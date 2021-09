Comment bien choisir son vélo électrique selon vos usages

Les VTT électriques seront adéquats si vous désirez partir arpenter les chemins de montagne et aller hors des sentiers battus. Ils sont semi-rigides, sans suspension arrière ainsi ils ne peuvent pas être bien conduits sur piste. Alors le VTT électrique, oui pour les vacances, mais pour aller au travail non. Au niveau du prix, préparez-vous à ouvrir votre bourse car ce ne sera pas moins de 1400 euros pour un modèle fiable.

Il y a dix ans, il y avait peu de marques de vélos électriques, aujourd’hui elles pullulent sur le marché. Vous trouverez des modèles à moins de 1000 euros, mais l’addition peut monter à plus de 5000 euros pour les engins les plus évolués. Avant de vous lancer dans l’achat de votre nouveau bébé, choisissez tout d’abord la catégorie qui vous correspond entre VTT, VTC (Vélo tout chemin), vélos cargo, vélo pliants, vélos de routes.

Les VTC électriques sont confortables et polyvalents. Ils sont parfaits pour se déplacer en ville, mais aussi lors de balades bucoliques à la campagne. Grâce à l’assistance électrique, les paysages vallonés ne vous feront pas peur et vous pourrez arriver à destination sans changer de t-shirt et parcourir 100 km sans encombre. Comptez 2000 euros pour un VTC électrique que vous pourrez utiliser tous les jours.

Ils sont petits, pratiques et se nichent facilement chez soi, vous l’aurez devinez, il s’agit du vélo pliant. Ils sont super utiles au quotidien et évitent d’avoir un porte vélo si vous voulez les emmener en voyage en voiture. Mais, car il y en a toujours un, il existe un inconvénient majeur à la version électrique : son poids. Ils sont extrêmement lourds quand ils sont équipés d’une assistance. Malgré cela, il y a un point positif à souligner, ils ne sont pas si chers et de bon modèles se trouvent dans le commerce à environ 1000 euros. Usage pour la ville uniquement.

Avec ses pneus fins, sa géométrie inclinée vers l’avant et sa selle étroite, le vélo de route est plus que léger, il vous fait voler. Il est parfait pour une utilisation sur le bitume et son poids vous permet d’aller très vite. L’assistance électrique vous aidera aisément à grimper les collines et dénivelés sans encombre. Un vélo de route électrique performant est cher et il se trouve uniquement au-dessus de 2000 euros.