’eau-delà.

Cette semaine sur la Planète People, il y a ceux qui s’accrochent, et ceux qui n’y croient plus.

Vive la mariée ! Karin Viard dit oui à Manuel Herrero (fils de l’ancien rugbyman Daniel Herrero et frère de la scénariste de « Dix pour Cent », merci Closer pour la généalogie !). Il s’agit d’une deuxième union pour l’actrice et, selon vos hebdos, c’était pas gagné ! Ils rappellent qu’il y a cinq ans, son divorce avait été difficile à digérer et qu’à l’époque, se recaser lui paraissait improbable. Alors retrouver l’amour au bras d’un beau producteur/journaliste de 52 ans !? Et bien à voir les photos, elle en robe Dior, pimpante et même « déchainée » selon Voici, lui en costume bleu et barbe de trois jours, ça valait le coup de douter. Ensemble depuis 3 ans, les jeunes mariés partagent notamment, nous dit-on, la passion du voyage. Bon vent alors !

Laeticia Hallyday s’est fait refaire les ratiches et c’est bien dommage. En goguette à Paris, la veuve de Johnny a diffusé des photos d’elle avec un nouveau look : carré frisé version Poodle et sourire figé à l’américaine, ultra-clinquant, ultra-fake. La cheffe Hélène Darroze qui pose à ses côtés et qui a dix ans de plus parait bien fraîche, bien plus authentique. Les internautes n’ont pas attendu pour lui dire le fond de leurs pensées : « nouvelles dents, médecine esthétique : attention, on commence à ne plus vous reconnaitre ». Ou encore : « Oh non ! Il faut arrêter avec ça ! ». C’est vache, mais au moins, c’est sincère !

Guillaume Canet a fait une apparition à la même compétition que la veuve de Johnny, sous la Tour Eiffel. Pour aller applaudir des cavaliers d’envergure internationale autant que people (la fille de François-Henri Pinault ou l’actrice Mary-Kate Olsen entre autres), l’acteur/réalisateur était accompagné de ses deux enfants qui ont eu le privilège de marcher sur la piste pour voir les obstacles au plus près. Voici en profite pour nous dire qu’il croit toujours en son couple. Selon lui, sa séparation d’avec Marion Cotillard n’est que temporaire. On croise les doigts pour lui.

Michel Drucker qui pourtant n’est pas né de la dernière pluie s’est fait empépéouté ! Le présentateur éternel a reçu un coup de fil de son agence bancaire pour le prévenir que quelqu’un tentait de faire des virements frauduleux depuis son compte. Dans une explication fumeuse, le faux-banquier lui a conseillé de faire des transferts d’argent à distance pour contrer la procédure… Plus c’est gros, plus ça passe ! Et évidemment, dès le combiné raccroché, notre victime s’est rendue compte de l’arnaque. Résultat : le voleur a réussi a barboté 10.000 euros et Closer et Voici nous indiquent qu’une plainte a été déposée par le majordome.

Mais ne vous inquiétez pas Michel, vous n’êtes pas seul ! Brad Pitt s’est également fait embobiner par un vendeur de détecteur de métaux. C’est l’acteur lui-même qui a rapporté l’affaire dans GQ. Alors qu’il était à Miraval, il a été approché par un homme qui lui a seriné qu’un trésor était probablement caché sur sa propriété, une histoire de pièces d’or rapportées d’Orient pendant les Croisades, digne des Templiers. « J’étais obnubilé. Pendant un an, ça m’a complètement obsédé ». Au point de faire sonder son terrain dans tous les sens. L’ex d’Angelina Jolie a fini par comprendre la supercherie et s’étonne encore d’être tombé dans le panneau. Et au passage dans cette interview fleuve appuyée par une séance photo très pointue que plusieurs internautes ont déjà trollé, on apprend que la star a arrêté de boire, il y a 6 ans - pas marrant quand on fait du vin ! qu’il a arrêté de fumer et qu’il masticote des gommes anti-tabac, qu’il se sent seul et qu’il boit de l’eau à température ambiante… C’était un jour sans, Brad, non ?

Diam’s, voleuse de mari ? Une femme sort à nouveau du silence après la sortie du documentaire signé par la rappeuse : elle a eu trois enfants avec Faouzi Tarkhani, et elle est légalement toujours son épouse sur notre territoire. Selon elle, la décision viendrait même de Monsieur, qu’elle décrit comme manipulateur et peu scrupuleux. Lors de leur rencontre sur un site de dating musulman, il aurait raccourci sa barbe pour cacher qu’il appartenait au mouvement salafiste qui prône un Islam rigoureux et qui encourage la polygamie… De son côté, l’interprète de la « boulette » n’ignorerait rien de la situation, ayant même proposé un job pour occuper la première épouse, jusque’ici mère au foyer… De là à imaginer que la chanteuse a été endoctrinée…

Kim Kardashian est une Sugar Mummy ! Comme ces vieux messieurs qui entretiennent de jeunes étudiantes sans le sou, la célèbre influenceuse aurait ouvert grand son porte-monnaie à son nouveau boyfriend -12 ans de moins, Pete Davidson. Elle est riche à millards, elle a 40 ans, elle assume tout. Alors quand arrive la cuenta au resto, ce n’est pas « le petit », qui n’a « que » 6 zéros sur son compte en banque qui s’empresse de sortir la Visa. Mais pas de panique, il y aurait tout de même un arrangement très clair entre les deux (et sans doute très cadré juridiquement) : « Ca lui fait très plaisir de le gâter ». C’est dit.

Sandra Bullock en mode brun-out. L’actrice américaine avait évoqué récemment son envie de moins en faire, pour ce consacrer à ses deux enfants, adoptés il y a quelques années. Mais Closer nous livre ses vraies raisons : l’actrice est au bout du rouleau, exténuée d’avoir tourné près de 60 films en 30 ans de carrière. Elle ne se pense plus capable de prendre des décisions saines. C’est ce qu’elle a avoué dans une récente interview. Pourtant, au programme de sa retraite au Texas, en plus de s’occuper de ses enfants, elle a aussi noté « s’occuper de mon couple » sur sa To Do List, avouant qu’elle et son compagnon depuis 7 ans, Bryan Rendall, seraient au bord de la rupture. Tu parles d’un break !

Paris Hilton, une fois n’est pas coutume, a fait sa princesse ! la poupée blonde a annulé au dernier moment, un DJ set à la Maison Blanche pour se rendre au mariage de Britney Spears. Le staff de Joe Biden avait pourtant proposé, dans l’urgence, de mettre un hélicoptère à sa disposition pour qu’elle fasse des allers-retours. Mais l’héritière n’a pas voulu « manquer ça » ni « être celle qui arrivait et repartait du mariage en hélico ». Et quelle excuse la fausse ingénunuche a donné au Président ? « It’s Britney ! ».

Laetitia Casta et Louis Garrel se mettent à l’heure d’été dans Public. En une, l’hebdo publie sa paparazzade de la semaine, où le joli couple se relaxe au soleil. Le petit dernier, 1 an déjà, tournicote autour de ses parents allongés dans l’herbe et empêche son papa de lire. Et on connait même le programme de la journée : marché le matin, déjeuner à la maison, et la sortie au parc, donc, en in d’après-m. S’ils n’étaient pas attendus dans trois films chacun à la rentrée, on pourrait presque croire qu’ils sont au chômage…

Nathalie Marquay communique avec Jean-Pierre Pernaut pour de l’argent. C‘est Closer qui raconte cette histoire. La femme du présentateur défunt aurait été poussée par une force impérieuse à se diriger vers sa bibliothèque et à ouvrir un livre, et un seul. Surprise ! Dedans, elle aurait découvert 600 euros en liquide. Une bonne nouvelle qu’elle attribue à 100% aux communications qu’elle entretient régulièrement avec la star du 13H de TF1 puisqu’elle évoquait justement à son intention ce jour là, le prix des études de leurs enfants. « Y a que la foi qui sauve » aurait dit ma Grand-Mère…

Closer prédit un été pourri à Marc Lavoine. Et pour cause, il a très mal commencé. Le chanteur est très affecté par la disparition de Jean-Louis Trintignant. Il faisait d’ailleurs parti de la poignée de très intimes qui s’étaient rendus à Nîmes pour les obsèques de l’acteur. Ensuite, le projet d’adaptation de son premier roman est tombé à l’eau, rejeté par le producteur. Et enfin, son ex, Sarah Poniatowski est sur le point de se marier (avec qui ? avec Roshdy Zem !), alors que lui, ne se remet toujours pas de son divorce officiellement prononcé il y a quelques semaines. C’est vrai que pour son dernier petit tour en quinquagénaire, avant le 6 Août, son vase est déjà bien rempli !

Et voilà pour finir, la recette secrète du Gloubi-boulga : les deux plus jeunes enfants de Depardieu aiment aussi le saut d’obstacles. Jean et Roxane Depardieu ont posé avec Vanille Clerc (la fille de Julien) et Iman Perez (la fille de Vincent) sous la Tour Eiffel, pour la même compétition internationale que les Canet. Omar Sy utilise son frère comme doublure quand il n’y que des plans larges et pas de dialogues dans ses scènes. Madame Jean Dujardin s’est fait vider de la Fédération des Sports de Glaces : Nathalie Pechalat, candidate à sa propre succession, a perdu les élections à 5 points de sa rivale. Elisabeth II, 96 ans, a repris l’équitation contre l’avis de ses médecins. Lara Fabian a accepté de devenir la directrice de la prochaine « Star’Ac » - avec à la clé un joli salaire qui reste à négocier, compris 300 et 500.000 euros. C’est sa performance dans la version québécoise qui a convaincu. Le fils de Ben Affleck, 10 ans, a provoqué un (léger) carambolage, en se plaçant au volant d’une Lamborghini jaune coc.. euh, non poussin, à plus de 200.000euros que son père et sa célèbre belle-mère, JLO venait essayer chez un concessionnaire. L’histoire de dit pas s’ils ont été obligé de l’acheter.

