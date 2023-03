Jade Hallyday se découple en douceur, Marlène Schiappa se réencouple avec fracas; Michael Douglas strip-golfe; Cerise regonfle Renaud; Brad Pitt tapis-rougise Ines; Harry et Meghan se font expulcotager; Virginie Efira césargasme, Benoît Magimel yoyotise

Une des hebdos People

Marlène Schiappa a changé de bonhomme, mettant un terme à sa vie d’avant en 3 mois. Paris Match est aux premières loges pour tout nous raconter : le coup de foudre a eu lieu à New York, avant Noël, dans un bâtiment de l’ONU. Le beau gosse est français, il a presque cinquante ans, dirige une mutuelle et son allure rock tatouage-barbe courte a fait mouche. Quelques semaines de flirt numérique avec quelques tags et messages personnels sur les réseaux, puis il a fallu faire le grand saut. Prévenir les familles respectives, le président et la première ministre, qui écopent de quelques-uns de ses dossiers pour prévenir tout risque de conflits d’intérêts. Parce que « notre histoire est banale, des millions de gens vivent ça. Sauf que des millions de gens ne sont pas ministres ». Comme à 19 ans, lorsque mariée depuis seulement 2 semaines, elle a tout quitté pour son mari actuel, la secrétaire d’état chargée de l’économie sociale et solidaire est fidèle à son tempérament impulsif. Et elle assume.

Madonna, plaquée, par un toy boy est au fond du seau. Depuis les Grammy Awards, tout s’effondre pour la Reine (-Mère) de la pop : on savait déjà que le public y avait largement moqué son visage d’alien, complètement déformé par les bistouris ainsi que son speech fumeux. Mais elle aurait aussi très mal vécu de passer inaperçue pour les autres stars présentes à la cérémonie. « Tout le monde se fichait bien qu’elle soit là et elle n’a pas l’habitude que ça se passe comme ça » a confié un proche au site américain Page 6. Côté pro encore, son projet de biopic a été remisé au fond du placard pour cause de nullité du scénario que la chanteuse refusait de modifier. Et ajoutez le côté perso donc, avec ce dernier flirt de 23 ans qui l’a jetée pour une petite son âge : « elle n’a pas vraiment le coeur brisé », nous rassure t’on dans Voici, mais la rupture a tout de même aggravé « sa crise de confiance ».

Jade Hallyday est célibataire. Exit sa love story de 2 ans avec le fils d’une actrice, Michael Sean. Public savait qu’il y avait de l’eau dans le gaz, et que des vacances « à la neige pour recoller les morceaux » n’y ont rien fait. Preuves ultimes ? Les deux jeunes gens ont cessé de se suivre sur les réseaux et Jade a retiré toutes les photos à deux. Il semblerait que l’aînée de Laetitia et Johnny préfère dorénavant “se concentrer sur ses études ».

Et après on se demande pourquoi la justice est embouteillée : Lady Gaga fait l’objet d’une plainte parce qu’elle n’a pas versé la récompense prévue pour la remise de ses chiens. La plaignante estime « avoir subi un préjudice moral et d’anxiété, et avoir perdu le goût en la vie en raison de la promesse non tenue », alors qu’elle s’attendait à recevoir un demi-million de dollars. Et pourquoi la méchante pop star n’aurait-elle pas versé la somme faramineuse alors que ses deux bouledogues français lui avaient été rendus après un rapt ultra violent qui avait envoyé le promeneur des chiens à l’hosto, 4 balles logées dans la poitrine ? Parce que ladite victime a été reconnue comme complice avérée des voleurs.

Michael Douglas est obligé de « se mettre à poil » s’il ne joue pas correctement au golf, et c’est sa femme qui l’y force. L’acteur a ainsi révélé que leurs parties étaient toujours pimentées de ce genre de pari risqué. Catherine Zeta Jones qui se considère meilleure joueuse que lui, lui permet quand même de s’acquitter de sa dette en étant caché dans les buissons, pour éviter de rameuter tous les paparazzis du coin.

Le mariage de Brooklyn Beckham a été un cauchemar à préparer. Au point que les 2 organisatrices ont porté plainte contre la famille de la mariée. Des horaires à rallonge mais surtout des caprices à n’en plus finir comme des fleurs blanches, pas assez blanches, la liste des invités à réécrire des centaines de fois, 94.000 euros juste pour le coiffeur. La mère et la fille ont été tellement capricieuses qu’il a fallu faire des cachotteries aussi bien au père qu’à Victoria Beckham. Une mascarade à 3,3 millions d’euros que les mariés souhaiteraient effacer avec une nouvelle cérémonie pour leur 1 an.

Renaud nage dans le bonheur, même si ça ne se voit pas. En pleine une, Voici annonce même le chanteur énervé « sauvé par l’amour ». Et autant, la jeune Cerise - dont on ne saura pas le nom de famille, apparaît radieuse, autant lui ? La mine fatiguée et sans mauvais jeu de mot, saoulée d’étale sur toutes les photos. Il tire une valise à roulettes et paraît prêt à mordre n’importe quelle main qui s’approcherait de lui. Ce qu’il a presque fait d’ailleurs en plein concert, arrêtant de chanter brièvement pour engueuler un fan qui s’évertuait à filmer malgré ses recommandations. Son public ne semble même pas lui en vouloir puisque sa tournée fait carton plein : 30 dates ont été ajoutées en cours de route.

"Qu’il ne nous fasse pas comme Harry » Pour s’éviter cette énorme disgrâce, Juan Carlos aurait personnellement tenu à régler les détails du divorce de sa fille, l’infante Cristina. Séparée d’Inaki Urdungarin depuis plus d’un an, il était tant d’officialiser. Selon Point de Vue, l’accord comporte essentiellement des clauses pécuniaires : un rente de 6000 euros par mois et une grosse somme bonus assortie d’une obligation de silence. Ici en Espagne, pas question que les détails de la vie à la cour fuitent comme en Angleterre ! Les Sussex sont définitivement devenus un contre-exemple pour l’hebdo des royaux qui porte aux nues, en une, Carl Philipp et Sophia de Suède, qui « à l’inverse de Harry et Meghan » est un couple « suppléant et fiers de l’être ». Ils font leur boulot, eux.

Des vacances au soleil, captées sur pellicule, pour deux stars de la télé. Comme aux vacances de Noël, l’endroit où il faut être, c’est l'île Maurice : Laurent Delahousse et Alice Taglioni, toujours beaux comme des camions font la une de Public, sur la plage, et en maillot. Et chez Closer, c’est Denis Brogniart, qui barbotte avec ses filles et sa femme. Le mag tient à nous faire savoir que le très mauvais buzz provoqué par d’anciennes collègues qui dénonçaient les accès de colère du chef de Koh Lanta, est enterré. Et à voir le large sourire arboré sur la plage, ça soulage…

Brad Pitt, à Paris : business ET plaisir, partagé avec Ines. Enrôlé dans la soirée des Césars pour remettre un trophée d’honneur à David Fincher, l’acteur a profité de ce petit CDD, pour emmener son amoureuse visiter la ville de l’amour. Public peut donner le programme presque minute par minute : arrivés en jet privé, les tourtereaux se sont installés dans une suite à 11 500 euros la nuit. Puis, il y aeu le red carpet, et le diner officiel au Fouquet’s. Et enfin, le couple a fini dans un bar à cocktail près de la tour Eiffel. « Il est vraiment très sympa » confie même la serveuse. Public a poussé jusqu’au dimanche son travail de planque, puisqu’on sait, grâce à eux, que « après de longs moments dans leur chambre », ils sont repartis vers la Suisse, pays d’origine de la miss.

A 17 ans, Benoît Magimel sortait dans les catacombes et « chiait mou pendant quinze jours » quand il croisait des skinheads. Oui, ce n’est pas chic, mais c’est la vérité sans fard que vous apprendrez si vous lisez Paris Match. L’acteur raconte aussi qu’il a fait le yoyo pour les besoins de « de son vivant » avec Catherine Deneuve. Il a dû perdre 20 kilos, 3 fois de suite en raison des longues pauses du tournage. L’hebdo consacre un long article sur les Césars où la « Meilleure actrice » de l’année. Virginie Efira est également mise à l’honneur. Elle écope de plusieurs pages bien plus lisses, plus attendues et évoque cette « jouissance presque physique au moment où on vous annonce que vous avez le César ». Plus glamour, mais tout aussi sincère.

Et pour finir, avec la raclette: le juron préféré de Mylène Farmer est « What the Fuck ! ». Les voisins de James Middleton, frère de Kate, sont excédés : il passe ses journées à faire vrombir ses tracteurs. Buckingham a choisi d'envoyer un courrier d’éviction à Harry et Méghan : Frogmore Cottage que les Sussex avaient rénové pour plus de 2,5 millions d’euros n’est plus chez eux, leurs affaires doivent être déblayées pour permettre l'emménagement du Prince Andrew. « Ma mère souhaitait qu’on garde un lien, mais lui n’était pas intéressé » : Jack Nicholson a un sixième enfant, une fille de 28 ans, qu’il n’est pas prêt de reconnaître. Une réunion des Friends un peu plus naturelle que la précédente : Courteney Cox a désormais son étoile sur le «Walk of Fame» de Los Angeles, et la mythique Monica avait invité Rachel - Jennifer Aniston et Phoebe - Lisa Kudrow a partagé l’évènement avec elle. Public nous apprend que la nouvelle Miss France a pris une soufflante dès le soir de son élection. Motif : Elle a appelé, à l’antenne, la nouvelle directrice Sylvie Fabre et non Cindy Fabre, gros lapsus qui mélangeait son patronyme avec son ennemie jurée, Sylvie Tellier.