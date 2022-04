French pétasse, extorqueuse : Vanessa Paradis selon Johnny Depp, Italian pouf’ blindée : Carla Bruni selon Closer; Madonna se fait plaquer, Ophélie Winter se fait dompter, Franck Dubosc un peu des 2; Charlène de Monaco se paillimentait en Afrique du Sud;

Unes des Hebdos People

Cette semaine, chez les People, comme un deuxième tour de présidentielles à la française, on est contre, on s’oppose et on s’agace.



Madonna est un coeur à prendre. Et l’info serait presque passée inaperçue, puisqu’elle fait quelques micros lignes aux toutes dernières pages de Public et Voici. La Madone et son ton boy ont rompu. Le danseur Ahlamalik Williams, 28 ans, n’avait plus les mêmes envies que sa mém… pardon, sa compagne, mais l’idylle aura tout de même duré plus de 3 ans. Est-ce à cause de cette rupture que la star internationale décide de vendre sa maison ? Ou bien juste pour faire une grosse plus-value rien que sur son nom ? Un an à peine après avoir acheté une énorme maison à Los Angeles, la chanteuse la remet sur le marché avec un léger surplus de 4 millions de dollars sur l’étiquette. Joli coup !



Jennifer Lopez se mue en fiancée de l’enfer. « Bridezilla » est le terme choisi par mes confrères anglo-saxons, mélange de Bride, « mariée » en Anglais et du dragon très fâché Godzilla. La diva a décidé qu’elle voulait «un mariage royal à Hollywood » et elle a déjà embauché plusieurs organisateurs chevronnés. Mais même s’ils rivalisent, nous dit-on de propositions grandioses, de combos « lieu incroyable + lune de miel inoubliable », toutes les idées ont jusqu’ici, été retoquées. Ultra-exigeante, la chanteuse les harcèle jour et nuit, et aux dires de ses proches, même son fiancé, Ben Affleck fait les frais du Hulk-en-tulle, au point qu’ils redoutent qu’encore une fois, le mariage n’ait pas lieu.



Mike Tyson a Will-Smithé un quidam dans un avion. Enfin plutôt Zidanisé. Sur un vol entre San Francisco et la Floride, le champion de boxe, 55 ans, a perdu son sang-froid et collé une série de gros bourres pifs à un passager exaspérant. Ça soulage, peut-être, mais ça ne fait rien avancer… Le jeune imbécile passablement éméché qui l’a provoqué de longues minutes a porté plainte et lui, a été débarqué de l’avion. La bagarre a bien sûr été filmée par les passagers et est disponible en ligne, mais les réactions ont plutôt été en faveur du boxeur, arguant en substance que « cette génération croit qu’elle peut tout se permettre sans être inquiétée ».



Ophélie Winter prépare son comme back. Son dernier passage sur scène lui a donné des ailes ! Après son duo avec julien Doré, Gala nous explique qu’elle fait le tri dans ses cartons, qu’elle retouche un peu ses maquettes et qu’elle a engagé un producteur qui la coache fermement : « Ophélie n’a jamais eu de cadre, on travaille la-dessus, c’était la condition pour une collaboration. » Et le dompteur remet aussi de l’ordre dans les rumeurs : non, sa protégée n’est pas au bord du gouffre, elle s’est fait une légère entorse qui lui a valu 4 jours de béquilles lors de son passage à Paris, et non, elle n’a jamais, non plus, été SDF, elle balançait seulement de fausses infos pour savoir qui les faisait fuiter dans son entourage. Bon, cette ficelle est un peu grosse, mais, pourquoi pas !



Franck Dubosc en crise, Voici expose l’humoriste tout penaud. Le mag nous informe que le couple qu’il forme depuis 12 ans avec Danièle, bat de l’aile. Photographié seul, dans les rues près de chez lui, en sweat à capuche, sa petite baguette de pain à la main, il est vrai qu’il n’apparait pas au top du glamour. L’acteur aurait confié qu’il avait vraiment besoin de s’évader de son quotidien, d’être « loin de son couple », dit une source. Et la crise s’étendrait même à son travail, touchant ses performances d’acteur : en tournage à Courchevel, «il était plus fermé, moins concentré, il a du refaire des prises, alors qu’avec lui, la première suffit souvent. » Mauvais coup pour le quinqua.



Snoop Dogg se vend au plus offrant. Vous vous imaginiez que les rappeurs qui chantent ensemble sont complices ? Qu’ils partagent une bière le vendredi soir, en partageant des tuyaux pour nettoyer leurs dents en or ? Et bien, non. Pour certains les duos ne sont qu’une affaire de gros sous, suivant une grille tarifaire bien remplie. Vous voulez que Snoop Dog chante avec vous le jour de votre mariage ? Un couplet vaut 230.000 euros, plus un autre billet du même montant si vous voulez le clip en sus. Mais attention, il faudra que ce soit dans la boite en une heure, sinon, le prix pourrait augmenter. On peut vous proposer aussi Nicki Minaj, mais c’est plus cher : 500.000 dollars pour un « featuring » de 8 lignes. Ca vous tente ?



Bill Murray, pervers pépère ou wokism’ victim ? Le dernier tournage de l’acteur vient d’être interrompu en raison de « son comportement inapproprié ». Un viol ? Une plainte a été déposée ? Non. Mais « certaines femmes se sont senties mal à l’aise » parce qu’il s’est montré « très tactile » envers un membre de l’équipe. Il a touché ses cheveux, mis son bras sur son épaule. Une source a indiqué qu’il agissait pourtant « de façon comique », mais ça n’a pas suffit pour éteindre le feu. L’acteur est connu pour ses coups de sangs et l’une de ses partenaires, Lucy Liu s’était même vu insultée parce qu’elle avait voulu changer une scène. Alors, a-t’il franchi la barre de trop, ou bien les américains ne savent-ils définitivement plus gérer leurs relations humaines sans avocat ?



Louis Bertignac/Carla Bruni, deuxième manche. Closer nous apprend que l’épouse de Nicolas Sarkozy serait furieuse des révélations de son ex. L’hebdo rallonge la liste des révélations trouvées dans l’autobiographie du chanteur : en plus d’avoir balancé qu’il ne l’avait jamais vraiment aimée et que ses premières chansons étaient nulles, celui-ci rajoute qu’elle aurait trompé Eric Clapton avec Mick Jagger et que, « élevée par des milliardaires, entourée d’employés de maison, (…) elle avait des problèmes de petite fille riche » qui «se cachait dans sa chambre au moindre bouton sur la joue ». Un gentleman, décidément.



L’autre ex de la semaine qui balance, c’est Johnny Depp. Le procès crasseux qui l’oppose à son ex-femme continue en direct-live, et cette fois, c’est Vanessa Paradis, pourtant irréprochable d’empathie et de soutien jusqu’ici qui a pris une balle perdue : une lettre a été dévoilée où l’acteur en parle comme de « l’extorqueuse française », « une pétasse » qui aurait entamé un «lavage de cerveau de leurs enfants » pour les monter contre lui. Certes, c’était au moment de leur séparation, mais ça fait quand même mauvais genre. Cette semaine, on a appris aussi que leur passion pour la destruction avait débuté dès le jour du mariage, dont le thème était « Diner, Danse et Drogue » et où la mariée passait de table en table avec un panier rempli d’ecstasy… Bonne ambiance ! La relation toxique du Pirate des Caraïbes et d’Amber Heard ne fait plus de doute donc mais le camp Heard a sans doute perdu une grosse bataille ces jours-ci : l’avocate de Madame voulu faire un coup, émouvoir dans les chaumières, en montrant la palette de maquillage usée qui avait servi à maquiller les bleus pendant toute la durée du mariage. Problème : la marque de ladite palette n’existe que depuis 2017, soit un an après la séparation du couple… Ouch.



Et puis dans la chronique judiciaire encore : le clan Kardashian est actuellement en procès, poursuivi par leur ex-belle soeur et belle-fille, Blac Chyna. L’ex femme de Rob, les accuse d’avoir ruiné sa carrière en précipitant l’arrêt de sa propre émission de télé-réalité, « Rob et Chyna » après seulement 7 épisodes (ouf !). Elle réclame 94 millions de réparation. Comme pour Johnny Depp et Amber Heard, le procès est évidemment sur-médiatisé et met au jour la personnalité ultra violente de l’accusatrice. Dernières révélations en date : selon Kris, (la mère des K), la plaignante aurait plusieurs fois tenté de tuer Rob. En collant un revolver sur sa tempe par exemple et une autre fois en essayant de l’étrangler avec le fil du téléphone. Le quoi ? L’affaire remonte à 2016… Il y avait l’écouteur posé à l’arrière du combiné aussi pour qu’une deuxième personne puis écouter la conversation ? Ils doivent avoir la même avocate qu’Amber Heard.



Les fraises ? Très peu pour Rihanna, qui nous prouve qu’elle ne raconte pas de salade, et que son nouveau régime de femme enceinte est composé de fruits salés. Dans Closer la chanteuse est paparazzée sur la plage, à la Barbade, son île natale. En micro-jupe à paillettes, haut de maillot assorti, et ventre prêt à éclater, elle s’épluche tranquillou une mangue au couteau, et avec de l’eau à mi-cuisse, elle part rincer ses tranches dans la mer. A ses côtés, le père de l’enfant, juste avant d’être arrêté par les policiers de Los Angeles. Accusé d’avoir participé à une fusillade, Asap Rocky pourrait bien être à l’ombre jusqu’à l’adolescence de son rejeton : il risque jusqu’à 14 ans de prison.



Adele entame son grand ménage de Printemps. Pour tenter de sauver son spectacle, elle a éjecté toute son équipe artistique. La chorégraphe responsable de « l’étang pourri » au milieu de la scène, les râleurs qui avaient raconté que la diva pleurnichait des heures au téléphone, dehors ! On se souvient que cet hiver, le show avait été annulé à peine quelques jours avant la première, laissant les fans sur le carreaux. La résidence à Las Vegas pourrait finalement commencer au Cesar Palace, fin juillet ou début août. On croise les doigts !

À Lire Aussi

Johnny Depp contre Amber Heard : le procès des anciens amants a officiellement débuté

Pour finir, Gala nous apprend que Charlène de Monaco a « été nourrie essentiellement à la paille durant son épreuve sud-africaine ». Le nouveau-né d’Amel Bent a été hospitalisé en urgence pour une bronchiole aigüe. Heureusement, il a été autorisé à rejoindre ses soeurs à la maison 5 jours plus tard. Will Smith est parti chercher la rédemption dans un Ashram en Inde : l’acteur a été photographié à son arrivée à Mumbai, ayant décidé d’entamer un « voyage initiatique pour prendre du recul sur les relations tendues qu’il entretient avec sa femme. » Camille Combal peu son premier enfant, un petit garçon nommé Pio. Quand Julie Andrieu avait 20 ans, elle conduisait un side-car et à l’occasion, laissait des inconnus curieux monter faire un tour. Séparation concrète et officielle pour Line Papine et Marc Lavoine ? Selon Public, le divorce est prononcé depuis Février dernier. La fille de Kate Moss est vache avec sa mère : dans une Interview à Vogue elle a avoué que la Brindille passait ses journées en bas de jogging mais ne voulait pas que ça se sache. Après Rihanna qui tient à accoucher dans son île natale, voici Nabilla, enceinte de 8 mois qui ne devrait pas tarder à rentrer en France, car elle ne veut pas accoucher à Dubaï « loin de ses proches ». Et de la sécu ?

À Lire Aussi

Charlène veut exfiltrer les enfants princiers de Monaco; Laeticia Hallyday vend la Savannah (et envoie les meubles en tournée); Brad Pitt et Jennifer Aniston saint-valentinise à Paris; Céline Dion s'y QGtise; Clara Luciano s'éprend d'un quinqua (pop) star