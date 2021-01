Jade Hallyday séparerait bien Laeticia de Jalil, Ben Affleck rompt pour ses enfants; Charlène de Monaco rentre dans le rang en petite robe stricte, Miley Cyrus se prend pour Spiderman nue; Dany Boon a envie de se marier, Jean-Marie Le Pen dit oui

Mais aussi, Slimane et Vianney sont devenus des Enfoirés; Roselyne Bachelot préfère Molière; Céline Dion, toujours en deuil et le fiancé de Jennifer en question

La semaine est lourde de disparus sur la Planète People, Jean-Pierre Bacri, en tête, qui fait la une de Match, Gala et Voici. Les autres nouvelles paraissent toutes plus légères du coup et si elles peuvent nous faire sourire, alors, elles sont toujours bonnes à prendre !

Charlène n’a rien à dire. Tout va très bien, Madame la Marquise. Enfin Madame la Princesse. « Interview vérité », en Une de Point de Vue : il fallait bien stopper l’hémorragie : elle soutient son mari, qu’elle admire beaucoup, et elle le sent de plus en plus heureux. Sa nouvelle coupe de cheveux ? Elle s’attendait bien sûr aux réflexions mais le style lui plait et elle assume. « Ce qui compte c’est que Jacques et Gabriella adorent voir leur maman avec sa nouvelle tête et que l’effet de surprise passé, le Prince la comprenne et l’aime, lui aussi. » C’est quand même un autre style, passablement plus sage qui a été choisi pour les nouveaux portraits officiels, tout comme l’article de Point de Vue : robe blanche, frange sage, le crâne rasé n’existe plus. Et le nouveau procès en paternité du Prince Albert, pour une naissance qui aurait eu lieu pendant leur relation ? La question trop cash, n’est pas dans les habitudes du journal et l’allusion restera laconique : « il y a des moments plus ou moins facile, c’est le cas pour tout le monde »… RAS, SAS !

« La lionne » n’aime pas les anglicismes. Au ministère de la culture, Roselyne Bachelot a installé une tirelire qui doit être remplie d’un euro chaque fois que la langue de Shakespeare est préférée à celle de Molière… « On a un conf-call avec la team Com’, sur l’annulation du show « Best of 80 »… Bim, quatre euros dans le cochon..

Et oui ! Le fauve de Jean Castex, c’est elle. Les deux ministres sont amis depuis longtemps, mais on pourrait presque se demander, s’il n’en pince pas un peu pour elle : dans ses voeux à Emmanuel Macron, le premier ministre lui a souhaité cette année, « d’aller au théâtre avec Brigitte, et Roselyne puis poursuivre la soirée dans un restaurant et, enfin, la terminer en discothèque, évidemment toujours avec Roselyne ». Ca flirte un peu là, quand même, hein ? Avouez ?

Mariage VIP très secret. Cette semaine a été célébré un mariage dans la plus grande intimité. Il s’agissait d’une union religieuse, prononcée à la maison, peut-être pour éviter les curieux et le virus. De qui s’agit-il ? Kanye West ? Laetitia Hallyday et Jalil Lespert ? Jeff Bezos et sa nouvelle compagne ? Et non… Ce n’est que ce petit coquin de Le Pen père, qui a décidé d’épouser Jany, sa femme « civile » depuis 30 ans. Bénédiction en latin donnée par un prêtre ultra-traditionaliste, à Rueil-Malmaison, au domicile de l’ancien président du FN. Des vidéos ont circulé sur les réseaux, mais elles ne montrent aucune de ses trois filles. Et pour cause, elles n’avaient pas été prévenues ni invitées. Et c’est même dans la presse qu’elles ont appris la nouvelle. Pour Yann, mère de Marion Maréchal et ainée de Marine Le Pen, "perturbée" par la nouvelle, "on sent que quelque chose n'est pas normal... Son entourage n'est pas très catholique..." Le marié a 92 ans, la mariée 88, peut-être un petit problème de mémoire qui s’installe ?

Celui qui aimerait bien passer devant Monsieur le maire, cette année et pas en secret, selon Closer, c’est Dany Boon ! L’hebdo fait sa Une sur le couple radieux et radiant que le ch’ti préféré des français forme avec Laurence Arné. Larges sourires sur toutes les photos, il parait qu’elle le fait rire et que ça fait deux ans que ça dure. Les deux comédiens ont passé le confinement ensemble en Belgique. L’occasion pour la demoiselle de découvrir la peur panique des maladies de Dany Boon. « Quinzième prise de température de la journée. Mon quotidien avec un hypocondriaque. Help ! » avait-elle notamment publié sur Instagram. Reste un détail à finaliser : le divorce de la star d’avec sa précédente et troisième épouse, mère de trois de ses enfants, dont il est séparé depuis… deux ans, aussi, tiens.

Céline Dion, toujours au bout de sa vie. Encore en deuil de « son René », elle ne réussirait pas à passer à autre chose. Public et Closer donnent chacun une place à sa tristesse avec pour preuve un post de la star le jour anniversaire de la mort de son mari. Le cliché montre un gros plan des mains enlacées du couple qui se promène sur une plage, la légende fait part de l’absence et du manque, comme une prière, une invocation. Pas gai, c’est sûr. En même temps, la star québécoise n’allait pas poster l’émoji « chapeau pointu et langue de belle-mère », il faut comprendre les circonstances. Elle réserve sans doute sa joie pour le 25, car le mois de Janvier est aussi celui de l’anniversaire de René-Charles, le fils ainé de René et Céline. Gala a saisi l’occasion de ses 20 ans, pour nous présenter le jeune homme sur une double page. Fini la tignasse de Raiponce, le minot a maintenant une barbe de trois jours et un joli sourire. L’hebdo évoque sa discrétion, « un jour dans les jupons de sa mère », le lendemain, bad boy tout de noir vêtu, capuche sur la tête. Golfeur, joueur de poker, chanteur de hip-hop, et « formé dès son jeune âge, à manier les chiffres par son papa », il maintiendrait une relation fusionnelle avec sa mère, dont il pourrait bientôt gérer la carrière. Madame Dion, un conseil pour que tout se passe bien : arrêtez de tout déballer aux journalistes ! L’année dernière, la diva avait raconté dans la presse qu’une certaine Alexia avait passé « l’Halloween » avec sa famille, s’occupant de découper les citrouilles avec les jumeaux Eddy et Nelson et que son fils était très amoureux. Mais Mamaaan !

Une autre ado a fait entendre sa voix, ces derniers jours, selon Public : Jade Hallyday aurait fait pression sur Laeticia pour qu’elles rentrent aux Etats-unis. Pourtant, il n’y avait pas vraiment de contrainte, puisque le lycée français n’a pas rouvert. L’école à la maison, et en décalage horaire aurait pu se poursuivre. Mais l’hebdo nous apprend que l’ainée de Johnny et Laeticia n’a pas vraiment digéré la nouvelle idylle de sa mère, et qu’elle préférait l’ex, Pascal Balland. Allez, Pacific Palisades, la plage, les voisins célèbres, et une ado qui retrouve le sourire, c’est pas si mal, non ?

Appel aux dons pour les Enfoirés : Vos hebdos relayent le message de la bande à Coluche, qui cette année n’a pas pu se produire en public, mais a enregistré ces jours-ci à Lyon, son concert annuel. Le manque à gagner est astronomique pour l’association : 4,2 millions d’euros. Le show devrait être diffusé sur TF1 début Mars avec notamment deux petits nouveaux : Slimane, qui avait pourtant dit « ne pas correspondre à ce spectacle. « Ce n’est pas du tout mon délire » avait-il ajouté. Et Vianney qui de son côté n’était jusqu’ici « pas à l’aise avec la part artistique » du show. Y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! A noter aussi le retour de Carla Bruni, après 14 ans d’absence, ce qui permet à Voici de faire sa Une : l’ex première dame est arrivée sur place par le même TGV que Patrick Bruel et Christophe Maé, puis elle a été rejointe le lendemain par son mari. Nicolas Sarkozy a assisté à tout, répétition et enregistrement, sagement assis dans la salle vide. « Son plus grand fan » insiste l’hebdo qui évoque le couple fusionnel, comme au premier jour, après leur rencontre organisée par Jacques Séguéla. « Ils réfléchiraient à la présidentielles de 2022 ». Euh, c’est une bombe ou une blague ?

Miley Cyrus à nouveau dans la provoc. Elle, elle n’est plus ado, mais elle mériterait parfois d’être punie dans sa chambre. La chanteuse de 29 ans est même selon Public « repartie en sucette ». Ces derniers jours, elle a escaladé un immeuble complètement nue, après une soirée arrosée, elle a proposé des plans à trois Shawn Mendes ou Harry Styles, et exposé sa sexualité au magazine ELLE US. Elle trouve que les « pénis font de merveilleuses sculptures, mais à part ça, [elle n’est] pas intéressée », et selon elle, tout le monde sait que les filles sont plus sexy. D’où peut-être son clip dégoutant avec Dua Lipa, se prenant pour des vampires assoiffées de sang-confiture de cerise, d’araignée croquée, et de léchouilles embarrassantes. Les ventes décevantes de son dernier album et son retour au célibat semble bien l’avoir replongée tout droit dans l’alcool et la drogue, dont elle jurait avoir décroché l’été dernier.

Ben et Ana, c’est fini ! Ben Affleck n’est plus avec la James Bond Girl, Ana de Armas. En comédiens civilisés, la séparation s’opère avec une grande courtoisie. Elle, à 32 ans, voulait fonder une famille et quitté Los Angeles. Lui, à 48, et déjà 3 enfants, tient à rester près d’eux dans la cité des Anges. Equation Insoluble, tant pis : Au revoir Monsieur, en ne souhaitant plus de vos nouvelles, je vous remercie de l’intérêt que vous nous avez montré. Cordialement.

Le fiancé de Jennifer Lopez est-il un mec bien ? Accusé de malversations par son ex-femme, et le frère de celui-ci, Alex Rodriguez va être jugé cet été, et risque 30 ans de prison. L’occasion pour Public de dévoiler des comportements momoches avec les femmes : tromperies à tout va, plans à plusieurs avec des prostituées et incitations à se faire implanter des gros seins - Cameron Diaz aurait d’ailleurs cédé sur ce point… Madonna ou encore Kate Hudson font partie de ses ex. Vu de loin, le joueur de baseball, 45 ans, n’est même pas bel homme, qu’est-ce qu’elles peuvent bien lui trouver ? Mystère…

Et pour finir : Le père de l’enfant que porte la chanteuse Shy’m est Tanel, le fils d’Hélène Noguera et donc neveu de Lio. Kanye West fait construire de drôles de petites maisons rondes sur le terrain de son ranch, serait-ce un pas de plus vers la secte ? Justin Timberlake confirme la naissance de son deuxième enfant avec Jessica Biel, un fils prénommé Phineas; Kate Moss et sa fille se sont offert une virée shopping à Paris : YSL, Gucci, Chanel, elles ont fait le plein d’essentiels; Gillian Anderson s’est fait chourer son homme par sa meilleure amie un tout petit mois après leur séparation; chaque membre de l’équipe du show « l’Incroyable Famille Kardashian » a reçu une Rolex à 8000 dollars au pot de fin de tournage; Michèle Laroque, Elie Semoun ou François Berléand aimeraient participer à « Danse Avec Les Stars », et Sarah Jessica Parker vend elle-même les chaussures dans la boutique qu’elle a ouverte à Manhattan.