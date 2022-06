Doit-on craindre cette gigantesque tache solaire ? ; La Chine veut rapporter des échantillons martiens deux ans avant la Nasa et l'ESA

Et aussi : Trou noir de la Voie lactée : voilà à quoi ressemblerait l'activité de Sgr A* ; Il y a 40 ans, Jean-Loup Chrétien devenait le premier Français dans l'espace ; L’eau aurait coulé sur Mars durant 1,3 milliard d’années !

Doit-on craindre cette gigantesque tache solaire ?

Depuis quelques semaines, l'activité de notre Soleil augmente. Et depuis quelques jours, une tache solaire en particulier fait parler d'elle. Parce que sa taille est importante. Parce qu'elle grossit rapidement. Parce qu'elle est orientée directement vers notre Terre aussi. Tout cela devrait-il nous inquiéter ?

La Chine veut rapporter des échantillons martiens deux ans avant la Nasa et l'ESA

Alors que la Nasa et l'ESA préparent une mission pour rapporter des échantillons martiens en 2033, on apprend que la Chine avance sa mission de retour d'échantillons martiens de façon à les rapporter sur Terre dès 2031, soit deux ans avant la mission américano-européenne ! Une performance technologique qui serait vue comme un camouflet pour la Nasa et l'ESA.

Trou noir de la Voie lactée : voilà à quoi ressemblerait l'activité de Sgr A*

Une nouvelle technique pour prendre en compte le scintillement rapide de la matière, chauffée et brillante tombant sur le trou noir supermassif de la Voie lactée, a permis de faire le tri entre plusieurs modèle d'accrétion pour cet astre compact. Le modèle sélectionné par les observations est l'un de ceux que l'on peut simuler et il fournit donc une idée de ce que l'on devrait voir dans quelques années avec des films montrant l'activité du plasma rayonnant autour de Sgr A*, à partir des images prises par les membres de la collaboration de l'Event Horizon Telescope.

Il y a 40 ans, Jean-Loup Chrétien devenait le premier Français dans l'espace

24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien s'envole avec deux cosmonautes soviétiques dans les airs et devient le premier Français et le premier Européen de l'Ouest à voyager dans l'espace. Retour sur l'événement.

L’eau aurait coulé sur Mars durant 1,3 milliard d’années !

Une nouvelle étude basée sur des données de Mars Reconnaissance Orbiter montre que la Planète rouge aurait abrité de l'eau liquide pendant 1,3 milliard d'années, avec l'établissement d'environnements lacustres calmes et stables propices au développement de la vie.

