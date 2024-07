Gad Elmaleh retrouve l’amour, Laeticia Halliday modèle son new-Johnny; Gwyneth Paltrow subit un attentat à la diarrhée, Madonna le tâte-miche de son toyboy; Charlotte Casiraghi aime la déglingue; l’ex de Gabriel Attal remporte la star’ac chinoise

Unes des hebdos People

Gad Elmaleh lâche enfin son célibat ! L’humoriste est en couple avec un sosie d’Adriana Karembeu. La dame est américaine mais vit entre Londres et le Maroc. Elle a monté et dirige une marque de cosmétiques et selon Voici, sort avec l’humoriste depuis plusieurs semaines. Sur les photos, Amy est mince, grande et blonde et Gad se montre tout sourire en lui tenant la main. Le mag qui les a suivis dans les rues pour obtenir sa paparazzade confirme qu’ils s’arrêtent tous les 5 mètres pour « s’embrasser fougueusement comme des ados ». Longue vie ?

La pire des mésaventures est arrivée à un guest de Gwyneht Paltrow, dans les Hamptons : quelqu’un s’est littéralement vidé dans le lit de la chambre d’amis avant de fuir sans rencontrer la maitresse de maison pour lui expliquer son malheur. Et non, la mésaventure ne serait pas dû à l’Ozempic, cette drogue que tout le monde utilise outre-Atlantique pour maigrir fissa avant les litrons de rosé à Saint Trop’. La presse anglo-saxonne a peut-être découvert qui est le « phantom pooper », un « socialite » de 42 ans, ami de longue date de l’ex de Chris Martin. Peut-être un peu moins ami depuis…

Timothée Chalamet et Kylie Jenner se font une sortie masquée. Faute de les voir ensemble, les mags les croyaient séparés, mais non : l’acteur et la – la quoi d’ailleurs ?, ont été photographiés à la sortie d’un ciné à Los Angeles. Ils portaient tous les deux des masques FFP noirs, bien couvrants et des caquettes enfoncées sur le crâne. Ensemble mais pas trop collés collés.

Madonna célèbre le premier anniversaire de sa « near death expérience » avec un cliché sulfureux pour changer. La star est allongée dans un canapé, toute vétu de cuir rouge, son toy boy allongé à côté d’elle, la main négligemment posée sur son boop.

Et de son côté, sa fille, Lourdès Léon s’expose dans une robe « quasi inexistante » selon les mags britnanniques. La chanteuse de 26 ans assistait au défilé de Marc Jacobs, dans une robe à trous à mi-chemin entre le maillot de bain et le pull mité.

Jay-Z et Beyonce en mode cheap. Alors que tout le monde se demande où est passée Madame, le couple le plus bankable de la pop musique s’est offert une petite virée dans les Hamptons, sur un bateau riquiqui, à deux et presque sans personnel. Le producteur-rappeur a mitraillé sa petite femme qui jouait les pin-ups des années 40 avec un foulard noué autour de la tête et de grosse lunettes de soleil. On aurait presque dit qu’ils copiaient les Amal-Clooney, qui eux, sortent dèj à Ramatuelle, comme Jean-Luc et Béatrice, les meilleurs amis de mon beau-frère.

Laeticia Hallyday intronise Raphaël Quenard.Choisi pour incarner Johnny à l’écran, la veuve du chanteur a embarqué « son » comédien sur ses terres. Closer rapporte cette « folle soirée au Cap d’Agde » à l’Amnesia plus précisément, la boite de nuit du clan Boudou. Il y avait un concert de Jul, des coupettes et une ambiance de folie. La joyeuse bande est rentrée chez elle à 7’ du’. Après une visite de Marnes-la-coquette, il y a quinze jours et un pèlerinage prévu à Saint Barth, « la complicité entre eux ne cesse de grandir ». Pour incarner son propre rôle, elle a pensé à Lily-Rose Depp. A quand le tour du propriétaire pour elle aussi ?

Victoria Beckham joue aux petits chevaux sur son yacht. C’est sa routine des vacances selon Closer. La golden family est arrivée en Sardaigne pour retrouver son bateau et un fiston sur 3. Roméo, 21 ans, « enchaine les parties de jeux de société avec sa mère » avant de sortir en jet avec son père. Cette semaine, l’ex-chanteuse et le footballeur fêtait leur 25 ans de mariage, et pour nous faire bisquer, se sont rhabiller exactement comme au jour de leurs noces : une robe et un costume violet flashy. « Incroyable qu’on rentre encore dedans ! ». Gningningnin.

Luana Belmondo expose sa rupture par le menu dans Paris Match. Une femme lui a volé son mari, s’est imposée dans leur maison de vacances et ne s’est même pas cachée devant les voisins. Une histoire d’adultère à la fois banale et rocambolesque qui laisse un arrière-gout de gâchis et présente le fils de Jean-Paul Belmondo comme le briseur de ménage. Pas joli-joli et surtout parole contre parole.

Jennifer Aniston rejetée par ses futurs voisins. En Californie, notre « Friend » a décidé de faire contruire une énorme piscine dans sa nouvelle baraque (qu’elle a racheté à Oprah Winfrey pour 13,5 millions de dollars). Problème : les sècheresses à répétition entrainent des incendies maous et des restrictions d’eau draconiennes. Impossible de faire remplir une piscine sans autorisation et encore, seulement tous les cinq ans. L’es voisins soupçonnent un passe-droit et sont assez colères. L’ex-Madame Brad Pitt a peut-être argué que son bassin pourrait servir de réservoir pour les pompiers ?

Kanye West soigne sa réputation d’esclavagiste : après les propositions scabreuses, l’exposition au contenu porno du couple, il est à présent accusé d’imposer des conditions de travail hors limite, et ce à de très jeunes employés. Ayant la volonté de faire cavalier seul, le rappeur a commandé une appli qui pourrait diffuser son nouvel album. Huit personnes ont porté plainte, il leur fallait notamment être joignable à toute heure du jour, travailler de longues heures d’affilée et ce sans être payés. Sans complexe, le chanteur les appelait « Les esclaves » et multipliaient les « blagues » racistes et sexistes. Les plus jeunes de la team, petits génies de la tech, avaient 14 ans.

Kloé Kardashian maquille sa fille comme une voiture volée. La petite True, 6 ans a participé à sa fête de fin d’année avec le full make-up signature de sa famille, fond de teint, contouring, rouge à lèvres glossy et faux-cils, une horreur. La mère, qui se fait régulièrement afficher pour retoucher ses enfants à l’extrême sur ses clichés Insta, a assuré que « aucune de nos filles n’est maquillée comme ça tous les jours. C’était exceptionnel ». Et moche aussi.

Heureusement, la petite n’a pas participé aux 40 ans de Môman, qui là aussi débordaient fe bon gouts : sur le thème de Dolly Parton, star de la Country, des dizaines d’invités se sont trémoussés jusqu’à l’aube. Il y avait des danseuses de pole-dances, un set du rappeur Snoop Dog, les sœurs au gros K portaient des chapeaux de cow boys et des lançeurs de billets étaient prêtés remplis de petites coupures. Kim a posté le lendemain qu’elle ne se souvenait plus de rien. Il vaut mieux ?

Mathieu Delormeau s’engage dans une pente très glissante. L’ancien chroniqueur d’Hanouna a été arrêté en train d’acheter de la cocaine en bas de chez lui. La perquisition a permis de trouver d’autres drogues, en petite quantité, comme du GHB et de la MDMA et du cannabis. Selon Public, l’animateur voit son temps de télé et son entourage se réduire à peau de chagrin. Et selon Voici, il resterait terré dans son appart, enchainant la junk food depuis des semaines. Dur dur pour un depressif chronique.

Et décidément Paris Match plombe l’ambiance avec une interview d’Angelina Jolie. Le prétexte est l’engagement altruiste de l’ex de Brad Pitt mais ce qui transparait en creux, c’est une déprime carabinée. Maigre comme un coucou, elle avoue « n’avoir aucune aptitude au bonheur » et verrouille tous les sujets intimes auprès du canard. « Il y a bien longtemps que je n’ai pas ressenti un authentique sentiment de légèreté ou été prise d’un grand éclat de rire ».

Pour finir avant de boucler ma valise : l’ex de Gabriel Attal, la chanteuse Joyce Jonathan a remporté la star’ac chinoise en chantant en VO devant 13 millions de téléspectateurs. « Mes enfants ne doivent pas attendre la fortune de papa » : Kevin Coster rejoindrait-il la guilde des PPAAD, les pères pleins aux as deshériteurs ? Charlotte Casiraghi avoue un attrait pour le fragment, le déglingué : « j’ai toujours été attirée par tout ce qui est brisé, fragile ». Le film de Laurence Arné, « la famille Hennedricks », avec Dany Boon, fait flop. Pour un tournage, Laura Smet passe ses journées dans la flotte, entourée d’une purée de brocolis et de salade pour imiter un lac et elle adore ça. Gigi Hadid a fait faire une bague pour Taylor Swift : la tête de son chat en médaillon, le numéro de maillot de foot de son boyfreind, des micro-perles et des cœurs enflammés, une somme kitsch et moche. La maladie de Céline Dion commence à attirer les requins : Closer donne la parole à un professeur qui promet un médicament pour 10 millions d’euros. « Pas grand-chose pour elle » Ben voyons.