Charlène de Monaco voudrait braquer Albert de 430 millions; Angelina Jolie nique Brad Pitt, Guillaume Canet & Madonna trouvent qu'ils ne le font pas assez; Lily Rose Depp s'éprend d'un rappeur frenchy; Tom Cruise prend trop d’acide (hyaluronique);

Revue de presse people du 15 octobre 2021

Charlène et Albert de Monaco : les rumeurs de séparationfranchissent une étape. Sur la forme d’abord puisque le « scoop » fait la une de Public. L’info n’est pas officielle, mais elle reste croustillante : Charlène serait en train de négocier, et une source proche du dossier balance sa proposition : « la fin de ce mariage de façade et 430 millions de compensation financière ». La même source ajoute : « Jacques et Gabriella (ses jumeaux) lui manquent terriblement, mais elle restera dans son pays natal jusqu’à ce que son mari lui accorde ce qu’elle réclame ». Ça se précise, on dirait, donc.

Carla et Nicolas Sarkozy sont djeuns. En couverture de Voici, le président et l’ex première dame se sont fait flasher à la gare, en partance pour un concert donné par l’ancien mannequin. Ils portent un petit air débraillé bohème qui désormais fait leur marque de fabrique. Elle, pattes d’eph sur des baskets blanches, chemise en jean, à moitié rentrée dans le pantalon, quand lui, ne l’a carrément pas rentrée du tout, avec barbe de trois jours et col ouvert au deuxième bouton, en bonus. En substance, toujours les mêmes déclarations d’amour mutuel et complicité affichée, « on est pas seulement amoureux, on est partenaires ». On va finir par y croire !



Madonna, mais qu’est-ce qu’on va faire de toi ? Voici t’appelle la « Folle de la Messe », et Public te cite parlant (encore et toujours) de masturbation et de c.. tandis que tu continues à montrer tes fesses à la télé. Est-ce vraiment à la mesure de ton talent ? Alors qu’un documentaire sur la tournée « Madame X », le dernier album en date, est sorti ces jours-ci, la Reine de la Pop multiplie les apparitions de promo, et donc, les happenings ringardo-trashs. Perruque blonde jusqu’aux fesses, collant résille et jupe fendue, la chanteuse s’est notamment couchée de tout son long sur le bureau du présentateur américain Jimmy Fallon qui a aussitôt retiré sa veste pour la couvrir. Ensuite, ni une ni deux, elle a filé à Harlem, improviser un mix de « concert foireux et de messe approximative » (dixit Voici) , dans la rue, à l’aide d’un mégaphone. Bien sûr, c’est ton style, ton « truc en plus », mais tu nous as habitué à tellement de créativité en 40 ans de carrière que maintenant, ça fait un peu pschitt… Voire un peu triste.



Tom Cruise abuse (lui aussi) de la chirurgie esthétique : la preuve ? Ce cliché de lui, méconnaissable dans les tribunes d’un match de baseball aux Etats-unis. Public, Closer et Voici font le même constat : on voit l’acteur très souriant, mais surtout boursouflé ! Son visage gonflé des pommettes au menton ne laisse même plus apparaitre les jolies rides de sourire, pourtant bien dessinées sur le cliché comparatif de 2018 (merci Public). Et que dire de ses cheveux clairsemés, d’un châtain fadasse, qui lui donne l’air du pépé next door ? Pourvu que ce soit pour un rôle, pourvu que ce soit pour rôle !!



Guillaume Canet chante comme une casserole. Son propre fils lui aurait demander d’arrêter de lui casser les oreilles avec ses berceuses. Cette info insolite est à lire dans Gala et à l’occasion de la sortie du schizophrénique « Lui », dernier film joué et réalisé par l’acteur, vos hebdos en profite : Voici nous rappelle par exemple qu’il est jaloux quand sa femme Marion Cotillard évoque le génie des autres metteurs en scène avec lesquels elle joue. « Quelle estime porte-t-elle à mon travail ? » doute le créateur des Petits Mouchoirs. Et Public, enfin, se souvient que pour lutter contre ses ruminations nocturnes, Guillaume Canet trouve qu’il n’y a rien de mieux que le sexe pour trouver le sommeil. Un poil trop de partage d’info, là, peut-être ?



Angelina Jolie a finalement réussit à vendre ses parts du château de Miraval. Après avoir tenté l’opération en loucedé au début du mois, la justice l’a autorisée à se débarrasser de l’encombrant domaine où elle et Brad Pitt s’était dit « oui », contre l'avis de son ex. 50% de l’entreprise ont été cédés pour près de 70 millions d’euros., et c’est un groupe, basé au Luxembourg, leader mondial des Vins et Spiritueux qui aura le plaisir de traiter avec l’acteur américain, dorénavant.



Finalement Anthony Delon et Sveva Alviti, c’est pas fini ! Closer a paparazzé le fils d’Alain et l’interprète de Dalida à l’écran, dans les rues de Rome, main dans la main. Le mois dernier, c’est pourtant le fils d’Alain Delon lui même qui avait posté : « Après un mois de séparation, il est temps pour moi d’annoncer la rupture de mes fiançailles… Le coup de la colère après une dispute sans doute.



Melania Trump à la maison blanche, ça planait à 3000 ! L’ancienne conseillère de la First Lady sort un livre et révèle à quel point la dernière Flotus (l’acronyme officiel de First Lady of the United States) était déconnectée de sa fonction, voire du monde. Jamais levée avant 10H, enfermée quasi perpétuellement dans ses appartements, l’ancien mannequin passait ses journées à faire des albums photos. Seuls son fils et ses parents étaient les bienvenus. Elle était tellement recluse que son staff l’appelait Raiponce, ce personnage de conte enfermée dans une tour jusqu’à sa majorité. A quoi pensait-elle, par exemple quand elle a choisi de porter le casque colonial en visite officielle au Kenya ? Quand elle voulait faire envoyer des miroirs aux orphelins du continent africain « pour qu’ils sachent combien ils sont forts et beaux » ? Ou encore quand elle et son mari se sont rendus à la frontière avec la Mexique, dans un camp pour les enfants qui avaient été séparés de leurs mères et qu’elle portait cette veste où l’on pouvait lire « Je m’en fiche complètement… Et vous ? » Là au moins c’était clair. Dans ce livre, selon Gala, on apprend également que la position de Madame vis à vis de Monsieur restait très ambigu. Le couple Donald/Melania ne partageait aucune intimité, au point qu’un bisou en public faisait l’objet d’une vraie négociation entre les époux. Et Mélania a tenu à se désolidariser complètement du président quand son côté #balancetonporc ne faisait plus de doute. « Il s’est mis dans le pétrin tout seul, qu’il s’en sorte tout seul », cite l’auteure. Chez les Trump, c’est chacun pour sa trogne !



Et toujours à la maison blanche, on peut dire Adieu au retour d’Hollywood : George Clooney ne sera jamais Mister President. L’acteur qu’on disait un temps tenté par la politique a fermé la porte, la claquant fermement même. « J’en ai parlé à ma femme. Dans 20 ans, j’aurais 80 ans Nous devons profiter de ces années et les vivre le mieux possible ». Très bien, et quel est le programme alors ? « Faire du basket et les choses que j’aime ». Du tricot ? Un bingo ? Je peux venir ?



Une fois n’est pas coutume, le Japon nous envoie une Princesse rebelle ! Mako la fille ainée de l’héritier de la couronne devrait enfin réussir à épouser l’homme de ses rêves, un camarade de classe, Kei Komuro, à la fin du mois. Le feuilleton durait depuis 3 ans, quand il avait été révélé que la mère du fiancé avait, peut-être, une dette de 30.000 euros - « peut-être » parce que prêt ou don, les deux parties n’étaient pas d’accord. Lachée (plutôt lynchée) par les japonais et par sa famille, la princesse souffre aujourd’hui officiellement de stress post traumatique. La loi nippone écartant de fait toutes les descendanTES du trône, Mako va de toute façon sortir de la famille impériale, du coup, elle a décidé de tout envoyer valser : pas de cérémonie ni de tralalas, le mariage sera réduit à sa plus simple expression : la mairie, une signature, deux témoins y basta. Elle rend les bijoux de famille (la tiare reçue pour ses 20 ans, notamment), refuse le magot d’un million prévu pour sa dot, et s’envole vivre aux Etats-unis dès que possible. Voilà ce qu’on gagne à ne vouloir se refiler le pouvoir qu’entre hommes !



Mais aussi : La fille de Vanessa paradis est en couple avec un rappeur français de 27 ans, Yassin Stein. L’ex d’Alessandra Sublet lui a offert une machine à Hot Dogs pour son anniversaire. Faut-il y voir une revanche ? Donald Trump a quitté le classement des 400 américains les plus riches, une première depuis 25 ans. Amel Bent attend son troisième enfant. Le baptême de la fille de Harry et Meghan pourrait finalement avoir lieu aux Etats-unis, et non à Windsor comme le voulait initialement les jeunes parents et c’est William qui aurait mis son veto. Romain Duris et Emma Mackey sont en couple à la ville. L’idylle est née sur le tournage d’Eiffel, actuellement au cinéma, mettant fin aux précédentes relations des deux acteurs. Jean-Jacques Goldman a eu 70 ans. Quand son maitre était à l’Elysée, le chien de François Hollande a boustifaillé les lunettes de Brigitte Macron, alors qu’elle était invitée à diner. Furieuse, elle aurait envoyé la facture au Palais.

