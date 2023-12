Charlène de Monaco sort l’épaule, Camilla, son épée, le Prince Louis perd un doigt; Madonna exhibe son toyboy, Victoria Beckham, les fesses de David; Felipe et Letizia d’Espagne sourient, Juan Carlos les jette aux chiens; Tom Cruise tombe dans la Russe

Unes des hebdos People

Madonna fait monter son toyboy sur scène et l’embrasse chastement. Josh Popper, 29 ans, coach de boxe, beau comme un camion et musclé comme Schwarzzy a eu le droit à son moment de gloire à New-York alors que Mémé Madonna avait commencé son show avec trois heures de retard. Très souriants et semblant assez proches, le duo s’est installé côte à côte sur scène pour observer (et noter) les performances de différents danseurs (dont les enfants de la chanteuse). Tout effusion était maitrisée et seul un petit bécot chaste a été échangé. Le contraste est saisissant, quant au reste du spectacle mais c’est plutôt mignon finalement.

De son côté, c’est ce type de boxer que Victoria Beckham a choisi d’exhiber : le caleçon moulant de son mari. La créatrice a posté une photo de son mari, David Beckham ne portant qu’un sous-vêtement blanc, curieusement allongé devant une télé. En fait, il est en train de réparé l’appareil, sans penser que sa fidèle compagne pouvait profiter être en train de profiter du sien le plus simple. Consciente que la plastique du footballeur fait des envieuses, Posh a légendé son cliché d’un « De rien ! » assez facétieux.

Laura Smet est ulcérée après la semaine médiatique de ses petites sœurs. Pas de réaction directe encore, mais son entourage (et Closer) la décrit « choquée », « bouleversée ». Il faut dire que Jade et Joy qui ont été mises en première ligne dans trois médias majeurs, Paris Match, Tf1 et Le Parisien la semaine dernière, n’y sont pas allées de main morte : les petites (19 et 16 ans) ont taclé leurs ainés en rappelant qu’ils ne s’étaient jamais revus après le décès de Johnny et ce malgré les promesses. Et pire elles ont répété eque malade, le chanteur les avaient préférées, elles, « parce qu’il se sentait bien avec elles» et leur mère – sous entendu, pas avec vous. Ouille !

Virginie Efira met la clé sous la porte. C’est la Une de Closer : l’actrice souhaiterait mettre sa carrière sur pause pour s’occuper de son fiston, tout juste arrivé au monde. Enfin, il s’agit surtout des six prochains mois ce qui, nous dit-on « est une éternité pour cette workaholique ».

A-t-on réussi à recaser Tom Cruise ? A défaut de ne jamais rater une cascade, l’acteur est-il enfin retombé en amour ? Il a été repéré collé-collé à une jeune femme à Londres, mais comme toujours depuis 30 ans maintenant avec lui, rien ne coule de source. Impossible de conter fleurette, offrir un drink et emballer une petite en bas de son immeuble, non. Pour lui, tout doit être blindé, adoubé par la scientologie et sans doute aussi par son attaché de presse. C’est la raison pour laquelle Voici comme le Daily Mail restent prudents : la jeune personne est anglo-russe, elle s’appelle Elsina Khayrova, a 36 ans et a déjà été mariée à un oligarque russe – elle lui aurait d’ailleurs caché sa maousse collection de sacs à mains, estimée à 1 million de livres, pour obtenir plus de pension alimentaire. Il semblerait que les tourtereaux soient arrivés ensemble à une soirée, que le staff de l’acteur ait fait passer une annonce au DJ (un peu comme dans les supermarchés) soulignant que Monsieur ne désirait pas être pris en photo ce soir, passez votre chemin, et que selon une source « ils étaient inséparables et sans aucun doute, un couple ». Et bien, on sera obligé de le croire sur parole pour l’instant.

La couronne d’Espagne fait face : le roi et la reine sont apparus souriant cette semaine après les accusations de tromperies. Fidèle à son habitude, le palais ne commentera probablement jamais l’affaire alors que plusieurs commentaires locaux pointent du doigt le monarque l’entourage de Juan Carlos. Le roi exilé ne digère toujours pas d’être maintenu à l’écart de sa famille après les soupçons de corruption. Il pourrait être à l’origine du coup pour se venger de son fils.

Nicolas Bedos a eu son premier enfant. La compagne du réalisateur, Pauline a accouché il y a une semaine d’une petite Joséphine dans une clinique à Paris. Tout le monde se porte bien, selon les infos de Public.

Sean Penn a déjà changé de petite-amie : on le croyait Olga, et on l’aperçoit se balader sur la plage avec Nathalie. L’acteur de 63 ans papillonnent donc. Il a passé le deuxième semestre 2023 avec l’une, il s’apprête à entamer 2024 avec cette actrice de 39 ans, Nathalie. Kelley, qui s’est fait connaitre dans « Fast and Furious ».

Pierre Arditi ne veut pas vieillir. Après un deuxième malaise sur scène, l’acteur et sa femme Evelyne Bouix font la Une de Gala. En couple depuis près de 40 ans, ils continuent de minauder et de tenir à l’écart ce qui pourrait les faire passer pour des seniors. Elle refuse de répondre quand sa petite-fille l’appelle Mamie et lui préfère se voir en galopin avec des « projets d’ados » et un agenda déjà booké jusqu’en 2025. Ils sont beaux, ont l’air heureux - bon un peu dans le déni peut-être, mais donnent quand même un beau modèle à suivre.

La carte de Vœux des Galles est sobrissime mais soulève de nommbreux commentaires en raison d’un doigt curieusement manquant. On y voit la famille de Kate et William en noir et blanc, ambiance jean et chemine blanche. Charlotte (une vraie jeune fille !) au centre, assise les jambes croisées, ses frères autour et les parents derrière. Le petit couac donc qui fait réagir sur les internets : soit le prince Louis à une malformation de la main gauche et un moignon de cinquième doigt à la place du majeur (mais on a vérifié, sur les autres photos de petit Prince, rien de tout ça), soit le photographe a fait une retouche de dernière minute sans retirer ses moufles. Quoiqu’il arrive, le cliché a quand même été « liké » 2 millions de fois en une petite journée.

Les Grimaldi aussi ont fait paraitre cette semaine leur carte de fin d’année : eux sont en grandes tenues de gala : smoking pour le Prince Albert et son hériter, Jacques. Tandis que les filles sont plutôt en mode velours : Gabriella porte une robe courte et une jolie frange et sa mère, la Princesse Charlène n’en finit plus de rayonner dans une robe asymétrique marron avec une épaule dénudée. Un décor de fête tout doré et des commentaires sirupeux à souhait sur la belle famille que voilà et tout le monde est content.

Ah non, Kanye West et Bianca Censori n’ont pas rompu. Pour leur dernière sortie en date, après presque un an de mariage, la pauvre fille est tellement à poil qu’elle est obligée de se cacher derrière une peluche ridicule, sinon elle serait censurée et aucun cliché ne serait repris par la presse. Cette fois, visualisez un combo soutif/culotte et enlevez encore la moitié du textile. Difficile de décrire cette sorte de cote de maille sur la tête, qui s’étire en un fil pour passe devant les seins, et vaguement entre les fesses. Le contraste de la « toute nue » avec les « vêtus » qui l’entourent est malaisant à regarder. Le rappeur, lui, en intégral noir et toujours en chaussettes s’est mis un t-shirt en fichu sur la tête. Et pour rajouter une couche, la peluche n’aurait pas été choisie au hasard, mais pour faire un pied de nez à l’ex Kim Kardashian. Souvenez-vous : l’influençeuse avait été snobbé par Choupette, la chatte e Karl Lagarfeld, lors de sa venue à Paris. La version fake, elle, est restée bien sagement dans les bras de la nouvelle maitresse du chanteur, na ! Abyssal.

Et il n’y a pas que Kanye West et Bianca Censori qui s’essaye aux tenues loufoques : Boris Johnson, ancien premier ministre britannique excusez du peu, fait son footing à la tombée de la nuit glaçiale anglaise avec son chien, en parka, gros bonnet logoté, mais en short… et en bottes de caoutchouc.

Miss France dégraisse le mammouth. Selon Public, les cachets attribués au jury ont subi une déflation colossale. Ils ont fondu en 30 ans, tout comme la notoriété des membres. Ainsi quand Alain Delon pouvait toucher jusqu’à un demi-million d’euros pour la soirée, Nolwenn Leroy ou Adriana Karembeu, qui font parties de l’équipe cette année, ne toucheront « que » 10 ou 20.000. Ca reste, on est d’accord, une somme rondelette pour porter une jolie robe et donner son avis sur une prestation sans enjeu.

Et pour finir, avant de retourner à la philo : comme sa belle-mère avant elle, la Reine Camilla s’est lancée une petit défi : couper un gâteau à l’épée. Un peu ridicule, mais courageaux : la souveraine a refusé le couteau proposé pour ce moyen « plus original ». Elle s’en est sorti comme une cheffe. Dans Paris Match, Françoise Hardy est toujours là et toujours pessimiste. La chanteuse fêtera ses 80 ans en janvier. Judith Godrèche a gardé ses gènes pour elle : ses deux enfants sont des sosies de leurs pères, Maurice Barthélémy pour Tess, 18 ans et Dany Boon pour Noé, 24 ans. Renaud qui a arrêté la clope et la bibine s’est installé à Nantes avec sa petite-amie quadra, ses fils et « le chat Cajou ». Isabelle Adjani a été condamnée à 250.000 euros d’amende et deux ans de prison avec sursis pour fraude fiscale.

Après avoir avoué qu’elle n’avait plus aucune vie sociale depuis son divorce, Angelina Jolie a aussi raconté que le stress lui avait provoqué une paralysie du visage qui a duré six mois. Rihanna refuse de manger de la salade et déteste les légumes. Enfin quelqu’un de normal !

