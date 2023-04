Charlène de Monaco se dégrimaldise à Dubaï; Marion Cotillard & Guillaume Canet se recouplent, Harry Styles & Emily Ratajkowski langoulent; Vincent Cassel & Tina se miparent; Anna Wintour abat les Kardashian; la fille de Sofia Coppola hélicofugue

Une des hebdos People

Mais aussi : Marlène Schiappa va faire la une de Playboy; Cyril Lignac part à Londres; Paris Hilton et Drew Barrymore ont failli tuer Lionel Richie; Angelina Jolie flirte à LA et Reese Witherspoon divorce avec préméditation.

Marion Cotillard et Guillaume Canet, acte II. Closer sort des photos en exclu : le couple s’enlace, s’embrasse, se sourit dans les rues de Paris. Et, fin limier que nous sommes, nous avons la preuve qu’il ne s’agit pas de réchauffé car les deux acteurs et leurs enfants naviguent à travers les collines de poubelles qui ont poussé dans la capitale ces derniers jours. « Marion revient toujours au nid », « De nouveau amoureux », « Prêts comme jamais à reprendre le cours de leur histoire »… Vous l’aurez compris, le doute n’est pas permis, c’est reparti !

Pour Vincent Cassel et Tina Kunakey, en revanche, c’est plutôt le coup de froid. Voici fait sa Une sur la probable séparation entre l’acteur et la mannequin, mariés depuis 5 ans. Pour preuve, les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes de Monsieur, « toujours très amoureux d’elle ». Les comptes Instagram auraient été nettoyés des photos de couple et un « petit déménagement » opéré à Paris : quelques meubles et des tableaux auraient quitté le domicile conjugal, selon le magazine. Les Cotillard-Canet auraient peut-être un conseil pour palier cette mi-séparation ?

Marlène Schiappa en une de Playboy. La secrétaire d’état chargée de l’économie sociale et solidaire a accepté la proposition de la revue érotique assortie d’une longue interview sur la liberté des femmes. Mais pas de nu, les temps ont changé depuis Pierrette Le Pen ! Le magazine se veut moins trash, « plus intello » nous dit même le Parisien, la femme politique sera enroulée dans un drapeau français. Sortie le 8 avril, ça va jaser au-dessus de l’agneau pascal !

Pour Reese Witherspoon, le cap de la séparation est franchi pour le coup. Après 12 ans de mariage, l’actrice américaine a annoncé son divorce d’avec l’agent Jim Toth. Un « découplement » comme dirait Gwyneth Paltrow qui s’est travaillé doucement mais sûrement : selon un intime, « la relation était devenue platonique » depuis belle lurette et ils faisaient chambre à part depuis plusieurs années déjà. Mais pour l’enfant qu’il partage (Tennessee, 10 ans) et surtout pour leur magot (Dollars, 400 millions), il valait mieux prendre son temps. « Ils ont commencé à penser au partage, il y a deux ans. ». Avec préméditation.

Public et Voici aimeraient caser Angelina Jolie avec un bel héritier : l’actrice a partagé un « long déjeuner » avec David Mayer de Rothschild, 44 ans, homme d'affaires milliardaire passionné d’écologie, qui s’auto-proclame « éco-aventurier ». Trois heures à table, chez Nobu à Los Angeles, le restaurant le plus scruté de la planète People ? Ca ne ressemble pas vraiment, à nos yeux de Grinch, à un coup de foudre et Voici avoue même qu’il s’agissait plutôt d’évoquer des « projets environnementaux ».

Cyril Lignac va s’installer à Londres et ainsi « changer de vie pour son fils » selon Public. En fait, c’est surtout son fils qui va changer de vie pour lui. Le chef cuisinier, fou de travail, souhaiterait plus vraisemblablement se rapprocher de ses nouveaux objectifs business : ouvrir un deuxième établissement dans la capitale anglaise. Résultat : il emmène sa petite famille vers cette nouvelle aventure, qui devrait commencer à la rentrée prochaine.

Prince Harry a fait une visite surprise à Londres. Non annoncé, il s’est rendu à une audience contre le Daily Mail, accusé d’avoir mis plusieurs personnalités sur écoute, dont Elton John. Il est venu seul, et selon Public n’aurait réussi à rencontrer personne de la Firme. Ni le Roi, ni la Reine, ni William, ni Kate. Apparemment, ils avaient tous piscine.Les Sussex ont quand même aperçu le soleil parmi leur ciel d’orage, puisque le procès en diffamation intenté par la propre sœur de l’actrice - qui réclamait, pourquoi se priver, 75.000 dollars de dommage et intérêt, a été annulé. «La duchesse de Sussex ne faisait qu’exprimer ses opinions. »

La justice américaine est tout de même méritante, au regard également, du procès loufoque que vient de gagner Gwyneth Paltrow. Rien ne va dans cette histoire : d’abord un plaignant, qui réagit des années après une collision à ski et qui réclame plus de 3 millions de dollars à l’actrice pour l’avoir laissé inconscient, sur le bord d’une piste bondée. Ensuite, il y a l’actrice, jouant de son charme passif-agressif. « Vos chaussures sont vraiment très jolies » à l’avocate adverse, en pleine plaidoirie. Un peu plus tard, elle demandera si elle peut offrir quelques gâteaux - forcément « healthy », aux huissiers. Et enfin, l’apothéose, après avoir gagné, elle a glissé à l’oreille de son accusateur : « bonne continuation ! ». Réponse de l'intéressé ? « Merci, ma chère ». Lunaire, non ?

Le bal de la Rose à Monaco apparement ne fait pas partie de la liste des évènements auxquels Charlène doit participer. La Princesse a une fois de plus séché ce qui est devenue la chasse gardée de sa belle sœur. L’épouse d’Albert de Monaco était à Dubaï, pendant que Caroline et son clan faisaient le show sur le rocher pour ce gala annuel, emblèmatique des Grimaldi, qui permet de récolter des fonds pour la fondation humanitaire Princesse Grace. Malgré le thème Bollywood, les Casiraghi/Hanovre étaient très sobres en robes lamés et costumes sombres. La performance de Mika, au piano a tout de même su dérider l’ambiance, et c’est la Princesse Charlotte, nous dit Stéphane Bern dans Paris Match qui la première s’est jetée sur le dance-floor. Ça balance pas mal à Monaco aussi, alors ?

Paris Hilton et Drew Barrymore ont failli tuer Lionel Richie. Très copines avec sa fille, Nicole, elles ont fait les 400 coups dans les années 2000, et ont mis le cœur du chanteur à rude épreuve. Ces chaleureux souvenirs de famille étaient échangés en direct à la télé, sur le plateau de Drew Barrymore, justement. Après de multiples coups de fil de shérifs d’ici ou là, il avoue avoir été « à mi chemin entre méditation et médication» pendant toutes ces années. « Comment avez-vous réussi à vous en sortir, ça m’échappe. Ce qui m’intéresse maintenant, c’est de savoir qui va rembourser toutes les pilules que j’ai prises… ». Philosophe, il a tout de même compris que « s’il a survécu à ça, il peut survivre à tout."

De « filles de » à «pourrie gâtée", il n’y a qu’un tout petit pas, que la fille de Sofia Coppola a franchi, devenant la « nepo baby préférée » de centaines d’internautes. La (très jolie) miss de 16 ans est devenue virale après avoir posté une vidéo d’elle faisant des pâtes à la Vodka (au passage, notons qu’elle connaît l’alcool, ça pas de problème, mais doit faire une recherche google pour faire la différence entre l’ail et l’oignon…) Ce ne serait pas vraiment une nouveauté de voir une famous ado montrer sa trogne sur les réseaux, sauf que là il s’agit d’une « revenge vidéo » : « Je fais ça parce que je suis punie. Et que la règle numéro 1 pour mes parents, c’est que je n’ai le droit à aucun réseau social. » Punie ? Mais pourquoi ? Parce qu’elle a voulu dîner avec des copines dans le Maryland. Et comme c’est à 300 kilomètres de là où elle habite, elle avait trouvé une super solution pour s’y rendre : booker un hélico avec la CB de Daddy, Thomas Mars…

Anna Wintour a-t-elle signé l’arrêt de mort du clan Kardashian ? Vous le savez, la rédactrice en chef du Vogue américain fait et défait ce qui est « in » ou « out ». Or, selon Page 6 et Paris Match, elle a décidé cette année de ne pas inviter les sœurs en K au Met Gala. Présentes depuis des années à cette soirée de charité de la Mode, c’était un peu leur estampille « Cool ». Officiellement, il s’agit de réduire le nombre de guests, mais officieusement, « exit les vulgaires, les tape-à-l’oeil, les délirants. » 2023, doit voir le retour du bon-goût. Et il faut bien dire, que, quand les (grosses) fake-fesses de l’influençeuse s’étalent dans tous vos hebdos, parce qu’elle a organisé une séance photo sur plage de LA, en string rose Malabar et que Closer m’apprend que sa fille ainée, North, 9 ans, pourrait bientôt lancer sa propre marque de cosmétique (pour enfants donc…), oui, on peut gratifier Madame Wintour de nos sincères remerciements.

Emily Ratajkowski et Harry Styles seront-ils le couple de l’année ? La très à-poiliste mannequin et le chanteur stylé ont été pris en flag dans les rues de Tokyo, alors qu’on les croyait chacun occupé ailleurs. Une bonne grosse galochade adossés à une voiture, le tout filmé par des passants. « Ils apprennent à se connaître depuis quelques semaines déjà », nous disent « des proches ». Et là, ça se voit, ça passe par l’intérieur…

Rupert Murdoch s’est fiancé une 5ème fois. Pourquoi se priver quand on a 92 ans, que la petite en a 66, et qu’on a quelques milliards a dépensé pour sa lune de miel ? L’ennemi juré de Jean-Marie Messier (Vous vous rappelez ? J8M, Jean-Marie Messier Moi-Même Maître du Monde et la Main sur Murdoch ? oui, ça ne nous rajeunit pas) a estimé que ce serait « son dernier amour ». Il ne faut jamais dire jamais, Rup…

Soyons rassurés, Kanye West se dit « réconcilié avec le peuple juif » depuis qu’il a vu le film 21 Jump Street ». Ah ? Et pourquoi ? Ça parle de la Shoah ? Non, c'est une comédie ultra-potache sur des policiers qui intègrent un lycée sous couverture. Mais l’un des acteurs principaux, Jonah Hill est juif.

J’aurais tant aimé vous dire « Poisson d’Avril »…

Et pour finir, comme le coulis sur le cheesecake, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal est fiancé, et la dame, consultante de mode de 38 ans, s’entend très bien avec sa future belle-mère. Brigitte Lahaie est en procédure de divorce après 15 ans de mariage. Colin Farrell est également à nouveau célibataire après une relation de 5 ans. Eva Longoria a acheté les droits de « Dix pour cent » pour l’adapter en espagnol. Xavier Bertrand attend un deuxième enfant, avec sa femme, Vanessa Williot, le cinquième pour l’homme politique. Jennifer Lopez commence sa journée à 4H45, par une longue séance de sport, la question est « mais à quelle heure se couche-t-elle ? »