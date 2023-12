La Corée du Nord va-t-elle lancer la guerre dans l’espace ?; Les scientifiques ont retrouvé l’endroit où s’est écrasé le dernier grand astéroïde sur Terre

Des gens regardent un écran de télévision montrant un journal télévisé avec des images d'archives du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Et aussi : Géminides : préparez-vous à une pluie d’étoiles filantes magique avant Noël; La mythique comète de Halley entame son retour vers le Soleil et la Terre; De mystérieuses momies masquées découvertes dans un grand site archéologique du Pérou.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

La Corée du Nord va-t-elle lancer la guerre dans l’espace ?

La Corée du Nord a placé un satellite espion en orbite basse le 21 novembre dernier. Samedi dernier, le régime a annoncé détruire des satellites américains en cas d’attaque de leur part. Cette menace est une réponse à celle d’un responsable américain. Pendant ce temps, la Corée du Sud a déployé deux satellites espions. La guerre de Corée s’étendra-t-elle dans l’espace ?

Lire la suite sur Futura Sciences

Les scientifiques ont retrouvé l’endroit où s’est écrasé le dernier grand astéroïde sur Terre

Il y a 788 000 ans, Homo erectus assistait certainement avec effroi à la chute d’un important astéroïde. Si les traces de cette catastrophe sont visibles dans une très vaste région du Globe, la localisation exacte du cratère restait débattue. Une nouvelle étude vient cependant appuyer l’idée qu’il se situerait au Laos, dans les laves refroidies d’un ancien plateau volcanique.

Lire la suite sur Futura Sciences

Géminides : préparez-vous à une pluie d’étoiles filantes magique avant Noël !

Dans les rues et derrière les fenêtres des maisons, les illuminations participent à la féérie de Noël. Et cette année, peut-être plus que jamais, la période promet d’être magique. Le spectacle merveilleux d’une pluie d’étoiles filantes attendra tous ceux qui oseront lever les yeux au ciel à dix jours du passage du vieil homme à la barbe blanche.

Lire la suite sur Futura Sciences

La mythique comète de Halley entame son retour vers le Soleil et la Terre

On se souvient que c’est en 1705 que l’astronome britannique Edmond Halley publiait un livre avançant que les comètes qui étaient apparues dans le ciel en 1531, 1607 et 1682 étaient en fait une seule et même comète voyageant sur une orbite elliptique dont la période est de 76 ans. En se basant sur la mécanique newtonienne, Halley prédisait qu'elle reviendrait en 1758 et c’est toujours avec cette même mécanique que les astronomes prédisent que le début de son retour vers le Soleil est imminent.

Lire la suite sur Futura Sciences

De mystérieuses momies masquées découvertes dans un grand site archéologique du Pérou

Une équipe d'archéologues polonais a mis la main sur le cimetière d'un site historique légendaire du Pérou : Pachacamac. Les chercheurs ont eu la surprise de déterrer 73 corps enveloppés dans des tissus, une momification sous forme de « paquetage ». Certaines momies se sont vues affublées d'inquiétants masques de bois.

Lire la suite sur Futura Sciences