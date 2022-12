Cyril Lignac bébéatise, Vanessa Paradis quinquafestoie; René-Charles over-pokerise, Céline Dion trinque; Pamela Anderson se déguise en paillassol, Gabriella de Monaco en nippo-goth; Cardi B se fait retirer 95% des fesses, Loana manque de perdre un doigt

Unes des hebdos People

Après la version été indien, voici la version hiver de Papa Cyril Lignac. En une de Voici, le chef rayonne sous son bonnet. Avec sa Déborah, il promène son bébé en poussette, sourit à la vie et promet toujours de lever le pied. Après un réveillon en compagnie de ses belles-filles nous informe « un proche », le couple s’évadera quelques jours à la montagne. Une réussite cette mayonnaise de paternité !

Nouveau séjour à l’hôpital pour Loana : cette fois, elle a failli y laisser un doigt. Décidément, le mauvais œil ne lâche plus la bimbo : Loana a été hospitalisée une nuit à Cagnes-sur-Mer. Depuis 3 semaines, elle n'arrivait plus à retirer une bague qui a causé une lente nécrose de ses tissus. Pour Public le doigt est sauvé mais la situation de la lofteuse ne s’arrange pas pour autant : sans boulot, elle est quasi SDF, selon un blogueur cité par Voici et s’est vue contrainte de partager sa chambre faute de moyen.

Pamela Anderson, sapée comme une paillote de plage, s’affiche avec son ex-mari en front row. Au défilé Jacquemus, la star d’Alerte à Malibu portait un immense chapeau dont tombaient en rideau des centaines de brins de raphia, tout comme ses gants et sa jupe. Même si vue d’ici, cette tenue pourrait servir d’abri contre le chaud soleil de Comporta, pour Public, il s’agit là d’une tenue ultra fashion. Ou bien peut-être que le mag faisait plutôt allusion à son accessoire vivant, qui colle à la tendance « retour de flamme » : accroché à son bras, elle portait son cinquième mari. Mais attention, il ne s’agit pas du modèle Vintage comme Jennifer Lopez : le divorce a été prononcé l’hiver dernier, moins d’un an après le mariage.

Le fils de Céline Dion est accro au jeu et fréquente tous les marlous du Nevada. René Charles, initié au poker par son propre père, aurait hérité de ses penchants pour les paris et tables de Blackjack. Selon Closer, il perd des sommes folles en ligne et parait s’en f… complètement. « Big Tip » - nom de scène qui signifie « Gros Pourboire » (chic, non ?) se veut un vrai bad boy, rappeur à mauvaises fréquentations à ses heures, même si sa célèbre mère s’en fait des cheveux… De toute façon, la diva a décidé de s’enfermer dans sa tour d’ivoire depuis qu’elle sait qu’elle ne remontera pas sur scène avant la Saint Glinglinglin. C’est Public qui donne l’info : la star vit retranchée dans sa « forteresse de Las Vegas ». Une armada de spécialistes lui rend visite chaque jour, des kinés, des masseurs et autres coachs mais personne d’autre, rien que ses fils. La pléthorique famille Dion aura beau gratter à la porte, nada ! Mais elle n’est pas désoeuvrée pour autant, puisque la magazine nous apprend qu’elle a enregistré plusieurs chansons, et qu’elle pourrait bientôt sortir un album en français. Les grands shows devant 40.000 personnes ne lui seront peut-être plus jamais accessibles ? Tant pis, elle se rabattra sur les petites salles intimistes. Courage GI Céline !

Les petits Grimaldi célèbrent leurs 8 ans avec un goûter japonisant. Et ils prouvent qu’on peut être jumeaux et avoir chacun son univers et chacun son implication : Jacques semble avoir choisi le thème des jeux vidéos avec un gros gâteau sur lequel trônent Mario et Sonic. Pour la photo, il semble profiter sobrement de l’occasion, en jean et pull bleu marine, aux côtés des ses parents. Sa sœur, de son côté, a mis beaucoup plus de coeur à l’ouvrage : son gâteau célèbre les poupées japonaises et elle s’est totalement transformée pour lui faire honneur : kimono rouge, cheveux bruns, teint de porcelaine et maquillage nippon, elle est à fond !

Laeticia jetée à l’eau ou menacée d’un revolver par Johnny : les révélations ne s’arrêtent plus. Comme une queue de comète après le documentaire « Johnny par Laeticia », les dernières interviews promo trainent cette semaine encore dans la presse People. Public revient sur deux épisodes trashs racontées par la veuve du rocker : ce jour sur un bateau où ivre de rage et pas que, elle s’est vue jetée à la baille par son mari ou encore cette fois où il l’a tenue en joue avec un revolver un soir de dispute. « Ca switchait très vite avec Johnny… Docteur Jekyll et Mister Hyde ». Définitivement, Laetitia en a gros sur la patate et ça commence (enfin ?) à sortir : « Il n’était pas très courageux », « Il était assez lâche », « Il m’a laissé beaucoup d’emmerdes ». Il faut dire que la liste de crasses qu’elle a subies est impressionnante, jusqu’à se faire traiter de « connasse » devant ses amis. Closer, de son côté, évoque aussi ce règlement de compte tardif et nous apprend aussi que le couple était sur le point d’adopter un petit garçon, en 2009. Le coma du chanteur les avait empêcher de se rendre au Vietnam pour aller le chercher.

Sharon Stone a eu un quatrième garçon. Non pas un miracle surnaturel et surécoeurant, juste une adoption altruiste racontée dans Closer. Il y a un an, en toute discrétion, l’actrice a choisi de donner une famille à un ami de son fils qui venait juste de perdre son père. Résultat, le jeune homme de 22 ans, vit dans la grande maison de Los Angeles avec Roan, Laird et Quinn, les trois fils de Sharon.

Le grand ménage chez les Miss France continue. Après la Sylvie Tellier, raccompagnée à la porte par la nouvelle patronne du concours, c’est au tour de Jean-Pierre Foucault, présentateur historique de la soirée télé de se faire vider. Pour Public et Voici, c’est encore au conditionnel mais le successeur est quand même déjà montré du doigt : Nikos Aliagas serait dans les petits papiers de la production.

Paris Hilton devient une affreuse poupée même pas Barbie et on s’étonne que ça n’ait pas déjà été le cas. L’héritière de 41 ans s’est associée avec une marque américaine : sans surprise, le jouet est habillé de rose à paillettes, et tient un micro chien dans sa main. De grands yeux, des cheveux en nylon jaunasse jusqu’aux fesses, un diadème, des talons hauts, un téléphone portable dont on peut changer la coque brillante, bref, la copie plastique de l’originale est une montagne de vulgarité qui fait mal aux yeux, et qui vous coûtera la modique somme de 135 euros si vous voulez la version coffret métallique et autographe de la pin-up. L’initiative paraît tellement ringarde ! C’est à se demander si Paris s’est rendue compte qu’on était en 2022.

Famille Adams : Harry et Meghan demandent à leurs enfants de parler à un portrait de Lady Diana. « Bonjour Mamie Diana » doivent-ils dire quand ils passent devant. C’est à peu près tout ce qu’on apprend dans le documentaire Netflix qui leur est consacré. Est-il utile de vous dire que la presse people donne une très large place aux critiques et pas vraiment sa chance au produit ? Tous se font l’écho des petits arrangements du couple avec la vérité, opposant les dires entendus à l’image et les faits, soigneusement compilés par un tas de journalistes anglais exaspérés : Meghan dit qu’elle n’a jamais reçu d’aide pour comprendre la Firme et ses codes ? Faux, Elizabeth II lui avait assigné une personne dédiée, qui n’a jamais été sollicitée. Meghan dit qu’elle portait toujours des tons sourds pour être sûre de se fondre dans le décor ? Les british ressortent les tenues vertes, violettes, rouges… On peut bien saluer la tentative de Gala de donner un contre-point de vue avec le titre « Harry & Meghan : leur électrochoc pour moderniser la démocratie », mais peine perdue, seul un tiers de l’article réussit à trouver des arguments positifs à l’exposition obèse et égotique des Sussex.

Et pour finir avec un verre de vin chaud : Vanessa Paradis va fêter ses 50 ans, trois jours avant Noël. Voici prépare la fête avec une retrospective de sa carrière qui dure depuis… 36 ans. Après Julia Roberts et sa robe George Clooney la semaine dernière, c’est au tour de Courtney Cox de prouver son amitié à son « Friend » Matthew Perry. L’interprète de Monica s’est postée en train de lire le best-seller de Chandler » avec un vibrant « Je suis fière de toi !», en légende. Bruce Willis ne va pas fort : il ne peut maintenant plus dire grand chose, et « semble ne plus comprendre ce qu’on lui dit non plus » rapporte un proche. La maison de Jean Dujardin à Saint-Cloud a appartenu à Lino Ventura. La rappeuse Cardi B s’est vue obligée de réduire la voilure de ses fesses (sa fessure ?) après des complications chirurgicales. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais : après avoir raconté ses transformations par le menu, elle enjoint à présent ses fans à ne pas suivre son exemple. Le fils de Tina Turner, et mari d’Afida Turner, ex-starlette volcanique de télé-réalité française, est mort d’un cancer à 62 ans. Gaël Monfils a eu une petite fille, Skaï, il y a deux mois : Gaël Monfils ou Safille, c’est du simili.