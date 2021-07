Jalil demande Laeticia Hallyday en mariage, Charlène de Monaco le divorce à Albert (selon la presse teutonne); Sting exhibe son corps parfait, Melissa Theuriau crème Jamel; Irina Shayk trouve que Kanye West pue; Britney Spears droguée pour travailler plus

Melissa Theuriau, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, Nabilla... Les People s'affichent en maillot cette semaine, en une des hebdos people.

Cette semaine ressemble à une grande confirmation. Ce qui se devinait s’affirme.



Jalil Lespert demande Laeticia en mariage. C’est Public qui révèle l’info : l’acteur aurait demandé sa main à la veuve de Johnny, ces jours-ci, en arrivant à Saint-Barth. Moins d’an an après leur rencontre, et après BEAUCOUP de temps passé ensemble, en maillot à la plage, la blonde aurait sauté de joie et dit « Oui ». Le conditionnel reste de mise car le scoop fait la une, bien sûr, mais au second plan, un peu caché derrière les fesses de Nabilla emmaillotées dans un string ficelle bariolé - il faut bien dire qu’elles prennent toute la place.



Charlène de Monaco carrément séparée du Prince Albert : ça y est, le pavé à été lancé et vient d’Allemagne. L’hebdo allemand Bunte l’affirme: le prince et la princesse de Monaco seraient au bord du divorce. L’enquête révèle que Charlène investit en Afrique du sud, dans l’entreprise de son frère notamment, qu’elle a acheté un cheval, "Follow me" - c’est son nom, qui serait une star du circuit équestre là-bas et enfin qu’elle cherche une maison près de Johannesburg, prouvant ainsi qu’elle n’a nullement l’intention de rentrer, et encore moins de continuer à excuser son absence. L’hebdo des Rois, Point de Vue, veut, de son coté, encore y croire et parle maintenant d’une intervention dentaire qui aurait dégénérée en infection ORL et qui nécessiterait encore de nouvelles opérations. Le doute est donc sacrément permis… ou plus.



Melissa Theuriau étale de la crème sur le visage de Djamel Debbouze et vit sereine son été en Corse. Closer nous raconte tout des parties de foot sur la plage, des balades sur l’eau, de l’accès à une plage quasiment secrète depuis leur maison, et du bateau qu’a loué le comédien pour l’anniversaire de sa femme : un voilier de 20 mètres privatisé pour une petite fête. C’est mignon tout plein, et comparé au bikini trop petit de Nabilla, aux survets/claquettes des « Marseillais », ou encore aux chanteurs peroxydés recouverts de tatouages, la chemise bleue et les espadrilles de Djamel sur le sable ajoutées au sourire fraicheur de Mélissa font un bien fou ! Vive le chic français !



Au rayon des couples stars, (ou bombasse à vous filer des complexes) nous trouvons aussi Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, pour leur traditionnel séjour au Cap Nègre. Chaque année, l’ancien président suit sa femme dans la maison de famille varoise. L’occasion de retrouver sa belle soeur, Valeria Bruni-Tedeschi, et sa belle-mère et de descendre sur les rochers pour profiter d’un bain de mer. Que ce soit pour tenir les palmes pendant que Madame remet son peignoir ou se tenir compagnie, côte à côte pour sécher au soleil, l’ancien président et sa première dame prouve qu’au moins, malgré les mauvaises langues, leur tandem, formée il y a plus de 10 ans, fonctionne toujours à merveille !



Et dans le genre Dorian Grey, encore, je demande Sting. A 69 ans, il a le corps d’un homme de 30 : tout est parfait ! Si ce n’est le mini moule-b… noir qui lui sert de maillot de bain. La preuve est à retrouver dans Voici qui montre le chanteur britannique prendre le frais sur un yacht en Italie. Et d’après l’hebdo, c’est tout de même le fruit d’une hygiène de vie stricte, voire austère : exercice, régime cru, yoga et… 30 ans de mariage monogame !



Le « faux pas sanitaire » de Brigitte Macron : Closer s’attaque à l’image immaculée de la première dame. Que montre-t’il d’un doigt réprobateur ? Des accolades, et même une bise - quelle horreur ! pendant le défilé du 14 Juillet. Dans les tribunes, l’épouse d’Emmanuel Macron, vaccinée et déjà contaminée, il y a moins d’un an, a osé ! Et vas-y que je passe la main dans le dos, et vas-y que je te tends ma joue masquée pour un semblant de bisou, que je me rapproche d’un petit garçon masqué, lui aussi, pour lui permettre un selfie… Quels crimes !!



La fabuleuse (et fake ?) histoire du divorce des Kimye… Kim Kardashian et Kanye West ont décidé de partir ensemble, en famille à San Francisco « pour s’amuser », mettant ainsi en scène leur merveilleuse entente post divorce. Les enfants ne doivent plus rien comprendre, mais ce n’est pas grave, les likes sont bien plus lucratifs que les mouflets. « Ils ne sont plus amoureux, mais aiment passé du temps ensemble». « Ils sont sur la même longueur d’onde pour l’éducation des enfants. » « Elle sera toujours sa plus grande fan.» «Il fera toujours partie de sa famille »… Cette fable nous est contée par Closer qui rajoute même que l’influençeuse est ravie que le rappeur ait retrouvé l’amour, dans les bras d’Irina Shayk. Mais Public, de son côté voit des choses un peu plus sombres : la demoiselle en question aurait déjà vidé Kanye en refusant de l’accompagner à la fashion week de Paris, car elle « ne veut pas qu’on croit qu’ils sont ensemble ». Et Public murmure même que le mannequin de 36 ans trouve qu’il n’est pas assez propre, « regrettant notamment une forte odeur corporelle ». Casse-toi, tu pues, donc…



Malgré une « Une » aguicheuse, Gala ne nous apprend pas grand chose de nouveau sur les relations entre le Prince William et Meghan Markle, insistant plutôt sur leurs styles diamétralement opposés, lui étant parfaitement dans son rôle, le sens du devoir chevillé au corps, et elle, faisant figure de tête brulée, d’aventurière qui influence son mari et exacerbe son coté mouton noir. Elle ne comprendrait par exemple que Harry n’ait pas droit à autant d’égards que l’héritier du trône (ah, ces américains…) Et de son côté, le Duc de Cambridge qui déjà, ne supporte pas les débordements d’émotion, et encore moins leurs étalages publics, ne décolère pas que l’actrice de « Suits » se pense héritière de Diana et s’approprie sa mémoire. Prochain déballage annoncé dans Closer : les mémoires du Duc de Sussex, pour lesquels il aurait déjà touché une avance de 20 millions de dollars. Et prochain point de crispation potentiel : le bapteme de la dernière née, Lilibet Diana. Harry propose le château de Windsor, et une date, le 4 Aout : les 40 ans de Meghan. Ca va chauffer !



Une nouvelle révélation sur le sort de Britney Spears : elle était régulièrement droguée par son équipe. L’affirmation rapportée par Public vient de son ancien garde du corps, Fernando Flores : « Elle passait subitement d’une personne normale à quelqu’un qui vivait dans un monde parallèle. » Un cocktail de médicaments lui était ainsi administré une fois par semaine, et visait à la rendre plus docile pour la faire travailler 70 heures par semaines. La défense de la chanteuse s’étoffe donc, pour tenter de faire tomber sa tutelle, sans doute l’oeuvre de l’avocat qu’elle a enfin pu se choisir elle-même, il y a quelques jours, une pointure qui a déjà défendu Ben Affleck, Steven Spielberg ou Sean Penn.



Ben Affleck, justement qui s’apprête à déménager. Il reste à Los Angeles, mais devrait bientôt vivre avec son ex, nouvelle petite amie : Jennifer Lopez. la superstar achète une maison à 54 millions de dollars avec 4 pistes de bowling privées, un billard, douze salles de bains et une piscine géante. Largement assez pour accueillir et dorloter la famille recomposée de 5 enfants.



Justin Bieber renouerait-il avec le bad buzz ? En plus de tromper ses 183 millions de followers en laissant entendre que sa femme et lui attendent un enfant, le chanteur canadien a récemment été filmé, après sa sortie de scène à Las Vegas, la mine fermée, semblant passer un monumental savon à Madame. Son passé avoué d’homme violent et porté sur la fumette ressort illico, et des milliers d’internautes s’écharpent sur l’interprétation à donner à la vidéo. Public, de son côté, préfère enfoncer le clou et publie une photo du chanteur en train de claquer 800 dollars dans une boutique de cannabis…



Elodie Frégé a largué Gregory Fitoussi. Alors qu’ils figuraient le nouveau couple glamour de l’année dans les hebdos People, l’histoire est déjà finie. Après un démarrage collés-collés en confinement ou en vacances sur les plages du Costa Rica, la chanteuse a trouvé l’acteur trop jaloux quand il a fallu retourner à la dure réalité du quotidien.



Et pour finir, la traditionnelle rafale : Gaël Monfils s'est marié en Suisse avec une joueuse de tennis et il a invité Mat Pokora. La chanteuse Adele a un nouveau boyfriend : un agent de sportifs de 39 ans, Rich Paul. Sophie Davant est casée : Closer ne connait pas son nom mais croit savoir qu il s agit d’un retour de flamme. En tout cas, c est la principale intéressée qui a lâché le morceau sur un plateau télé. Adriana Karembeu obtient un rôle récurrent dans Plus Belle La Vie, dès la rentrée. Et Ed Sheran a perdu 22 kg en adoptant un meilleur style de vie, boulimique et alcoolique, il a réussi à se soigner à l’arrivée de sa fille.