Caroussel Hebdos People

Mais aussi : Michel Sardou kiffe toujours la France, la marque de Victoria Beckham sent le sapin, Katie Holmes est à nouveau célibataire et Audrey Tautou a disparu

Jalil Lespert, bientôt expulsé des Etats-unis. C’est Closer qui l’affirme en Une. Le stratagème qui consistait à buller sur une plage mexicaine en attendant gentiment un coup de tampon sur le renouvellement du visa, n’a donc, a priori, pas fonctionné. Pour le mag, il aurait fallu que Jalil et Laeticia restent 14 jours sur place, or le couple a plié bagage au bout de huit jours, pour gérer les imprévus du déménagement - imprévus trop difficiles à gérer par Laeticia toute seule, apparemment, sinon l’acteur serait resté sur place pour atteindre le quota… En tout cas, Monsieur devrait être dans le charter le 22 mai, et attendre Juillet pour retrouver sa go à Saint-Barth. Et en attendant, photos à l’appui, le déménagement bat son plein à LA et les amis floutés ont été réquisitionnés pour porter les cartons.

"Té, Georges Clooney, il y sera ou pas à l’apéro cet été ? Vé, elle va être contente la vedette américaine : elle croyait pouvoir acheter la pagoule tranquille, se poser tout près de son collègue Brad Pitt, mais non, c’est déjà la sale limonade » a dit, ce matin, Estefan à Matias sur le parking de l’Inter de Brignoles. Selon un avocat varois, la propriété que convoitait le docteur Ross avait déjà été promise à l’un de ses clients pour 6 millions d’euros. Public, défaitiste, pense que le litige pourrait reporter la vente de plusieurs années et donc, évidemment décourager la star de poser ses valises. Mais si on lit entre les lignes, on comprend aussi que les discussions avaient eu lieu l’année dernière, et que depuis aucun document n’avait été signé. Une ouverture donc pour acquérir le Mas XVIIIème, la piscine géante et les hectares de vigne ? On croise les doigts.

Les 100 jours de Joe Biden à la Maison Blanche : un seul couac à déplorer selon Paris Match, l’un des chiens du président américain a niaqué un agent des Secret Service. On ne saura pas pourquoi, mais cela à suffit pour l’envoyer fissa au dressage. Le couple fait tout pour se démarquer de l’ancienne administration et améliorer l’ambiance de travail : Joe Biden commence sa journée vers 9H, quand « le gars d’avant », c’est le surnom de Donald Trump, débarquait difficilement avant 12H, et lit religieusement les notes de ses conseillers. « Ecrivez comme si vous parliez à votre mère » leur a-t’il demandé. « Cher Joe, Voici ma note sur le Stimulus Plan. On pourra en discuter dimanche. N’oublie pas les éclairs. Bisous ».

Brigitte Macron, bien coiffée pour donner ses cours. Le budget « Maquillage coiffure » du couple présidentiel a été remis sur la table et Gala s’en fait l’écho : 5200 euros par mois. La prestation comprend surtout l’accompagnement du PR, car selon les dires du directeur de cabinet de la Première Dame, elle « se maquille elle-même » et ne profite du service que lors des sorties officielles. Emmanuel Macron se fait-il poser des bigoudis au quotidien ? S’offrait-t’il un contouring spécial avant de diner avec Trump pour ne pas trop jurer sur les photos ? Après l’incrust. sur BRUT, son équipe va peut-être lui suggérer de donner ses tuyaux pour un teint frais et faire un tuto sur Youtube… La campagne a commencé, là, allez, faut s’activer !

Le vieux coucou Sardou fait la une de Paris Match, à l’occasion de la sortie de ses mémoires. Chanteur de droite, chanteur engagé, non, il n’est pas. Il ne renie rien, mais réfute les étiquettes et clame qu’il n’est pas « l’homme de ses chansons ». Il avoue volontiers quand il s’y est "pris comme un manche » notamment avec sa chanson interprétée à tort, selon lui, contre la peine de mort. Et Voici de son côté, transcrit son mea culpa pour son ami Johnny « j’ai été très maladroit. Mais on se réconciliera là-haut !». Le siècle « l’emmerde », nostalgique de l’époque où Johnny (Hallyday), Eddy (Mitchell), Claude (François), -et lui, donc- formaient une bande, on se marrait» mais il réaffirme aussi fièrement son amour des « Gaulois des réfractaires ».

Jennifer Lopez peut compter sur ses ex pour consoler sa récente rupture. Le père de ses enfants, Marc Anthony, lui a proposé sa maison en république dominicaine le temps de son tournage et Ben Affleck de son côté, a l’air de proposer un service rapprochée à la personne : le couple le plus glam des années 2000 s’est-il reformé ? Après plusieurs échanges de compliments par média interposés - « Elle est si belle ! quelle est le secret de sa fontaine de jouvence ? » commence Ben - « Il est drôle ! et il n’est pas mal non plus ! » répond Jen, les deux acteurs ont été vus ensemble plusieurs jours d’affilée, JLO envoyant même sa voiture chercher l’ex de Jennifer Gardner. « Sex and the city », « Ally McBeall » ou « Friends », ce serait parfaitement dans l’air du temps, vu la tonne de remake qui se montent en ce moment, (sans mauvais jeu de mot, petits fripons).

Victoria Beckham, en mauvaise passe. Sa marque de mode, pointue et très (très) chère perd des milliers de pounds et de son propre aveu, elle ne sera peut-être pas en mesure d’organiser un défilé la saison prochaine. Ajoutez à cela son isolement social aux Etats-unis et des doutes sur la fidélité de son mari et hop, Public nous la décrit « seule et ruinée ». Installée à Miami, l’ex Spice Girl assiste à la remontada de son footballeur de mari, David, ultra courtisé, affichant l’insolent revenu de 58.000 dollars par jour. Un proche balance que l’ex-Spice Girl se sent « à nouveau en compétition avec un tas d’autres filles; Et ça la rend nerveuse. » Les Beck’s vont-ils suivre le chemin des Gates ?

Katie Holmes, elle, a tout l’air de l’avoir déjà emprunté, ce chemin de la rupture : la rumeur se fait de plus en plus audible ces derniers temps. L’ex de Tom Cruise n’est plus apparue pendue aux lèvres de son cuistot, Emilio Vitolo, depuis plusieurs semaines. Leur idylle avait commencé l’été dernier, et les clichés des promenades main dans la main, masque contre masque, corps contre corps avaient pullulé toute la saison suivante. Public illustre propos en diffusant un cliché de l’actrice, seule, assise sur des marches dans la rue à New York, les yeux dans le vague, mangeant tristement un yaourt.

Audrey Tautou a-t’elle réussi sa disparition volontaire ? Gala relaye une enquête de BFM et affirme que l’éternelle Amélie Poulain a fait le choix de retrouver l’anonymat. Les différents réalisateurs avec qui elle a travaillé ne sont pas surpris, puisque l’interprète de Coco Chanel n’a jamais caché son rejet de la célébrité. Film après film, succès après succès, « ça la gonflait » indique Jean-Pierre Jeunet. Invisible depuis 2019 et un road movie loufoque, inspiré des Valseuses, tourné en anglais, l’actrice française est aux abonnés absents de toutes les pince-fesses de la profession. Dommage !

Britney Spears est encore un peu plus mise à nue. Alors qu’un nouveau documentaire, édité par la BBC, indique que la star américaine serait atteinte de démence, Public donne des détails sur les interdits que lui impose sa tutelle : elle n’a pas le droit de conduire. Elle n’a pas de smart-phone (ses réseaux sociaux sont donc gérer par d’autres). Elle ne peut pas recevoir qui elle veut chez elle. Son tuteur (son père) peut vendre ses biens s’il le désire. Et si l’envie lui prenait d’avoir un troisième enfant, elle devrait en demander l’autorisation. #FreeBritney !

Et pour finir, Voici a croisé Hélène Darroze dans les rues de Saint-Jean de Luz, une tarte à la main, Nabila pourrait prochainement participer à Fort Boyard, Phil Collins, 70 ans, repart en tournée avec Genesis, Alex Lutz et Audrey Lamy testent un filtre qui fait des grosses lèvres et ça fait peur, Julien Doré n’aime pas les chaussettes roulées en boule, « cela forme un boudin oppressant », et Cara Delevingne et Paris Jackson se sont tatouées la même rose sur l’avant bras, s’agit-il d'un indice ?