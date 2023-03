John von Neumann. L'homme qui venait du futur ; La Nasa veut développer un remorqueur spatial à un milliard de dollars pour désorbiter l'ISS

La Nasa veut développer un remorqueur spatial à un milliard de dollars pour désorbiter l'ISS.

John von Neumann. L'homme qui venait du futur

Le Hongrois John von Neumann était sans aucun doute le Mozart des mathématiques pures et appliquées du XXe siècle, au point que certains se demandaient s'il n'était pas un représentant d'une étape plus avancée du genre Homo à venir. Il est pourtant moins connu du grand public qu'Einstein et Feynman, juifs comme lui, alors que ses accomplissements ont impacté l'histoire des conflits à partir de la Seconde Guerre mondiale et qu'on lui doit notamment ce que l'on appelle « l'architecture de Von Neumann » à la base des ordinateurs. Une excellente biographie d'Ananyo Bhattacharya vient de paraître aux éditions Quanto et permet de faire connaissance avec l'homme et son œuvre.

La Nasa veut développer un remorqueur spatial à un milliard de dollars pour désorbiter l'ISS

Si la Nasa estime que trois Progress et un Cygnus (en secours) seront suffisants pour désorbiter le complexe orbital, elle prévoit tout de même le développement d'un remorqueur spatial afin de disposer d’une solution de secours en cas de défaillance technique des Progress, voire si jamais la Russie déciderait de ne plus coopérer. Ce véhicule américain pourrait coûter jusqu'à un milliard de dollars. Le prix d’une désorbitation sécurisée.

Les traces d’un ancien glacier retrouvées près de l’équateur de Mars !

Des chercheurs viennent d’identifier les traces d’un ancien glacier à proximité de l’équateur de Mars. Il s’agirait de la première preuve que des glaciers pouvaient occuper les régions de basse latitude dans un passé relativement récent.

L’étonnant comportement des cristaux mous !

Alors qu’on imagine qu’un cristal est toujours dur et indéformable, une nouvelle étude montre que certains minéraux, notamment les sels hydratés, peuvent devenir mous en surface tout en maintenant leur structure cristalline en profondeur. Ce comportement a lieu lorsque le cristal entame sa dissolution.

La mère de Léonard de Vinci était peut-être une esclave originaire du Caucase, aux confins de l'Ukraine

C’est probablement le buzz qui monte le plus depuis 48 heures et il concerne l’identité de la mère du célèbre génie polymathe et emblème du Quattrocento, le XVᵉ siècle italien succédant au Moyen Âge, Léonard de Vinci.

