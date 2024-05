Giulia Sarkozy turbine, Jacques & Gabriella de Monaco aussi, Carla like, Charlène flambe; Suri se dé-Cruise, Papa Tom récupère de sa lipo, Mama Rihanna Michael-Jacksonise son fils; Ben Affleck & Jennifer Lopez se délovent, Jérémy Frérot &Shy’m s’enamourent

Unes des hebdos People

Rihanna Mickael-Jacksonise son enfant. Vous vous souvenez du Roi de la pop qui avait suspendu son fils au dessus du vide, juste pour le montrer au photographe ? Et bien la chanteuse a repris le flambeau du parent indigne : alors que la gentille famille fetait les 2 ans de l’ainé – avec moultes toboggans, structures gonflables et piscine à balles, la chanteuse a soudaienemet pris son cadet par les jambes et secoué la tête en bas pendant plusieurs secondes. Une foule d’internautes s’est insurgée contre la pratique et Closer nous indique que le bambin ne rigolait pas du tout et qu’il lui a fallu de longues minutes pour « reprendre ses esprits ». Pour en rajouter une couche, Voici nous informe que toute la « birthday party » était organisée de nuit, pas le meilleur créneau pour les marmots. Who’s bad ?

Jacques et Gabriella de Monaco ont inauguré leur premier évènement, le chokolashow. L’idée était de sculpter de gros bloc de chocolat en réplique de voiture de course. Les héritiers du rocher ont dû dédicacé l’un de ses gros blocs et à voir les signatures maladroites, ce ne devait pas être facile. Leur maman, Charlène, pendant ce temps participait plutôt à un chienshow, remettant le prix du plus beau toutou lors d’un coucours canin. Blaser marron et pantalon crème, la princesse a fait sobre alors que cette année encore, elle est classée en tête des princesses les plus chèrement sapées. L’épouse d’Albert distance largement le peloton avec un budget toilette de 370.000 euros l’année dernière : Public nous montre la cape à 5 milles, la montre à 100 ou les pompes à un Smic et rappelle que sur la deuxième marche de ce podium en diamant, on trouve Eugénie d’York avec 196.000 euros de budget, puis Kate Middleton avec 100.000, les pauvrettes.

Kate Moss en super crush sur le petit fils de Bob Marley. Au placard l’aristo trentenaire Nikolaï, qui lui tenait compagnie depuis 2016 et welcome à la fougue d’un GenZ, reggae man à rastas, Skip. La top britannique s’est tellement enflammée qu’elle se serait ruée sur la scène d’un concert – « visiblement alcoolisée », merci Voici, et que seule la sécurité aurait réussi à l’en déloger. Il a 27 ans, elle 50, ils marchent collés collés sur le sable. Pff, la belle vie.

Céline Dion pète le feu au concert des Rolling Stones à Vegas. La diva, vêtue d’une robe ultra moulante rouge s’est levée pour faire de la air-guitare ou de la air-batterie sur différents morceaux, dont « Black Door ». Installée dans le super carré VIP, elle parait malgré tout un peu seule, debout à esquisser quelques pas de danse. Mick Jaggaer a quand même dû la remarquer puisqu’il a accepté un selfie, tout sourire avec la chanteuse et ses trois garçons.

Giulia Sarkozy fait ses débuts sur Insta avec la bénédiction de sa mère. C’est Public qui nous raconte l’histoire : personne ne comprenait pourquoi Carla Bruni-Sarkozy likait à tout va des photos d’un ado à poney, dont le compte porte le nom d’un cheval. En fait, il d’agit de sa fille, dont elle avait pourtant jalousement gardé l’anonymat jusqu’ici. La toute jeune fille, 12 ans – oui, c’est 3 ans avant la limite recommandée pour avoir un compte sur les réseaux y apparait cavalière émérite, avec de très longs cheveux blonds, et un large sourire copié-collé de celui de son père. Elle serait devenue, il y a peu l’égérie d’une marque d’équitation, « un rêve » pour la jeune fille.

Shy’m en pince pour l’ex de Laure Manaudou. Selon Closer, Jérémy Frérot qui vient à peine de rendre public son divorce d’avec la nageuse – même si ça fait deux ans que la séparation était consommée, s’est remis en couple avec la chanteuse. Paparazzés portant la même casquette, prenant le même taxi, ou lui sortant de son immeuble à elle en chausson, ils ont déjà l’air de partager un bon degré d’intimité. Leur coup de foudre remontrait à un concert des Enfoirés, en janvier dernier.

George Clooney a fêté ses 63 ans en tournage en Italie. Pas de méga fiesta à la Victoria Beckham mais une petite partie de basket entre deux prises, avec Adam Sandler, son partenaire de jeu.

Suri Cruise n’est plus : la fille de Tom a choisi de rejeter son célébrissime patronyme. Elle s’appelle désormais Suri Noelle, du deuxième nom de sa mère, Katie Holmes. Maintenant qu’elle a 18 ans, plus rien ne semble donc la relier à l’acteur qui est, pour elle, aux abonnés absents depuis des années.

Il ne voit pas sa fille, mais il se baigne ans la méditerranée. Tom Cruise s’est fait clasher sur les réseaux : avec ou sans t-shirt, les fans en avaient à redire sur son trip à Majorque. Avec t-shirt, maillot trop petit et baskets orthopédiques, Voici le voit tout droit sorti des Tuche. Et sans, au sortir de la baignade, les internautes moquent la forme de son torse et surtout les petits surplus de peau. Oubliant que le type a tout même 61 ans et des tablettes de chocolat, mes confrères du Daily Mirror ont fait intervenir un chirurgien esthétique qui affirme que ce body est typique d’après liposuccion. Voici, page 6, pour ceux qui voudraient vérifier que c’est toujours pas mal quand même.

Le torchon brûle, déjà ? encore ? à nouveau ? à vous de choisir, entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Ils n’ont pas été photographiés ensemble depuis 47 jours, le compte est précis. L’acteur ferait maison à part, l’actrice est venue à Paris en solo avec sa fille. Les rumeurs de divorce vont bon train chez nos confrères anglo-saxons : « ils ne sont quasiment jamais sur la même longueur d’ondes ».

Anne-Elisabeth Lemoine présente « officiellement son mec » au Festival de Cannes. C’est ainsi que la présentatrice de « C à vous » sur France 5 s’est adressé aux photographes en posant au bras de Bertrand Chameroy, un an après leur coup de foudre au même endroit.

Au rayon tatouage, cette semaine : Angelina Jolie en a ajouté trois à sa collec’ : « Stay Gold », sur son avant-bras gauche et un poignard à l’intérieur de chacun de ses majeurs. Brooke Shields, de son côté a accepté la proposition de sa fille cadette pour la fête des mères :se faire le même dessin, deux paires d’escarpins qui se font face, l’une avec des pieds d’adultes, l’autre, trop grandes avec des pieds d’enfants glissés dedans. L’actrice américaine partageait déjà une coccinelle avec son autre fille, Rowan.

Mais ils en sont ou pas alors ? Cette semaine, tous vos hebdos bruissent du voyage au Nigeria de Harry et Meghan. « Presque » royal pour Point de Vue, « N’importe quoi » pour Closer, cette escapade brouille les pistes et ressemblent à une vengeance doublée d’un pied de nez : les Exilés de la monarchie britannique qui n’ont pourtant plus aucun droit de représentation, s’y sont offerts bains de foules, colliers en bois, visite d’hôpitaux et d’orphelinats sur lit de soirées officielles pour promouvoir les Invictus Games. Meghan en a rajouté des caisses sur « son » pays – un banal test ADN sur Internet lui a révélé que 43% de ses gènes étaient nigérians et Gala racontent « les contre-champs pas toujours favorables au couple », avec des publics clairsemés, la mine renfrognée de Harry ou Meghan qui ne réussit pas à « rester engagée dans une conversation avec une fillette et sa maitresse d’école ». Le voyage était une entière initiative du Duc et de la Duchesse de Sussex. Pour montrer qu’ils savaient faire ? Ou bien qu’ils pouvaient ? En tout cas, le Roi Charles et l’héritier William l’ont en travers du gosier et comptent bien mettre tout en œuvre pour les empêcher de recommencer.

Et pour finir avant de jouer au Rami, Sonia Rolland va se marier et cultive le mystère : l’ex de Jalil Lespert ne révèle pas le nom de l’heureux élu, mais affirme qu’elle l’aimait déjà, il y a 20 ans. Le fisc espagnol lâche le mollet de Shakira et classe sans suite les poursuites pour fraude fiscale. Mélanie Thierry et le chanteur Raphaël ont eu leur troisième enfant et Sonia Mabrouk s’apprête à pouponner également : à 46 ans, la journaliste a annoncé se retirer de l’antenne pour congé maternité. Qui est le père ? Pascal Obispo avec qui on la disait en couple ? Pour l’instant motus.

