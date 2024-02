Charlène et Stéphanie de Monaco se mamouillent, Britney Spears et Justin Timberlake se guerouillent; Dany Boon et Laurence Arné repoussent le mariage; Sharon Stone se semi-retraitise du sexe; Laeticia Hallyday s’em. à LA; Claudia Schiffer sort son minou

Unes des hebdos People

Charlène de Monaco câline Stéphanie en plein match. La photo est dans Point de Vue en marge d’un gros dossier sur les révélations de l’ex-comptable de la famille Grimaldi. Les belles-sœurs assistaient à une rencontre caritative et sur la pelouse, elles sont apparues très proches : échanges de quelques passes – Charlène portait des talons et une doudoune longue noires donc ça n’a pas duré trop longtemps, puis elles se sont tenu la main pour faire le tour du terrain, avant de se prendre dans les bras pour un vrai « hug », un grand sourire franc sur le visage.

Sharon Stone cherche l’amour sur Tinder. L’actrice a tout révélé elle-même au magazine Times. Sous sa vraie identité, elle matche et swipe à tout va. Et pas pour des histoires sans lendemain, hein ! Pour ça, elle donne sa recette : faire ses courses ou s’assoir au café suffit « à trouver quelqu’un avec qui coucher ». Mais elle garde un peu la tête sur les épaules et déclare prendre beaucoup de temps avant d’inter la personne chez elle. « Je veux d’abord si elle vaut le coup. Et la plupart du temps, la réponse est non. » Pif.

Kanye West a rhabillé sa femme : loin des strings et des collants qu’il lui a fait porter tout l’été, il l’a ensevelie sus une masse de fourrure : Bianca Censori est apparue à Los Angeles dans un manteau et surtout sous un chapeau XXL motif panthère des neiges, sous lequel elle disparait complètement. La retirer du monde semble etre la dernière lubie du rappeur, puisqu’il lui interdirait à présent d’utiliser les réseaux sociaux. Et selon Voici, si la jeune femme a encore un compte Insta, c’est lui qui y poste.

Laurence Arné et Dany Boon bi-roulent. Dans les rues de Paris, Public a photographié le couple, en pleine séance sportive, ll’un à vélo, l’autre en rollers. L’entente est au beau fixe et, à voir les photos, le ch’ti fait toujours rire sa belle. En revanche, malgré des fiançailles, le mariage ne semble pas pour tout de suite, selon le mag.

Justin Timberlake en a sa claque : il a décidé qu’il ne s’excuserait plus d’avoir fait souffrir Britney Spears. Malgré un drapeau blanc hissé par la chanteuse – elle a formulé un mea culpa pour avoir exposé leur intimité, il essaye de se dépatouiller des fans de la star qui eux, restent accrochés à son mollet. Cette semaine, le soir de ses 43 ans, et avant d’interpréter sur scène la fameuse chanson « Cry Me a river » qui laisse penser que Britney l’avait trompé, il a hurlé à son public « Je saisis cette opportunité pour vous dire que je ne m’excuse à p.t… de personne ! »

Madonna met ses enfants au turbin. 5 des 6 montent régulièrement sur scène à ses côtés, avec un petit côté « école des fans » : David, apollon de 18 ans défile, Mercy, 18 ans également joue du piano, Estere, l’un e des deux jumelles de 11 fait la djette, l’autre, Stella se déhanche encore mieux que sa môman et Lourdes, 23 ans, tend les notes bien haut. Comme le fait remarqué Public, seul Rocco, l’ainé des garçons que la star a eu avec l’anglais Guy Ritchie a refusé d’entrer dans le game.

Laeticia Hallyday est rentrée aux Etats-Unis et elle s’em… ferme. En tout cas, c’est ce que laisse entendre Closer qui évoque "le quotidient (très) calme d'une quadra, maman de deux ados" de plus en plus indépenantes. La couverture du mag dit la veuve de Johnny « rattrapée par son passé » mais, en fait, il s’agit d’un recueil de ses derniers témoignages à la télé « j’ai longtemps été anorexique » ou son père « jugeait ses addiction et son mal-être». Un début de matériel pour sa bio ?

Nabilla ne participera pas à « Danse avec les Stars » cette année encore car le salaire ne serait pas suffisant. Public a fait le calcul : la starlette aurait gagné 8000 euros par semaine, c’est-à-dire deux milles de moins que quand elle fait un bref placement de produit sur Insta.

Champagne, caviar et MacDo pour les 60 de Jeff Bezos. Le multimilliardaire s’est organisé une méga party dans sa villa de Los Angeles, sur le thème de l’espace. Les photos étaient prohibées, mais Kathy Perry a quand même pu montrer son déguisement sur ses réseaux : une alien très réussie avec deux antennes sur le front et des prothèses pointues sur les oreilles. Beyonce, deux ou trois Kardashian ou encore Justin Bieber avaient aussi répondu présent. Le fondateur d’Amazon avait expressément demandé qu’on ne lui fasse pas de cadeaux.

Harry et Meghan sur des strapontins en Jamaïque. Le tacle vient de Gala qui revient sur le voyage énigmatique des exilés de la monarchie britannique dans cette colonie qui ne rêve que de quitter le Commonwealth. Pourquoi diable avoir assisté à cette première alors que l’île ne rêve que de quitter le Commonwealth ? Le couple, qui chercherait à passer un nouveau contrat pour remplacer Netflix, a joué des coudes pour être photographié avec le big boss des Paramount Pictures, avant de poser avec le Premier Ministre et qu’on finisse par « leur désigner des chaises pliantes au milieu d’anonymes » pour la projection du film. Mais quel était donc le projet derrière cette visite surprise ?

Que peut bien raconter Emmanuel Macron à Rihanna ? Un petit compliment sur son dernier bébé, son dernier album ? Lui propose t-elle de passer à la boutique pour essayer les pièces de la nouvelle co de Fenty, sa marque de lingerie ? En tout cas, la star et Asap Rocky, sur le 31, ont diner à l’Élysée après le concert caritatif des Pièces Jaunes. Le couple était en mode chic, tous deux habillés en noir, sans peau ou fausse dent en diamant apparente. Mamie Bibi, comme les petits enfants de notre Première Dame la surnomme a du apprécier.

Paris Hilton célèbre le premier anniversaire de son fils en grande pompe. Peut-être même plus pour elle que pour Phoenix. L’héritière avait revêtu (s’était déguisée ?) une robe bleue couleur du temps que Elsa, la Reine des Neiges n’aurait pas renié. Avalanche de ballons, piscine à balles dans laquelle ils se sont tous les deux ensevelis et un poney déguisé en licorne. Rien n’était trop kitsh.

Et pour finir avant d’écouter Dutronc, Sylvie Vartan quitte la scène et prévoit 3 concerts d’adieu. Pauline Ducruet, fille de Stéphanie de Monaco a choisi son cousin, le fils ainé d’Albert II, Alexandre pour être le mannequin de sa dernière collection. Claudia Schiffer a emmené son chat à la première d’un film : le minou était bien installé dans un sac à dos avec un hublot. Public pense que Brad Pitt veut présenter son amoureuse, Inès Ramon, à ses enfants. Marlène Schiappa reprend des études de commerce à l’EM-Lyon. Michael Goldman le boss de la Star’Ac et Lucie Bernardoni, répétitrice des élèves sont en couple. Amélie Mauresmo affronte une violente séparation : humiliation, chantage, insultes, le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis contre son ex-compagne.M David Hallyday et Carla Bruni étaient dans le même collège à Paris, ils ont même partagé une classe et « s’amusaient comme des petits fous » selon le fils de Johnny. Sarah Ferguson et le Prince Andrew pourraient se remarier, 30 ans après leur divorce.

